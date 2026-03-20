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La voce della Politica
|Cipess, Bochicchio: Bene le risorse, ora si recuperi sui ritardi
20/03/2026
|Lok del Cipess, che dopo laccordo firmato dal Presidente Bardi allinizio del 2024 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri trasferisce alla Basilicata 180 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è senzaltro unottima notizia per la regione e dimostra unattenzione da parte delle istituzioni in un momento di fragilità per leconomia e la società lucana. Esprimiamo dunque soddisfazione per larrivo delle risorse, ma ora è necessario lavorare alacremente per dare risposte ai territori e ai cittadini, che hanno bisogno di vedere i fatti e non solo di ascoltare annunci. Lo dichiara il capogruppo di Avs-Psi-LBp in Consiglio regionale, Antonio Bochicchio, che continua
In questo momento storico particolare la Basilicata avverte ancora di più il peso di gap atavici, a cui si sommano difficoltà economiche congiunturali che impongono di agire bene e rapidamente per attenuare conseguenze che potrebbero aggravare problemi strutturali presenti da decenni. Pertanto, tra nuovi interventi e riprogrammazioni, è necessario un impegno condiviso per realizzare rapidamente azioni e operazioni che puntano a risolvere situazioni particolarmente sentite dalla comunità come il degrado urbano e infrastrutturale, la fragilità del territorio rispetto ai rischi ambientali, le carenze nei servizi essenziali, le difficoltà nei collegamenti e nella mobilità, linsufficienza dei servizi sociali e sanitari, il ritardo nellutilizzo delle risorse culturali, oltre al bisogno di maggiore sostegno alle fasce più fragili della popolazione, per esempio con laccesso alla prima casa.
In questa direzione aggiunge lesponente socialista sono altrettanto decisivi investimenti e misure che riguardano la competitività delle imprese, con particolare riferimento alle nostre specificità, quali turismo e agricoltura, e poi il potenziamento dei processi di digitalizzazione e sicurezza informatica, nonché il rafforzamento della capacità amministrativa e dei percorsi di formazione e ricerca. Obiettivi da conseguire speditamente per colmare i ritardi e anche per rilanciare lo sviluppo delle filiere produttive, in un contesto di competitività sempre più serrato, per sostenere occupazione qualificata e innovazione.
Adesso serve un cambio di passo concreto conclude Bochicchio con tempi certi, procedure snelle e una capacità di spesa allaltezza delle risorse disponibili, perché questa occasione non venga dispersa e si traduca finalmente in sviluppo reale, coesione e opportunità per la Basilicata.
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