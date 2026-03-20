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Cipess, Bochicchio: Bene le risorse, ora si recuperi sui ritardi

20/03/2026

Lok del Cipess, che dopo laccordo firmato dal Presidente Bardi allinizio del 2024 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri trasferisce alla Basilicata 180 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è senzaltro unottima notizia per la regione e dimostra unattenzione da parte delle istituzioni in un momento di fragilità per leconomia e la società lucana. Esprimiamo dunque soddisfazione per larrivo delle risorse, ma ora è necessario lavorare alacremente per dare risposte ai territori e ai cittadini, che hanno bisogno di vedere i fatti e non solo di ascoltare annunci. Lo dichiara il capogruppo di Avs-Psi-LBp in Consiglio regionale, Antonio Bochicchio, che continua

In questo momento storico particolare la Basilicata avverte ancora di più il peso di gap atavici, a cui si sommano difficoltà economiche congiunturali che impongono di agire bene e rapidamente per attenuare conseguenze che potrebbero aggravare problemi strutturali presenti da decenni. Pertanto, tra nuovi interventi e riprogrammazioni, è necessario un impegno condiviso per realizzare rapidamente azioni e operazioni che puntano a risolvere situazioni particolarmente sentite dalla comunità come il degrado urbano e infrastrutturale, la fragilità del territorio rispetto ai rischi ambientali, le carenze nei servizi essenziali, le difficoltà nei collegamenti e nella mobilità, linsufficienza dei servizi sociali e sanitari, il ritardo nellutilizzo delle risorse culturali, oltre al bisogno di maggiore sostegno alle fasce più fragili della popolazione, per esempio con laccesso alla prima casa.

In questa direzione  aggiunge lesponente socialista  sono altrettanto decisivi investimenti e misure che riguardano la competitività delle imprese, con particolare riferimento alle nostre specificità, quali turismo e agricoltura, e poi il potenziamento dei processi di digitalizzazione e sicurezza informatica, nonché il rafforzamento della capacità amministrativa e dei percorsi di formazione e ricerca. Obiettivi da conseguire speditamente per colmare i ritardi e anche per rilanciare lo sviluppo delle filiere produttive, in un contesto di competitività sempre più serrato, per sostenere occupazione qualificata e innovazione.

Adesso serve un cambio di passo concreto  conclude Bochicchio  con tempi certi, procedure snelle e una capacità di spesa allaltezza delle risorse disponibili, perché questa occasione non venga dispersa e si traduca finalmente in sviluppo reale, coesione e opportunità per la Basilicata.



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