Due giorni di viaggio UIL On The Way 131, liniziativa della UIL Basilicata che, in questi giorni, ha attraversato sei comuni delle aree interne  Colobraro, San Chirico Raparo, Castronuovo di SantAndrea, Castelluccio Superiore, Latronico e Pietrapertosa  con lobiettivo di ascoltare territori, amministratori e comunità locali.



La strategia della UIL per i piccoli comuni è chiara: mettere al centro lavoro, servizi e connessioni territoriali. Le aree interne non chiedono assistenza, chiedono opportunità. È da qui che bisogna ripartire per costruire sviluppo, contrastare lo spopolamento e garantire diritti di cittadinanza, ha dichiarato il Segretario Generale UIL Basilicata, Vincenzo Tortorelli.



Sintesi delle tappe



Tappa Colobraro







Colobraro, una comunità che ha fatto della resilienza e della programmazione la propria forza, ottenendo risultati importanti anche attraverso i bandi regionali.



Nel confronto con il Sindaco Nicola Lista è emersa però una criticità concreta: la carenza di giovani e di lavoratori disponibili a impegnarsi nei mestieri artigianali, un limite che rischia di frenare la capacità di programmare e costruire il futuro della comunità.



Nonostante questo, Colobraro dimostra una visione chiara: guardare alla fascia ionica come direttrice strategica per lo sviluppo e per nuove opportunità di lavoro.



Un segnale importante che rafforza una convinzione che per noi è centrale:



le comunità locali si difendono e crescono solo se si tengono insieme lavoro, servizi e connessioni territoriali. Un ringraziamento al Sindaco Nicola Lista e la sua giunta per il confronto, la disponibilità e limpegno verso la sua comunità.











San Chirico Raparo



Abbiamo attraversato anche San Chirico Raparo, una comunità che si definisce  e lo è nei fatti  comunità del benessere. Nel confronto con il Sindaco Vincenzo Cirigliano è emersa una visione chiara: costruire servizi innovativi, capaci di utilizzare la tecnologia al servizio degli anziani, senza perdere di vista i bisogni delle nuove generazioni. Un paese che guarda avanti e che sceglie di non mettere in contrapposizione le generazioni, ma di farle crescere insieme.



San Chirico Raparo investe su: servizi innovativi e assistenza per gli anziani; spazi e opportunità per i giovani sport, aggregazione e inclusione; attenzione concreta alle persone con disabilità.



È una comunità delle aree interne che non si arrende, ma costruisce idee e progetti, anche sul fronte della sanità territoriale e della prevenzione, dimostrando che si può essere innovativi anche lontano dai grandi centri.Un esempio di come si possa tenere insieme qualità della vita, coesione sociale e sviluppo. Un ringraziamento al Sindaco Vincenzo Cirigliano e alla sua Giunta per laccoglienza e la disponibilità al confronto.











Castronuovo di SantAndrea



Castronuovo di SantAndrea, una comunità che resiste con forza agli effetti del dissesto idrogeologico e dellisolamento infrastrutturale. Nel confronto con il Sindaco Antonio Bulfaro è emersa una volontà chiara: affrontare subito queste criticità, perché senza risposte concrete si rischia di compromettere il futuro del paese. Per la UIL Basilicata le priorità sono nette: completamento della Serrapotina ; messa in sicurezza del complesso abitativo minacciato dalle frane ; Interventi non più rinviabili, per garantire sicurezza, mobilità e diritto a restare.



Ma Castronuovo non è solo resistenza. È anche scelta , la nascita di una Fondazione culturale per valorizzare il patrimonio letterario  oltre 100.000 testi delle famiglia Appella  rappresenta una scelta strategica che unisce identità e sviluppo. Custodire la memoria è fondamentale.



Ma la vera sfida è costruire il futuro partendo dalle nuove opportunità legate al lavoro.



Un grazie al Sindaco Antonio Bulfaro per laccoglienza e per il confronto serio e concreto.











Castelluccio Superiore. A Castelluccio Superiore abbiamo incontrato una comunità che guarda al futuro con coraggio e visione, puntando su ciò che conta davvero: giovani, persone e territorio. Qui si costruisce un modello di sviluppo che mette al centro: i giovani, come leva fondamentale per il rilancio sociale ed economico; il rescoring, favorendo il rientro ma anche la valorizzazione attiva degli anziani come risorsa della comunità; un progetto concreto di crescita fondato sulle eccellenze locali e sulle risorse autentiche del territorio.



Castelluccio Superiore dimostra che anche nelle aree interne si può costruire futuro, se si investe sulle persone, sulle competenze e sullidentità dei luoghi.



Un ringraziamento sincero al Sindaco Francesco Limongi e al Vice Sindaco Agostino Padula per laccoglienza, la disponibilità e il contributo al confronto.











Latronico. Latronico è una comunità che guarda avanti.



Una comunità che non si arrende, ma che costruisce, progetta e investe sul proprio futuro con una visione chiara di crescita e sviluppo del territorio. Durante il confronto sono emerse priorità decisive su cui continueremo a batterci con determinazione: la salvaguardia dei servizi essenziali, a partire dalla nostra campagna No alla chiusura delle filiali, contro la desertificazione bancaria che colpisce le aree interne; la necessità di garantire la continuità medica assistenziale, diritto fondamentale per cittadini e territori; il rafforzamento dei collegamenti infrastrutturali, per connettere Latronico e larea alle grandi direttrici e creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro. Questa tappa conferma che le aree interne non sono marginali, ma rappresentano una risorsa strategica per il futuro della Basilicata.



Un ringraziamento sincero al Sindaco Fausto De Maria per lattenzione, laccoglienza e il contributo concreto al confronto. Un ringraziamento speciale a Franca Gesualdi, nostra Responsabile Zonale UIL, per il grande lavoro di organizzazione e per il sostegno costante a questa tappa.











Pietrapertosa. Grazie di cuore alla Sindaca Teresa Colucci per laccoglienza, la passione e la visione dimostrate. Una vera capitana coraggiosa, capace di guidare la comunità di Pietrapertosa con determinazione e senso del futuro.



La tappa di oggi ha rappresentato un momento importante di ascolto e confronto con cittadini, lavoratori e istituzioni locali. È proprio da questi incontri che nasce la possibilità di costruire insieme nuove prospettive per le aree interne, mettendo al centro il lavoro, i servizi e la qualità della vita.



Continuiamo su questa strada: ascoltare, condividere e costruire futuro.



Il viaggio UIL conferma che le aree interne della Basilicata rappresentano un patrimonio da valorizzare e non marginalizzare.

Continueremo a essere presenti nei territori  ha concluso Tortorelli  per trasformare le criticità in proposte concrete e costruire insieme alle comunità un futuro fatto di lavoro, servizi e dignità.













