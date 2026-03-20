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La voce della Politica
|UIL Basilicata UIL On The Way 131: due giorni nei piccoli comuni tra ascolto
20/03/2026
|Due giorni di viaggio UIL On The Way 131, liniziativa della UIL Basilicata che, in questi giorni, ha attraversato sei comuni delle aree interne Colobraro, San Chirico Raparo, Castronuovo di SantAndrea, Castelluccio Superiore, Latronico e Pietrapertosa con lobiettivo di ascoltare territori, amministratori e comunità locali.
La strategia della UIL per i piccoli comuni è chiara: mettere al centro lavoro, servizi e connessioni territoriali. Le aree interne non chiedono assistenza, chiedono opportunità. È da qui che bisogna ripartire per costruire sviluppo, contrastare lo spopolamento e garantire diritti di cittadinanza, ha dichiarato il Segretario Generale UIL Basilicata, Vincenzo Tortorelli.
Sintesi delle tappe
Tappa Colobraro
Colobraro, una comunità che ha fatto della resilienza e della programmazione la propria forza, ottenendo risultati importanti anche attraverso i bandi regionali.
Nel confronto con il Sindaco Nicola Lista è emersa però una criticità concreta: la carenza di giovani e di lavoratori disponibili a impegnarsi nei mestieri artigianali, un limite che rischia di frenare la capacità di programmare e costruire il futuro della comunità.
Nonostante questo, Colobraro dimostra una visione chiara: guardare alla fascia ionica come direttrice strategica per lo sviluppo e per nuove opportunità di lavoro.
Un segnale importante che rafforza una convinzione che per noi è centrale:
le comunità locali si difendono e crescono solo se si tengono insieme lavoro, servizi e connessioni territoriali. Un ringraziamento al Sindaco Nicola Lista e la sua giunta per il confronto, la disponibilità e limpegno verso la sua comunità.
San Chirico Raparo
Abbiamo attraversato anche San Chirico Raparo, una comunità che si definisce e lo è nei fatti comunità del benessere. Nel confronto con il Sindaco Vincenzo Cirigliano è emersa una visione chiara: costruire servizi innovativi, capaci di utilizzare la tecnologia al servizio degli anziani, senza perdere di vista i bisogni delle nuove generazioni. Un paese che guarda avanti e che sceglie di non mettere in contrapposizione le generazioni, ma di farle crescere insieme.
San Chirico Raparo investe su: servizi innovativi e assistenza per gli anziani; spazi e opportunità per i giovani sport, aggregazione e inclusione; attenzione concreta alle persone con disabilità.
È una comunità delle aree interne che non si arrende, ma costruisce idee e progetti, anche sul fronte della sanità territoriale e della prevenzione, dimostrando che si può essere innovativi anche lontano dai grandi centri.Un esempio di come si possa tenere insieme qualità della vita, coesione sociale e sviluppo. Un ringraziamento al Sindaco Vincenzo Cirigliano e alla sua Giunta per laccoglienza e la disponibilità al confronto.
Castronuovo di SantAndrea
Castronuovo di SantAndrea, una comunità che resiste con forza agli effetti del dissesto idrogeologico e dellisolamento infrastrutturale. Nel confronto con il Sindaco Antonio Bulfaro è emersa una volontà chiara: affrontare subito queste criticità, perché senza risposte concrete si rischia di compromettere il futuro del paese. Per la UIL Basilicata le priorità sono nette: completamento della Serrapotina ; messa in sicurezza del complesso abitativo minacciato dalle frane ; Interventi non più rinviabili, per garantire sicurezza, mobilità e diritto a restare.
Ma Castronuovo non è solo resistenza. È anche scelta , la nascita di una Fondazione culturale per valorizzare il patrimonio letterario oltre 100.000 testi delle famiglia Appella rappresenta una scelta strategica che unisce identità e sviluppo. Custodire la memoria è fondamentale.
Ma la vera sfida è costruire il futuro partendo dalle nuove opportunità legate al lavoro.
Un grazie al Sindaco Antonio Bulfaro per laccoglienza e per il confronto serio e concreto.
Castelluccio Superiore. A Castelluccio Superiore abbiamo incontrato una comunità che guarda al futuro con coraggio e visione, puntando su ciò che conta davvero: giovani, persone e territorio. Qui si costruisce un modello di sviluppo che mette al centro: i giovani, come leva fondamentale per il rilancio sociale ed economico; il rescoring, favorendo il rientro ma anche la valorizzazione attiva degli anziani come risorsa della comunità; un progetto concreto di crescita fondato sulle eccellenze locali e sulle risorse autentiche del territorio.
Castelluccio Superiore dimostra che anche nelle aree interne si può costruire futuro, se si investe sulle persone, sulle competenze e sullidentità dei luoghi.
Un ringraziamento sincero al Sindaco Francesco Limongi e al Vice Sindaco Agostino Padula per laccoglienza, la disponibilità e il contributo al confronto.
Latronico. Latronico è una comunità che guarda avanti.
Una comunità che non si arrende, ma che costruisce, progetta e investe sul proprio futuro con una visione chiara di crescita e sviluppo del territorio. Durante il confronto sono emerse priorità decisive su cui continueremo a batterci con determinazione: la salvaguardia dei servizi essenziali, a partire dalla nostra campagna No alla chiusura delle filiali, contro la desertificazione bancaria che colpisce le aree interne; la necessità di garantire la continuità medica assistenziale, diritto fondamentale per cittadini e territori; il rafforzamento dei collegamenti infrastrutturali, per connettere Latronico e larea alle grandi direttrici e creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro. Questa tappa conferma che le aree interne non sono marginali, ma rappresentano una risorsa strategica per il futuro della Basilicata.
Un ringraziamento sincero al Sindaco Fausto De Maria per lattenzione, laccoglienza e il contributo concreto al confronto. Un ringraziamento speciale a Franca Gesualdi, nostra Responsabile Zonale UIL, per il grande lavoro di organizzazione e per il sostegno costante a questa tappa.
Pietrapertosa. Grazie di cuore alla Sindaca Teresa Colucci per laccoglienza, la passione e la visione dimostrate. Una vera capitana coraggiosa, capace di guidare la comunità di Pietrapertosa con determinazione e senso del futuro.
La tappa di oggi ha rappresentato un momento importante di ascolto e confronto con cittadini, lavoratori e istituzioni locali. È proprio da questi incontri che nasce la possibilità di costruire insieme nuove prospettive per le aree interne, mettendo al centro il lavoro, i servizi e la qualità della vita.
Continuiamo su questa strada: ascoltare, condividere e costruire futuro.
Il viaggio UIL conferma che le aree interne della Basilicata rappresentano un patrimonio da valorizzare e non marginalizzare.
Continueremo a essere presenti nei territori ha concluso Tortorelli per trasformare le criticità in proposte concrete e costruire insieme alle comunità un futuro fatto di lavoro, servizi e dignità.
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