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Filcom Confsal Basilicata sigla accordo per i lavoratori della commessa regionale PR Basilicata FESR FSE+ 20212027

20/03/2026

Lassemblea delle lavoratrici e dei lavoratori della commessa della Regione Basilicata RTI Ecoter e Iniziativa Cube Supporto alla Programmazione, Attuazione, Monitoraggio, Controllo e Funzione Contabile del PR Basilicata FESR FSE+ 20212027 ha approvato allunanimità il Contratto Integrativo Aziendale, sottoscritto in data 13 marzo 2026. Laccordo entrerà ufficialmente in vigore a partire da lunedì 16 marzo 2026.



Il risultato rappresenta un passaggio significativo per il miglioramento delle condizioni economiche e normative del personale impegnato nella commessa, sia a tempo determinato che indeterminato. Un traguardo raggiunto grazie al lavoro della Filcom Confsal Basilicata, della RSU Domenico Telesca e del dirigente sindacale Domenico Onorato.



FLESSIBILITÀ ORARIA: UNA CONQUISTA STRUTTURALE

Tra i risultati più importanti della contrattazione emerge lintroduzione di un modello avanzato di flessibilità oraria, che incide concretamente sulla vita quotidiana dei lavoratori.



Il nuovo sistema prevede:

 ingresso anticipato possibile a partire dalle ore 07:30;

 ampia flessibilità in entrata fino alle ore 09:30;

 pausa pranzo ridotta fino a un minimo di 15 minuti.



Si tratta di una misura di grande valore sociale oltre che organizzativo: consente una gestione autonoma degli impegni familiari (scuola, visite mediche, commissioni), riduce in modo significativo lo stress da pendolarismo nelle ore di punta e migliora sensibilmente la qualità della vita.



Un beneficio concreto, stabile e permanente, destinato a incidere positivamente nel lungo periodo sullequilibrio tra vita e lavoro.



I CONTENUTI DELLACCORDO



Sul piano economico, il Contratto Integrativo Aziendale introduce:

 un Premio di Risultato pari a  300,00 annui pro capite;

 buoni pasto del valore di  7,00 per ogni giornata lavorativa;

 un sistema di Welfare Aziendale pari a  1.000,00 annui pro capite.



Sul piano normativo, laccordo prevede inoltre:

 una disciplina strutturata del lavoro agile;

 lintroduzione della Banca Ore Solidale;

 il rafforzamento dei diritti sindacali con 14 ore annue di assemblea retribuita.



Determinante è stato il contributo della RSU Domenico Telesca, insieme al dirigente della Filcom Domenico Onorato e al Segretario Generale Regionale Donato Rosa, che hanno seguito con competenza e continuità lintero percorso negoziale.



Questo accordo rappresenta un risultato concreto per i lavoratori, capace di migliorare realmente le condizioni economiche e organizzative. È la dimostrazione di unazione sindacale efficace e radicata nei bisogni delle persone.



La Filcom Confsal Basilicata esprime piena soddisfazione per lesito della votazione assembleare e conferma il proprio impegno a garantire la piena applicazione dellaccordo, continuando a operare a tutela dei diritti e degli interessi collettivi dei lavoratori.




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