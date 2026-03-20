-->
|
La voce della Politica
|Basilicata. Martedì 24 marzo seduta del Consiglio regionale
20/03/2026
|Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria, martedì 24 marzo 2026 alle ore 15.00, nellaula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4.
In apertura di seduta la comunicazione del Presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, in ordine alla problematica concernente la revisione della disciplina sullorigine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.
A seguire, la discussione dellAssemblea in merito allelezione dei componenti dellOsservatorio regionale sullImmigrazione, di cui alla Legge regionale 6 luglio 2016, n. 13, modificata dallart. 11 della Legge regionale 21 maggio 2025, n. 23.
Dopo gli eventuali atti nel frattempo licenziati dalle Commissioni consiliari permanenti, i lavori dellAula proseguiranno con lesame di alcune Pdl: Proposta di legge n. 3/2024 Sostegno finanziario al sistema sanitario nazionale a decorrere dallanno 2024 e misure di incentivo fiscale per personale sanitario e non sanitario, di iniziativa dei consiglieri Lacorazza, Cifarelli e Marrese; Proposta di legge n. 48/2025 Modifiche alla Legge regionale 7 agosto 2009, n. 25, Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio delleconomia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, a firma dei consiglieri Cifarelli, Morea e Pittella; Proposta di legge n. 87/2025 Proposta di modifica Legge regionale 24 novembre 1997, n. 47, artt. 2, 8, 10, 127, di iniziativa dei consiglieri Tataranno e Fanelli, riguardante il Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane; Proposta di legge n. 33/2024 La Famiglia: storia e futuro di tutti misure a sostegno delle famiglie lucane di iniziativa dei consiglieri Chiorazzo e Vizziello; Proposta di legge n. 109/2025 Disposizioni in materia di contenimento della spesa farmaceutica firmatari Vizziello e Chiorazzo, e, infine, anche la Proposta di legge n. 81/2025 Modifica all'articolo 27 della legge regionale 27.07.1998 n. 22 concernente la Gratuità del Trasporto pubblico regionale per il personale del comparto Difesa e Sicurezza, di iniziativa del consigliere Galella.
I lavori del Consiglio proseguiranno con lesame dellAtto amministrativo n. 144/2026 Legge regionale 20 novembre 2017, n. 28 - Istituzione del Parco Naturale Regionale del Vulture e relativo Ente di Gestione, ai sensi della L.R. 28 giugno 1994, n. 28 Adempimenti.
LAula prenderà poi in considerazione anche il Disegno di legge n. 20/2024 Integrazione allarticolo 48 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 1, Statuto della Regione Basilicata, sullistituzione della figura dei sottosegretari.
Infine, la discussione in ordine alle problematiche concernenti il Servizio sanitario regionale, sulla realizzazione del nuovo Ospedale unico per acuti di Lagonegro, nonché sullattuale situazione organizzativa della struttura.
In conclusione, lAssemblea si occuperà di una serie di mozioni e dellattività ispettiva.
|
archivio
|La Voce della Politica
|20/03/2026 - UIL Basilicata UIL On The Way 131: due giorni nei piccoli comuni tra ascolto
Due giorni di viaggio UIL On The Way 131, liniziativa della UIL Basilicata che, in questi giorni, ha attraversato sei comuni delle aree interne Colobraro, San Chirico Raparo, Castronuovo di SantAndrea, Castelluccio Superiore, Latronico e Pietrapertosa con lobiettivo...-->continua
|
|
|20/03/2026 - Evento Matera 2026,Casino: progettualità strategica per il territorio
Con la cerimonia inaugurale di questa sera, Matera 2026 rappresenta un momento significativo nel percorso di valorizzazione e promozione del nostro territorio. Un'iniziativa di questa portata costituisce un'opportunità concreta per evidenziare il patrimonio c...-->continua
|
|
|20/03/2026 - Filcom Confsal Basilicata sigla accordo per i lavoratori della commessa regionale PR Basilicata FESR FSE+ 20212027
Lassemblea delle lavoratrici e dei lavoratori della commessa della Regione Basilicata RTI Ecoter e Iniziativa Cube Supporto alla Programmazione, Attuazione, Monitoraggio, Controllo e Funzione Contabile del PR Basilicata FESR FSE+ 20212027 ha approvato all...-->continua
|
|
|20/03/2026 - Palazzo Italia Bucarest: cooperazione, investimenti e sviluppo delle relazioni economiche italo-romene
Progetti di cooperazione e sviluppo delle promozioni commerciali Italo Rumene -tra le quali i protocolli sottoscritti tra Acerenza Città del vino 2026 - 2027 e Paralela 45 Prahova (Romania) sono stati discussi presso l' Agenzia Rumena per gli investimenti...-->continua
|
|
|20/03/2026 - Basilicata. Martedì 24 marzo seduta del Consiglio regionale
Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria, martedì 24 marzo 2026 alle ore 15.00, nellaula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4.
In apertura di seduta la comunicazione de...-->continua
|
|
|19/03/2026 - Senise: sindaca e amministrazione rispondono ancora a Cupparo
Il Sindaco e lAmministrazione comunale di Senise contestano e respingono con fermezza il comunicato dellAssessore regionale Cupparo, al quale non intendono replicare nel merito. Non perché le argomentazioni esposte siano fondate, ma perché occorrerebbero ben...-->continua
|
|
|19/03/2026 - Aree interne, 9,2 mln per viabilità Medio Basento
La Regione Basilicata ha sottoscritto il primo Accordo di Programma in materia di viabilità delle aree interne lucane. Lintesa, formalizzata presso la Direzione Infrastrutture a Potenza, riguarda comuni del Medio Basento e consentirà di attivare interventi pe...-->continua
|
|