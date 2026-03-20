Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria, martedì 24 marzo 2026 alle ore 15.00, nellaula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4.



In apertura di seduta la comunicazione del Presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, in ordine alla problematica concernente la revisione della disciplina sullorigine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.



A seguire, la discussione dellAssemblea in merito allelezione dei componenti dellOsservatorio regionale sullImmigrazione, di cui alla Legge regionale 6 luglio 2016, n. 13, modificata dallart. 11 della Legge regionale 21 maggio 2025, n. 23.



Dopo gli eventuali atti nel frattempo licenziati dalle Commissioni consiliari permanenti, i lavori dellAula proseguiranno con lesame di alcune Pdl: Proposta di legge n. 3/2024 Sostegno finanziario al sistema sanitario nazionale a decorrere dallanno 2024 e misure di incentivo fiscale per personale sanitario e non sanitario, di iniziativa dei consiglieri Lacorazza, Cifarelli e Marrese; Proposta di legge n. 48/2025 Modifiche alla Legge regionale 7 agosto 2009, n. 25, Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio delleconomia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, a firma dei consiglieri Cifarelli, Morea e Pittella; Proposta di legge n. 87/2025 Proposta di modifica Legge regionale 24 novembre 1997, n. 47, artt. 2, 8, 10, 127, di iniziativa dei consiglieri Tataranno e Fanelli, riguardante il Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane; Proposta di legge n. 33/2024 La Famiglia: storia e futuro di tutti  misure a sostegno delle famiglie lucane di iniziativa dei consiglieri Chiorazzo e Vizziello; Proposta di legge n. 109/2025 Disposizioni in materia di contenimento della spesa farmaceutica firmatari Vizziello e Chiorazzo, e, infine, anche la Proposta di legge n. 81/2025 Modifica all'articolo 27 della legge regionale 27.07.1998 n. 22 concernente la Gratuità del Trasporto pubblico regionale per il personale del comparto Difesa e Sicurezza, di iniziativa del consigliere Galella.



I lavori del Consiglio proseguiranno con lesame dellAtto amministrativo n. 144/2026 Legge regionale 20 novembre 2017, n. 28 - Istituzione del Parco Naturale Regionale del Vulture e relativo Ente di Gestione, ai sensi della L.R. 28 giugno 1994, n. 28  Adempimenti.



LAula prenderà poi in considerazione anche il Disegno di legge n. 20/2024 Integrazione allarticolo 48 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 1, Statuto della Regione Basilicata, sullistituzione della figura dei sottosegretari.



Infine, la discussione in ordine alle problematiche concernenti il Servizio sanitario regionale, sulla realizzazione del nuovo Ospedale unico per acuti di Lagonegro, nonché sullattuale situazione organizzativa della struttura.



In conclusione, lAssemblea si occuperà di una serie di mozioni e dellattività ispettiva.