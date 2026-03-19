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Aree interne, 9,2 mln per viabilità Medio Basento

19/03/2026

La Regione Basilicata ha sottoscritto il primo Accordo di Programma in materia di viabilità delle aree interne lucane. Lintesa, formalizzata presso la Direzione Infrastrutture a Potenza, riguarda comuni del Medio Basento e consentirà di attivare interventi per 9,2 milioni di euro destinati al miglioramento della sicurezza, dellaccessibilità e della resilienza della rete stradale secondaria, con ricadute dirette su un territorio di circa 30 mila abitanti.

Questo accordo segna un cambio di passo nellaffrontare il tema della mobilità nelle aree interne. Intendiamo proporre un metodo che metta da parte lazione frammentaria o emergenziale, ma e adotti una visione integrata, costruita insieme ai territori, che mette al centro le esigenze di mobilità dei cittadini. È un investimento sulla qualità della vita delle comunità locali e sulla loro capacità di restare competitive, superando isolamento e fragilità strutturali. Così il vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, a margine della sottoscrizione dellintesa con i sindaci di Irsina (capofila), Calciano, Ferrandina, Garaguso, Grassano, Pomarico, Salandra e Tricarico, e con il presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini.

Laccordo si inserisce nel quadro del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021/2027, Priorità 5 Basilicata connessa, che destina complessivamente 40 milioni di euro alla riqualificazione degli archi stradali a servizio delle aree interne. In particolare, lObiettivo specifico 3.2 mira a rafforzare una mobilità intelligente, intermodale e sostenibile, migliorando laccesso alle principali direttrici infrastrutturali, inclusa la rete TEN-T (reti di trasporto trans-europee), e aumentando la resilienza ai cambiamenti climatici.

Gli interventi previsti riguardano la rete viaria secondaria, in particolare strade provinciali e comunali, spesso caratterizzate da criticità legate a dissesto idrogeologico, vulnerabilità sismica e condizioni di sicurezza non adeguate. La strategia adottata si fonda sullo strumento dellInvestimento Territoriale Integrato (ITI), che consente di definire opere coerenti con le esigenze specifiche di ciascuna area attraverso un percorso negoziale tra Regione e territori.

Nel caso del Medio Basento, larea interessata ha unestensione complessiva di 733 chilometri quadrati. Laccordo finanzia sette interventi già individuati con deliberazione della Giunta regionale. Cinque di questi sono affidati alla Provincia di Matera: adeguamento e miglioramento funzionale della strada provinciale ex ss277 tra il centro abitato di Garaguso e lo Scalo di Garaguso-Grassano-Tricarico per 1,8 milioni di euro; sistemazione tratti stradali e risanamento opere darte della SP 94 (Giardini) per 1,5 milioni di euro; lavori di adeguamento della strada provinciale Calciano-Scalo Grassano per 400mila euro; lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada provinciale Ferrandina-Salandra per 500mila euro; lavori di messa in sicurezza del collegamento Irsina centro abitato-SS 96 bis per un milione di euro.

Le altre due azioni sono in capo al Comune di Salandra, con i lavori di messa in sicurezza e adeguamento della strada comunale Salandra-Armatella-Cavonica per 1,6 milioni di euro, e al Comune di Pomarico, con i lavori di adeguamento della strada comunale Pomarico-Manferrara per 900mila euro.

Infine, a questi 7,7 milioni di euro stanziati subito e oltre 1,4 milioni da destinare successivamente su un asse viario già concordato tra i sindaci, di cui va individuato il tratto prioritario su cui intervenire.

Lobiettivo è rimuovere criticità puntuali che oggi compromettono la percorribilità in sicurezza delle strade, intervenendo su frane, cedimenti e tratti a rischio, e al tempo stesso migliorare lefficienza complessiva del sistema viario locale.

Lattività negoziale che ha portato alla sottoscrizione dellaccordo è stata avviata alla fine del 2024 e coinvolge tutte e sette le Aree interne individuate nella programmazione regionale: Alto Bradano, Marmo Platano Melandro, Mercure-Alto Sinni-Val Sarmento, Montagna Materana, Medio Agri, Medio Basento, Vulture. Il Medio Basento rappresenta il primo caso di attuazione concreta, aprendo la strada agli accordi successivi. Con la sottoscrizione, i soggetti beneficiari possono ora avviare le attività di progettazione e realizzazione degli interventi, entrando nella fase operativa del programma.

Il nostro impegno  ha concluso Pepe  sarà anche quello di accompagnare i territori non solo nella realizzazione degli interventi, ma anche nel monitoraggio della loro efficacia, perché ogni euro investito produca un miglioramento concreto e percepibile. Questo finanziamento rientra in un quadro di investimenti per oltre 150 milioni di euro che abbiamo destinato alle reti provinciali, comunali e alle aree interne. Vogliamo un sistema viario sicuro e affidabile, capace di sostenere sviluppo, servizi e qualità della vita.




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