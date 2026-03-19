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La voce della Politica
|Ritardi pagamenti dei servizi di accoglienza, coop. Filef chiede urgente apertura di un tavolo in Prefettura
19/03/2026
|Si configura come una vera e propria emergenza sociale e occupazionale la situazione che investe la cooperativa sociale Filef, impegnata nella gestione dei servizi di accoglienza in convenzione con le Prefetture di Potenza, Matera e Roma. A fronte di crediti ingenti non ancora liquidati dalle amministrazioni competenti, la cooperativa versa in una grave tensione finanziaria che sta compromettendo la continuità operativa e la tutela dei livelli occupazionali.
La criticità è stata al centro dellassemblea tenutasi il 18 marzo presso il Park Hotel di Potenza, alla quale hanno preso parte soci e lavoratori della cooperativa, unitamente al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale. Presenti altresì Legacoop Basilicata, quale associazione di rappresentanza datoriale, e le organizzazioni sindacali Filcom Confsal e Cgil.
Dalla discussione è emerso un quadro di evidente contraddizione: a una condizione economica complessivamente solida si contrappone una situazione finanziaria fortemente compromessa, determinata dal mancato incasso di oltre otto milioni di euro di crediti maturati nei confronti delle Prefetture di Potenza e Matera. Tale ritardo ha già prodotto effetti rilevanti, tra cui il mancato pagamento di cinque mensilità ai lavoratori, con ripercussioni dirette sulla loro condizione reddituale e sulla dignità professionale.
La cooperativa si trova pertanto in una condizione di estrema vulnerabilità, aggravata dallesaurimento delle linee di credito e dallimpossibilità, da parte dei fornitori, di sostenere ulteriori dilazioni. Si è ormai oltre la soglia del fisiologico ritardo amministrativo: la situazione richiede un intervento immediato e risolutivo.
In assenza di un rapido sblocco delle somme dovute, si profila concretamente il rischio di cessazione delle attività, con conseguenze di particolare gravità non solo per i circa duecento lavoratori coinvolti, ma anche per lintero sistema territoriale dei servizi di accoglienza, che verrebbe privato di un presidio essenziale.
Alla luce di quanto esposto, la cooperativa Filef, congiuntamente alle rappresentanze datoriali e sindacali, sollecita con urgenza lapertura di un tavolo di confronto presso la Prefettura di Potenza, al fine di individuare soluzioni tempestive e condivise che garantiscano la continuità dei servizi e la salvaguardia dei livelli occupazionali.
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