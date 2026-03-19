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La voce della Politica
|180 mln Fsc, ok da Cipess, Lacorazza: ora il bilancio
19/03/2026
|Prendiamo atto con soddisfazione che il Cipess, come annunciato anche dal presidente della Giunta, ha dato lok alle risorse, ora si tratta di metterle subito a terra. Da due anni circa 450 giovani coppie attendono lulteriore scorrimento delle graduatorie del bando Prima Casa, gli operatori culturali aspettano lattivazione degli strumenti di sostegno, interi settori economici saranno messi in moto da questi fondi, insieme agli altri interventi da realizzare. Occorre dare subito certezze sui tempi di attuazione.
Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:
Con una pec inviata oggi al presidente Vito Bardi prosegue Lacorazza ho chiesto di conoscere, oltre ai tempi di assegnazione delle risorse, sui quali dunque ci siamo, soprattutto le iniziative intraprese per accelerare la spesa e garantire risposte tempestive alla comunità e ai territori. Questo è ora il punto principale, insieme allapprovazione del bilancio di previsione. Non si perda altro tempo, si velocizzi e si faccia tutto il possibile per recuperare i ritardi accumulati.
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archivio
|La Voce della Politica
|19/03/2026 - Aree interne, 9,2 mln per viabilità Medio Basento
La Regione Basilicata ha sottoscritto il primo Accordo di Programma in materia di viabilità delle aree interne lucane. Lintesa, formalizzata presso la Direzione Infrastrutture a Potenza, riguarda comuni del Medio Basento e consentirà di attivare interventi per 9,2 milioni d...-->continua
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|19/03/2026 - Referendum Giustizia. Un NO contro lo smantellamento della Costituzione
La riforma sulla Giustizia non è altro che il tassello di un disegno più ampio di progressivo smantellamento dei diritti costituzionali: per questo motivo, il voto del 22 e 23 marzo è lo strumento per difendere i principi della Costituzione antifascista, nata ...-->continua
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|19/03/2026 - Ritardi pagamenti dei servizi di accoglienza, coop. Filef chiede urgente apertura di un tavolo in Prefettura
Si configura come una vera e propria emergenza sociale e occupazionale la situazione che investe la cooperativa sociale Filef, impegnata nella gestione dei servizi di accoglienza in convenzione con le Prefetture di Potenza, Matera e Roma. A fronte di crediti i...-->continua
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|19/03/2026 - Social freezing: le Garanti dicono sì
La Quarta Commissione Consiliare Permanente ha ascoltato oggi la Consigliera regionale di Parità Ivana Pipponzi, la Presidente della Commissione Pari Opportunità regionale Vittoria Rotunno, la Consigliera di parità della Provincia di Potenza Simona Bonito e la...-->continua
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|19/03/2026 - Vertenza ex TIS e RMI: non è finita. Ai lavoratori tocca riprendere l'iniziativa e rivendicare i diritti acquisiti
Attualmente i lavoratori non transitati nel progetto ASA ,646 secondo le stime ARLAB a gennaio 2026, sono occupati in progetti di pubblica utilità.
Legalmente i lavori di pubblica utilità sono utilizzati o quale pena sostitutiva o per i lavoratori in costa...-->continua
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|19/03/2026 - 180 mln Fsc, ok da Cipess, Lacorazza: ora il bilancio
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|19/03/2026 - Sanità, Picerno presenta in IV Commissione Pdl su 118
Il Consigliere di FI: ottimizzare le risorse disponibili attraverso il coinvolgimento operativo e strutturato delle organizzazioni del Terzo Settore, valorizzando le associazioni di volontariato e le cooperative sociali
Nella giornata odier...-->continua
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