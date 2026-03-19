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180 mln Fsc, ok da Cipess, Lacorazza: ora il bilancio

19/03/2026

Prendiamo atto con soddisfazione che il Cipess, come annunciato anche dal presidente della Giunta, ha dato lok alle risorse, ora si tratta di metterle subito a terra. Da due anni circa 450 giovani coppie attendono lulteriore scorrimento delle graduatorie del bando Prima Casa, gli operatori culturali aspettano lattivazione degli strumenti di sostegno, interi settori economici saranno messi in moto da questi fondi, insieme agli altri interventi da realizzare. Occorre dare subito certezze sui tempi di attuazione.

Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:

Con una pec inviata oggi al presidente Vito Bardi  prosegue Lacorazza  ho chiesto di conoscere, oltre ai tempi di assegnazione delle risorse, sui quali dunque ci siamo, soprattutto le iniziative intraprese per accelerare la spesa e garantire risposte tempestive alla comunità e ai territori. Questo è ora il punto principale, insieme allapprovazione del bilancio di previsione. Non si perda altro tempo, si velocizzi e si faccia tutto il possibile per recuperare i ritardi accumulati.




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