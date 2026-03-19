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La voce della Politica
|Sanità, Picerno presenta in IV Commissione Pdl su 118
19/03/2026
|Il Consigliere di FI: ottimizzare le risorse disponibili attraverso il coinvolgimento operativo e strutturato delle organizzazioni del Terzo Settore, valorizzando le associazioni di volontariato e le cooperative sociali
Nella giornata odierna, il Consigliere Regionale di Forza Italia Fernando Fortunato Picerno ha illustrato in IV Commissione Consiliare la proposta di legge finalizzata alla riformulazione del sistema di emergenza-urgenza 118 e dei trasporti secondari in Basilicata. L'iniziativa legislativa muove dalla necessità di affrontare le crescenti criticità del Servizio Sanitario regionale, derivanti dalla carenza di personale e mezzi in un contesto di aumento della domanda di interventi.
Il testo normativo punta a ottimizzare le risorse disponibili attraverso il coinvolgimento operativo e strutturato delle organizzazioni del Terzo Settore, valorizzando le associazioni di volontariato e le cooperative sociali già attive sul territorio con mezzi e personale formato. Secondo quanto sostenuto dal Consigliere Picerno, tale integrazione risulta fondamentale per migliorare la capillarità e la tempestività del soccorso, con particolare attenzione alle aree interne, montane e rurali dove la distanza dagli ospedali può compromettere l'efficacia degli interventi.
La proposta prevede che la Regione Basilicata e le Aziende Sanitarie Locali possano avvalersi di convenzioni con enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, applicando modalità di affidamento diretto per l'emergenza-urgenza e avvisi pubblici esplorativi per i trasporti secondari. Il progetto di legge definisce inoltre rigorosi standard di qualità, imponendo l'utilizzo di mezzi conformi alle normative vigenti e l'impiego di personale.
Il Consigliere sottolinea come l'adozione di questo modello non solo garantirà la continuità del servizio su tutto il territorio regionale, ma permetterà anche una riduzione della spesa pubblica, considerato lenorme deficit, attraverso un sistema fondato sulla solidarietà e sull'efficienza economica. L'intero apparato sarà sottoposto al coordinamento e al controllo costante della Centrale Operativa 118, che avrà il compito di monitorare il rispetto degli standard e la prontezza d'intervento dei soggetti accreditati.
Con questa proposta, Picerno intende costruire un sistema di protezione sanitaria moderno e collaborativo, capace di unire le istituzioni e la società civile per rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini lucani
Lo riporta una nota stampa del consigliere regionale di FI, Fernando Picerno
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