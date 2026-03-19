In queste ore, attorno a uniniziativa culturale di altissimo valore per Barile e per la Basilicata, si è scelto deliberatamente di alzare polvere. Non per discutere di Pasolini, non per valorizzare un pezzo di storia lucana e nazionale, ma per costruire una polemica di appartenenza: il vecchio riflesso di chi pensa che la cultura sia un recinto e che la memoria debba avere un proprietario. È un metodo povero. E, soprattutto, è un metodo pericoloso. Lo dichiara il capogruppo di FdI in Consiglio regionale, Michele Napoli, che aggiunge:







Povero, perché riduce Pier Paolo Pasolini  una delle coscienze più lucide e scomode del Novecento  a un pretesto da battaglia politica di giornata. Pericoloso, perché trasforma ciò che dovrebbe unire una comunità (la memoria, la bellezza, la conoscenza) in materia di tifo, insinuazioni e sospetti. È così che si avvelena il dibattito pubblico: non con le idee, ma con le etichette; non con il merito, ma con la malizia; non con la verità, ma con il rumore. Io respingo questa impostazione con fermezza.







Ho partecipato alliniziativa istituzionale promossa dal Comune di Barile  spiega Napoli - su invito formale, nella mia qualità di Consigliere regionale, perché considero quel legame tra Barile e Pasolini un patrimonio di tutti: della comunità locale, della Basilicata e dellItalia. Pasolini non appartiene a una parte politica. Pasolini appartiene alla cultura italiana. Ed è proprio la sua grandezza a renderlo non arruolabile: chi prova a sequestrarlo dentro una casacca ideologica non lo difende, lo rimpicciolisce. Cè una cosa che deve essere detta con chiarezza, le istituzioni non chiedono tessere allingresso di un auditorium. Le istituzioni hanno un dovere molto più alto, essere presenti dove un territorio cresce, dove una comunità investe in identità e qualità, dove la memoria smette di essere rituale e diventa progetto, scuola, futuro. Chi pretende patenti ideologiche sulla cultura non è custode di nulla: è un doganiere del pensiero.







E cè un altro punto, ancora più netto. Le insinuazioni e le allusioni  aggiunge Napoli - non sono politica, e non sono informazione. Sono lultima scorciatoia di chi non ha argomenti. Se esistono fatti concreti, si dicano con precisione e se ne assuma la responsabilità nelle sedi opportune. Diversamente, si abbia il rispetto di non trascinare Barile, un evento culturale e la figura di Pasolini nel pantano dellambiguità costruita a tavolino. Io non mi farò trascinare lì. Io scelgo unaltra strada: quella della serietà, della sobrietà e della responsabilità.







La Basilicata ha bisogno di meno agitatori e di più costruttori. Di meno slogan e di più visione. Di meno polemiche e di più lavoro su ciò che resta: scuole, comunità, territori, opportunità per i giovani. La politica che fomenta e divide può strappare un titolo facile, ma non produce futuro. La politica che guida, invece, si riconosce da una cosa semplice: non ha bisogno di urlare per farsi ascoltare, perché parla con i fatti e con la direzione che indica. A Barile  conclude lesponente di FdI - ci sono stato con rispetto e con determinazione. Perché la cultura non serve a fare bandiere, serve a dare senso. E quando si prova a trasformarla in unarma di propaganda, il dovere di chi ha responsabilità pubbliche è uno solo, difenderla, con fermezza e con dignità.