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La voce della Politica
|Referendum Giustizia. Un NO contro lo smantellamento della Costituzione
19/03/2026
|La riforma sulla Giustizia non è altro che il tassello di un disegno più ampio di progressivo smantellamento dei diritti costituzionali: per questo motivo, il voto del 22 e 23 marzo è lo strumento per difendere i principi della Costituzione antifascista, nata dalla Resistenza. Uno smantellamento che il governo sta realizzando, oltre che con provvedimenti legislativi liberticidi, anche con una manipolazione comunicativa e una propaganda smisurata per nascondere il reale obiettivo di questa legge: il progressivo assoggettamento del potere giudiziario a quello esecutivo. Per realizzare tale disegno, la maggioranza sta tentando infatti di sovvertire la Costituzione, archiviando lindipendenza del potere giudiziario con la riforma Nordio, stravolgendo la Repubblica parlamentare con il premierato e distruggendo lunità nazionale con lautonomia differenziata. Ma proprio perché esiste questa stretta saldatura tra le tre riforme costituzionali, è chiaro che fermare con il nostro NO la riforma Nordio, potrà voler dire frenare questo disegno più complessivo che mira a sovvertire la nostra Costituzione. Nellanno in cui celebriamo lottantesimo della Repubblica, della Costituente e del voto alle donne, è interesse di tutte e tutti difendere oggi i diritti faticosamente conquistati da chi ci ha preceduto, dal cui insegnamento dobbiamo trarre il coraggio per riprendere il cammino della lotta alle diseguaglianze, alle disparità, contro ogni tentazione di revisionismo e di spostamento indietro delle lancette della storia. Questa è una occasione preziosa anche per dare una delusione a chi ritiene di poter asservire le donne e gli uomini della Basilicata a logiche clientelari. A costoro ricordiamo che la nostra è stata la terra di Federico II, precursore della modernità. E che il feudalesimo è finito da tempo.
Maria Rosaria DAnzi
Presidente provinciale ANPI Potenza
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archivio
|La Voce della Politica
|19/03/2026 - Social freezing: le Garanti dicono sì
La Quarta Commissione Consiliare Permanente ha ascoltato oggi la Consigliera regionale di Parità Ivana Pipponzi, la Presidente della Commissione Pari Opportunità regionale Vittoria Rotunno, la Consigliera di parità della Provincia di Potenza Simona Bonito e la Presidente del...-->continua
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|19/03/2026 - Vertenza ex TIS e RMI: non è finita. Ai lavoratori tocca riprendere l'iniziativa e rivendicare i diritti acquisiti
Attualmente i lavoratori non transitati nel progetto ASA ,646 secondo le stime ARLAB a gennaio 2026, sono occupati in progetti di pubblica utilità.
Legalmente i lavori di pubblica utilità sono utilizzati o quale pena sostitutiva o per i lavoratori in costa...-->continua
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|19/03/2026 - 180 mln Fsc, ok da Cipess, Lacorazza: ora il bilancio
Prendiamo atto con soddisfazione che il Cipess, come annunciato anche dal presidente della Giunta, ha dato lok alle risorse, ora si tratta di metterle subito a terra. Da due anni circa 450 giovani coppie attendono lulteriore scorrimento delle graduatorie de...-->continua
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|19/03/2026 - Sanità, Picerno presenta in IV Commissione Pdl su 118
Il Consigliere di FI: ottimizzare le risorse disponibili attraverso il coinvolgimento operativo e strutturato delle organizzazioni del Terzo Settore, valorizzando le associazioni di volontariato e le cooperative sociali
Nella giornata odier...-->continua
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|19/03/2026 - Napoli: Pasolini non è arruolabile, è patrimonio di tutti
In queste ore, attorno a uniniziativa culturale di altissimo valore per Barile e per la Basilicata, si è scelto deliberatamente di alzare polvere. Non per discutere di Pasolini, non per valorizzare un pezzo di storia lucana e nazionale, ma per costruire una ...-->continua
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|19/03/2026 - Referendum Giustizia. Un NO contro lo smantellamento della Costituzione
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|19/03/2026 - Bonifiche Val Basento e Tito, Cifarelli: bene il rifinanziamento, ora servono rapidità, regia e visione
Lassegnazione di circa 27 milioni di euro per gli interventi di bonifica dei Siti di Interesse Nazionale delle aree industriali di Tito e della Val Basento è una notizia importante e attesa, che va accolta positivamente perché segna un punto di ripartenza su...-->continua
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