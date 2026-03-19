La riforma sulla Giustizia non è altro che il tassello di un disegno più ampio di progressivo smantellamento dei diritti costituzionali: per questo motivo, il voto del 22 e 23 marzo è lo strumento per difendere i principi della Costituzione antifascista, nata dalla Resistenza. Uno smantellamento che il governo sta realizzando, oltre che con provvedimenti legislativi liberticidi, anche con una manipolazione comunicativa e una propaganda smisurata per nascondere il reale obiettivo di questa legge: il progressivo assoggettamento del potere giudiziario a quello esecutivo. Per realizzare tale disegno, la maggioranza sta tentando infatti di sovvertire la Costituzione, archiviando lindipendenza del potere giudiziario con la riforma Nordio, stravolgendo la Repubblica parlamentare con il premierato e distruggendo lunità nazionale con lautonomia differenziata. Ma proprio perché esiste questa stretta saldatura tra le tre riforme costituzionali, è chiaro che fermare con il nostro NO la riforma Nordio, potrà voler dire frenare questo disegno più complessivo che mira a sovvertire la nostra Costituzione. Nellanno in cui celebriamo lottantesimo della Repubblica, della Costituente e del voto alle donne, è interesse di tutte e tutti difendere oggi i diritti faticosamente conquistati da chi ci ha preceduto, dal cui insegnamento dobbiamo trarre il coraggio per riprendere il cammino della lotta alle diseguaglianze, alle disparità, contro ogni tentazione di revisionismo e di spostamento indietro delle lancette della storia. Questa è una occasione preziosa anche per dare una delusione a chi ritiene di poter asservire le donne e gli uomini della Basilicata a logiche clientelari. A costoro ricordiamo che la nostra è stata la terra di Federico II, precursore della modernità. E che il feudalesimo è finito da tempo.

Maria Rosaria DAnzi

Presidente provinciale ANPI Potenza