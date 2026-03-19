-->
|
La voce della Politica
|Bonifiche Val Basento e Tito, Cifarelli: bene il rifinanziamento, ora servono rapidità, regia e visione
19/03/2026
|Lassegnazione di circa 27 milioni di euro per gli interventi di bonifica dei Siti di Interesse Nazionale delle aree industriali di Tito e della Val Basento è una notizia importante e attesa, che va accolta positivamente perché segna un punto di ripartenza su una delle questioni ambientali e industriali più rilevanti per la Basilicata.
Lo dichiara il Presidente della Seconda Commissione consiliare della Regione Basilicata Roberto Cifarelli, commentando la comunicazione relativa alle risorse destinate agli interventi di risanamento ambientale nelle due aree di interesse nazionale.
Parliamo di territori che hanno conosciuto per troppo tempo il peso dellinquinamento, dellincertezza e dei ritardi. Per questa ragione è giusto prendere atto del fatto che oggi sembra mettersi in campo un cambio di passo, che può e deve rappresentare linizio di una fase nuova. Le bonifiche non sono soltanto un tema ambientale: sono una grande questione di salute pubblica, di credibilità istituzionale e di politica industriale.
Per Cifarelli, è essenziale che aree industriali di questa portata possano finalmente tornare ad essere attrattive, competitive e capaci di rappresentare un punto di riferimento per lo sviluppo industriale della Basilicata". Occorrono tempi certi affinché la Regione con altrettanta certezza metta a terra una strategia credibile per il rilancio produttivo e per attrarre nuovi investimenti finalizzati a creare nuova occupazione. Il contributo dei sindaci e delle parti sociali, insieme ad un soggetto regionale per la promozione industriale, sarà fondamentale per creare le precondizioni per una nuova stagione di reindustrializzazione della Basilicata.
Per questo aggiunge il Consigliere regionale la possibilità di avvalersi di una cabina di regia insieme ad una struttura commissariale capace di snellire le procedure, rappresenta un elemento di novità che può contribuire ad accelerare un percorso troppo a lungo rimasto impantanato. È una scelta che va nella direzione giusta, a condizione però che sia accompagnata da determinazione amministrativa, trasparenza e controllo costante sullo stato di attuazione degli interventi.
Bonificare le aree industriali di Tito e della Val Basento conclude Cifarelli significa restituire dignità a territori che hanno pagato un prezzo altissimo, ma significa anche costruire le condizioni per una nuova stagione di sviluppo. La Basilicata ha bisogno di aree industriali risanate, moderne, attrattive, in grado di ospitare nuova impresa, innovazione e lavoro. Su questo terreno serve un impegno comune, serio e continuo, perché il tempo dei rinvii deve finire davvero.
|
archivio
|La Voce della Politica
|19/03/2026 - Social freezing: le Garanti dicono sì
La Quarta Commissione Consiliare Permanente ha ascoltato oggi la Consigliera regionale di Parità Ivana Pipponzi, la Presidente della Commissione Pari Opportunità regionale Vittoria Rotunno, la Consigliera di parità della Provincia di Potenza Simona Bonito e la Presidente del...-->continua
|
|
|19/03/2026 - Vertenza ex TIS e RMI: non è finita. Ai lavoratori tocca riprendere l'iniziativa e rivendicare i diritti acquisiti
Attualmente i lavoratori non transitati nel progetto ASA ,646 secondo le stime ARLAB a gennaio 2026, sono occupati in progetti di pubblica utilità.
Legalmente i lavori di pubblica utilità sono utilizzati o quale pena sostitutiva o per i lavoratori in costa...-->continua
|
|
|19/03/2026 - 180 mln Fsc, ok da Cipess, Lacorazza: ora il bilancio
Prendiamo atto con soddisfazione che il Cipess, come annunciato anche dal presidente della Giunta, ha dato lok alle risorse, ora si tratta di metterle subito a terra. Da due anni circa 450 giovani coppie attendono lulteriore scorrimento delle graduatorie de...-->continua
|
|
|19/03/2026 - Sanità, Picerno presenta in IV Commissione Pdl su 118
Il Consigliere di FI: ottimizzare le risorse disponibili attraverso il coinvolgimento operativo e strutturato delle organizzazioni del Terzo Settore, valorizzando le associazioni di volontariato e le cooperative sociali
Nella giornata odier...-->continua
|
|
|19/03/2026 - Napoli: Pasolini non è arruolabile, è patrimonio di tutti
In queste ore, attorno a uniniziativa culturale di altissimo valore per Barile e per la Basilicata, si è scelto deliberatamente di alzare polvere. Non per discutere di Pasolini, non per valorizzare un pezzo di storia lucana e nazionale, ma per costruire una ...-->continua
|
|
|19/03/2026 - Referendum Giustizia. Un NO contro lo smantellamento della Costituzione
La riforma sulla Giustizia non è altro che il tassello di un disegno più ampio di progressivo smantellamento dei diritti costituzionali: per questo motivo, il voto del 22 e 23 marzo è lo strumento per difendere i principi della Costituzione antifascista, nata ...-->continua
|
|
|19/03/2026 - Bonifiche Val Basento e Tito, Cifarelli: bene il rifinanziamento, ora servono rapidità, regia e visione
Lassegnazione di circa 27 milioni di euro per gli interventi di bonifica dei Siti di Interesse Nazionale delle aree industriali di Tito e della Val Basento è una notizia importante e attesa, che va accolta positivamente perché segna un punto di ripartenza su...-->continua
|
|