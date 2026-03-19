Sono stati sbloccati per la Regione Basilicata circa 180 milioni di euro di risorse nazionali complementari ai fondi strutturali europei per il periodo 2021-2027, a seguito della seduta del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Strategico (CIPESS) che si è tenuta ieri pomeriggio. Le risorse finanziano lAtto integrativo allAccordo per la coesione, sottoscritto il 25 marzo 2024 dal presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.







Il finanziamento riguarda 55 interventi e linee di azione in settori strategici per lo sviluppo del territorio regionale, tra cui: efficientamento delle reti idriche e messa in sicurezza contro il rischio idraulico e gli incendi boschivi; riqualificazione di edifici scolastici e strutture sportive; incentivi per le imprese del settore agricolo e turistico; valorizzazione di infrastrutture culturali e aree verdi; riqualificazione e potenziamento di infrastrutture idriche, viarie e ferroviarie, tra cui lAcquedotto di Grottole, il Ponte Musmeci e il collegamento ferroviario Casal Sabini-Jesce, in collaborazione con la Regione Puglia.







Le risorse si aggiungono agli oltre 800 milioni di euro già assegnati nel 2024 per il finanziamento dellAccordo per la coesione, rafforzando il percorso di sviluppo economico e sociale della Basilicata.







Desidero esprimere un ringraziamento al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alla programmazione e al coordinamento della politica economica, Alessandro Morelli, esponente della Lega, per lattenzione e limpegno istituzionale dimostrati nei confronti della Basilicata - afferma il commissario regionale della Lega Basilicata, Pasquale Pepe.



Lassegnazione di queste risorse rappresenta un passaggio rilevante nellattuazione delle politiche di coesione e consente di intervenire in maniera concreta su infrastrutture strategiche per il territorio. Reti idriche, collegamenti viari e ferroviari, edilizia scolastica e impiantistica sportiva costituiscono elementi essenziali per garantire servizi efficienti e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il rafforzamento del sistema infrastrutturale regionale - conclude Pepe - è una condizione imprescindibile per sostenere la crescita economica, favorire la competitività delle imprese e contrastare i divari territoriali. In questa direzione, le risorse assegnate rappresentano unopportunità significativa per consolidare un percorso di sviluppo strutturato e duraturo, a beneficio della Basilicata e delle comunità locali.