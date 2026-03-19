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La voce della Politica
|Lega Basilicata - Basilicata, via libera a circa 180 milioni di euro per investimenti strategici sul territorio regionale
19/03/2026
| Sono stati sbloccati per la Regione Basilicata circa 180 milioni di euro di risorse nazionali complementari ai fondi strutturali europei per il periodo 2021-2027, a seguito della seduta del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Strategico (CIPESS) che si è tenuta ieri pomeriggio. Le risorse finanziano lAtto integrativo allAccordo per la coesione, sottoscritto il 25 marzo 2024 dal presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.
Il finanziamento riguarda 55 interventi e linee di azione in settori strategici per lo sviluppo del territorio regionale, tra cui: efficientamento delle reti idriche e messa in sicurezza contro il rischio idraulico e gli incendi boschivi; riqualificazione di edifici scolastici e strutture sportive; incentivi per le imprese del settore agricolo e turistico; valorizzazione di infrastrutture culturali e aree verdi; riqualificazione e potenziamento di infrastrutture idriche, viarie e ferroviarie, tra cui lAcquedotto di Grottole, il Ponte Musmeci e il collegamento ferroviario Casal Sabini-Jesce, in collaborazione con la Regione Puglia.
Le risorse si aggiungono agli oltre 800 milioni di euro già assegnati nel 2024 per il finanziamento dellAccordo per la coesione, rafforzando il percorso di sviluppo economico e sociale della Basilicata.
Desidero esprimere un ringraziamento al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alla programmazione e al coordinamento della politica economica, Alessandro Morelli, esponente della Lega, per lattenzione e limpegno istituzionale dimostrati nei confronti della Basilicata - afferma il commissario regionale della Lega Basilicata, Pasquale Pepe.
Lassegnazione di queste risorse rappresenta un passaggio rilevante nellattuazione delle politiche di coesione e consente di intervenire in maniera concreta su infrastrutture strategiche per il territorio. Reti idriche, collegamenti viari e ferroviari, edilizia scolastica e impiantistica sportiva costituiscono elementi essenziali per garantire servizi efficienti e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il rafforzamento del sistema infrastrutturale regionale - conclude Pepe - è una condizione imprescindibile per sostenere la crescita economica, favorire la competitività delle imprese e contrastare i divari territoriali. In questa direzione, le risorse assegnate rappresentano unopportunità significativa per consolidare un percorso di sviluppo strutturato e duraturo, a beneficio della Basilicata e delle comunità locali.
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|La Voce della Politica
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La campagna di lesa maestà usata da sindaco e maggioranza al Comune di Senise punta a nascondere le proprie responsabilità ed inefficienze.
Compito di qualsias...-->continua
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