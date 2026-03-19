Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, commenta con soddisfazione il via libera del Cipess allo stanziamento di oltre 180 milioni di euro di risorse nazionali complementari che vanno a integrare lAccordo per la Coesione siglato con la Presidenza del Consiglio a marzo del 2024.

Siamo di fronte a uniniezione di fiducia e di risorse che non ha precedenti recenti per la nostra terra  sottolinea Bardi -. Questi 180 milioni vanno a rimpinguare un piano dazione già solido, portando il totale degli investimenti strategici a sfiorare il miliardo di euro. È il segno tangibile di un governo regionale che programma e di un governo nazionale che risponde con i fatti.

Diversi gli interventi previsti che toccano i nervi scoperti del territorio: dallemergenza idrica alla sicurezza delle scuole. Abbiamo scelto la strada della concretezza. Investire nellefficientamento delle reti idriche - aggiunge il Presidente - significa dare risposte a chi vive la terra, agricoltori in primis. Ma guardiamo anche alla sicurezza dei nostri figli con la riqualificazione degli edifici scolastici e alla tutela del paesaggio contro il rischio idraulico e gli incendi.

Nel lungo elenco di opere spiccano interventi dal forte valore simbolico e strategico: dal Ponte Musmeci di Potenza (unopera darte infrastrutturale che finalmente riceve lattenzione che merita per la sua messa in sicurezza e valorizzazione) al collegamento ferroviario Casal Sabini-Jesce (che vede la Basilicata dialogare e connettersi con la Puglia in unottica di sistema macro-regionale).

Sul fronte dello sviluppo economico sono previsti incentivi mirati per le imprese agricole e turistiche, i due polmoni delleconomia lucana: Ringrazio il governo nazionale e tutto il Cipess per aver compreso la valenza strategica delle nostre proposte. Queste risorse - conclude Bardi - sono il carburante per una Basilicata che vuole correre, che vuole essere moderna, sicura e attrattiva. Stiamo costruendo le fondamenta della regione dei prossimi ventanni. Ogni euro speso per unarea verde, per una palestra o per una strada sicura è un investimento sul ritorno dei nostri giovani e sulla dignità di chi ha deciso di restare.