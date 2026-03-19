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La voce della Politica
|Osservatorio sulla legalità, incontro con lIspettorato del lavoro
19/03/2026
|Prosegue il ciclo di interlocuzioni dellOsservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata di stampo mafioso, presieduto da Luigi Gay. Si è svolto oggi, presso la Sala Ester Scardaccione del Palazzo del Consiglio regionale, un incontro finalizzato alla raccolta e allanalisi della documentazione relativa alla presenza della criminalità organizzata in Basilicata.
Alla riunione hanno preso parte, oltre al presidente dellOsservatorio Luigi Gay, il presidente I Ccp Francesco Fanelli, il Direttore dellIspettorato territoriale del lavoro Potenza-Matera, Michele Lorusso, Donatina Allamprese per la Conferenza Episcopale di Basilicata (componente Osservatorio), Gerardo Travaglio, dirigente dellUfficio politiche della rappresentanza e della partecipazione del Consiglio regionale, ed Emanuele Desina dellUfficio legislativo della Presidenza del Consiglio. Presenti altresì le segretarie funzionarie dellOsservatorio, Marina Paterna e Manuela Rago.
Nel corso dellincontro, il presidente Luigi Gay ha evidenziato come linterlocuzione con il direttore dellIspettorato del lavoro della Basilicata sia stata orientata ad approfondire anche il profilo, connesso alle attività di verifica e controllo svolte dallIspettorato, ritenute di primaria rilevanza ai fini dellaccertamento delle materie di competenza. Nel rispetto della normativa in materia di dati ostensibili, è stata sottolineata lesigenza di acquisire elementi informativi relativi alle ispezioni nei luoghi di lavoro, in particolare ad esempio nei cantieri, al fine di valutare la diffusione di fenomeni quali il caporalato. Il presidente Gay ha altresì richiamato lattenzione sulle criticità organizzative dellIspettorato del lavoro, che, analogamente ad altri ambiti dellamministrazione pubblica, risente di una carenza di personale. Si tratta di unattività - ha ribadito - di particolare rilevanza, che si affianca a quella svolta dalle organizzazioni sindacali e dalle organizzazioni datoriali già sentite dallosservatorio, che costituiscono una fonte informativa significativa per lOrganismo. Le attività proseguiranno e, al termine del ciclo annuale, sarà trasmessa al Consiglio regionale una relazione contenente gli esiti delle analisi, i dati raccolti e gli elementi di maggiore rilievo.
Il presidente della I Ccp, Francesco Fanelli ha segnalato limportanza dellincontro odierno e di quelli già effettuati che si inseriscono in un percorso di interlocuzioni qualificate che stanno consentendo di acquisire elementi conoscitivi puntuali e aggiornati su fenomeni di particolare rilevanza per il nostro territorio. Il confronto con lIspettorato del lavoro, così come quelli già svolti con gli altri soggetti istituzionali e sociali, rappresenta un passaggio fondamentale per costruire un quadro il più possibile completo e attendibile, utile a orientare le scelte e le iniziative che il Consiglio regionale sarà chiamato ad assumere anche per valutare e mettere in campo azioni e politiche efficaci, coerenti e adeguate rispetto alle criticità rilevate, in particolare per contrastare eventuali infiltrazioni della criminalità nel tessuto lucano.
A margine dei lavori, Michele Lorusso, Direttore dellIspettorato territoriale, ha evidenziato come il territorio sia oggetto di costante attenzione attraverso un insieme articolato di attività che, oltre alla vigilanza, comprendono servizi rivolti alla cittadinanza, a testimonianza di una presenza istituzionale diffusa e continuativa. LIspettorato - ha sottolineato - si configura quale presidio di legalità, con compiti di promozione e informazione, con particolare riferimento alla diffusione della cultura della sicurezza e della legalità. Sotto il profilo operativo, è stato rimarcato il costante coordinamento con le forze dellordine, in particolare Carabinieri, Questura, Prefettura e Guardia di Finanza, nonché la collaborazione con un nucleo specializzato dellArma operante allinterno dellIspettorato. Tali rapporti si traducono in un sistematico scambio informativo e nellattivazione, ove necessario, di specifiche iniziative ispettive, anche nellambito delle funzioni di polizia giudiziaria esercitate dagli ispettori. Con riferimento alle risorse umane, è stato evidenziato come lorganico complessivo consenta lo svolgimento delle attività ordinarie, pur permanendo una criticità significativa presso la sede di Matera. Tale situazione, anche in ragione della maggiore attrattività di sedi di dimensioni più rilevanti, come Potenza e Bari, determina qualche difficoltà rendendo necessario un rafforzamento dellorganico per la sede materana.
Nel suo intervento, Emanuele Desina, dellufficio legislativo del Consiglio regionale, ha sottolineato come lincontro con il responsabile dellispettorato del lavoro ha rappresentato un ulteriore passaggio significativo nel percorso dellOsservatorio. Dallanalisi dei contributi acquisiti emerge un quadro che richiede particolare attenzione, con la presenza, sul territorio regionale, di fenomeni quali il caporalato e il lavoro sommerso, che impongono unazione coordinata e incisiva. In tale prospettiva, è stato evidenziato come le istituzioni siano chiamate a porre in essere politiche adeguate per il contrasto di tali fenomeni. Le risultanze finora emerse ha concluso Desina - confermano lesigenza di interventi mirati, anche in considerazione delle ricadute che tali condotte producono, non solo sotto il profilo economico, ma anche in termini di fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni, che devono continuare a rappresentare un presidio di tutela e un riferimento credibile per la collettività.
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