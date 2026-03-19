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La voce della Politica
|Chiorazzo e Vizziello (BCC): interrogazione urgente sulla sospensione dei fondi
19/03/2026
|I consiglieri regionali di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo e Gianni Vizziello, hanno presentato una interrogazione urgente a risposta orale al Presidente della Giunta regionale sulla sospensione dei pagamenti del Programma regionale FESR-FSE+ Basilicata 2021-2027, comunicata dalla Commissione europea il 27 febbraio scorso.
Nella comunicazione - dichiarano Chiorazzo e Vizziello - la Commissione evidenzia gravi carenze nel sistema di gestione e controllo del programma, con irregolarità nelle procedure di appalto pubblico e nellutilizzo di operazioni retrospettive. Per queste ragioni è stata disposta linterruzione del pagamento di tutte le spese contenute nelle domande presentate dalla Regione, precisando che la carenza riguarda lintero programma.
La Commissione europea ha inoltre quantificato spese irregolari per 1,7 Meuro e richiesto ulteriori verifiche sulle spese già dichiarate per gli esercizi contabili 2024-2025 e 2025-2026.
Si tratta di una situazione che merita la massima attenzione - sottolineano Chiorazzo e Vizziello - perché il Programma FESR-FSE+ rappresenta uno dei principali strumenti di finanziamento per lo sviluppo della Basilicata, per gli investimenti degli enti locali, per il sostegno alle imprese e per le politiche del lavoro e della coesione sociale.
Con linterrogazione - concludono i consiglieri di Basilicata Casa Comune - chiediamo alla Giunta regionale di chiarire quali operazioni siano interessate dai rilievi, lentità delle risorse coinvolte e quali misure correttive si intendano adottare, per evitare ripercussioni sulla programmazione dei fondi europei destinati allo sviluppo della Basilicata.
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|La Voce della Politica
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