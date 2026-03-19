I consiglieri regionali di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo e Gianni Vizziello, hanno presentato una interrogazione urgente a risposta orale al Presidente della Giunta regionale sulla sospensione dei pagamenti del Programma regionale FESR-FSE+ Basilicata 2021-2027, comunicata dalla Commissione europea il 27 febbraio scorso.





Nella comunicazione - dichiarano Chiorazzo e Vizziello - la Commissione evidenzia gravi carenze nel sistema di gestione e controllo del programma, con irregolarità nelle procedure di appalto pubblico e nellutilizzo di operazioni retrospettive. Per queste ragioni è stata disposta linterruzione del pagamento di tutte le spese contenute nelle domande presentate dalla Regione, precisando che la carenza riguarda lintero programma.







La Commissione europea ha inoltre quantificato spese irregolari per 1,7 Meuro e richiesto ulteriori verifiche sulle spese già dichiarate per gli esercizi contabili 2024-2025 e 2025-2026.







Si tratta di una situazione che merita la massima attenzione - sottolineano Chiorazzo e Vizziello - perché il Programma FESR-FSE+ rappresenta uno dei principali strumenti di finanziamento per lo sviluppo della Basilicata, per gli investimenti degli enti locali, per il sostegno alle imprese e per le politiche del lavoro e della coesione sociale.



Con linterrogazione - concludono i consiglieri di Basilicata Casa Comune - chiediamo alla Giunta regionale di chiarire quali operazioni siano interessate dai rilievi, lentità delle risorse coinvolte e quali misure correttive si intendano adottare, per evitare ripercussioni sulla programmazione dei fondi europei destinati allo sviluppo della Basilicata.