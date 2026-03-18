La crisi del gruppo Natuzzi riporta con forza al centro del dibattito pubblico il futuro del distretto del mobile imbottito tra Matera, Montescaglioso e larea murgiana. Non si tratta di una vertenza aziendale isolata, ma di un passaggio cruciale per uno dei principali sistemi manifatturieri del Mezzogiorno, che da decenni rappresenta un pilastro delleconomia della Basilicata e della Puglia.



La mancata intesa al tavolo ministeriale conferma purtroppo quanto da tempo sosteniamo: siamo di fronte a una crisi che è insieme congiunturale e strutturale. Da un lato, pesano fattori globali come la contrazione della domanda internazionale, laumento dei costi energetici e delle materie prime, le tensioni geopolitiche e la crescente concorrenza dei Paesi a basso costo. Dallaltro, emergono limiti storici del modello distrettuale, che non è stato adeguatamente rinnovato per affrontare le sfide della competizione globale.



In questo contesto, il piano industriale presentato dallazienda  pur contenendo elementi di investimento  solleva interrogativi profondi sul piano occupazionale e sulla tenuta complessiva della filiera. Le misure annunciate rischiano infatti di produrre effetti che vanno ben oltre i lavoratori diretti, tanto in Puglia quanto in Basilicata, coinvolgendo lintero indotto: piccole imprese, terzisti, servizi logistici e commerciali. È questo laspetto più preoccupante, perché mette a rischio lequilibrio economico e sociale di un intero territorio.



Occorre allora uno scatto di responsabilità da parte di tutti: imprese, organizzazioni sindacali e istituzioni. È necessario riaprire il confronto, ma soprattutto cambiare approccio. Non basta gestire lemergenza: serve una visione strategica.



Per questo ho proposto, nelle sedi istituzionali, una risoluzione per il rilancio del distretto del mobile imbottito che parte da alcuni punti fondamentali.



Il primo è la ricostruzione di una governance efficace del distretto. Non è più accettabile che uno strumento strategico come questo sia privo da anni di una guida operativa. Senza coordinamento, le imprese restano isolate e incapaci di affrontare sfide che richiedono massa critica, innovazione e cooperazione.



Il secondo riguarda la necessità di accompagnare il sistema produttivo verso unevoluzione: dal modello tradizionale di distretto a quello di cluster industriale avanzato, fondato su ricerca, digitalizzazione, sostenibilità e integrazione tra manifattura e design. Matera e il suo territorio hanno tutte le potenzialità per giocare questa partita, grazie a competenze consolidate e a una tradizione produttiva riconosciuta a livello internazionale.



Il terzo punto è il sostegno agli investimenti e allinternazionalizzazione. Le imprese devono essere messe nelle condizioni di competere sui mercati globali, attraverso politiche regionali mirate, utilizzo efficace dei fondi europei e la costruzione di un vero piano per lexport.



Infine, è indispensabile rafforzare il legame tra sistema produttivo e territorio. Il tema delle internalizzazioni, posto con forza dalle organizzazioni sindacali, va affrontato seriamente perché è strettamente connesso alla sopravvivenza dellindotto locale. Senza una filiera solida, il rischio concreto è quello della desertificazione industriale.



Siamo in attesa da tempo, e continuiamo ad auspicare con forza, che la Regione assuma fino in fondo il ruolo politico e istituzionale che le compete. Su una questione così strategica non bastano dichiarazioni di principio: serve uniniziativa vera, autorevole e continuativa, capace di costruire un confronto serrato con la Puglia e con il Governo nazionale.



La Regione può e deve essere il perno di una vertenza che riguarda il futuro del lavoro, dellapparato produttivo e dello sviluppo dellintero territorio. Per questo è necessario promuovere unazione coordinata e condivisa, che coinvolga attivamente anche le imprese e le parti sociali, dentro un percorso serio che rimetta al centro occupazione, investimenti e prospettive di crescita.



La crisi attuale può rappresentare un punto di svolta: o si subisce un progressivo declino, oppure si coglie loccasione per ripensare e rilanciare il distretto su basi nuove e più solide.



La posta in gioco è alta. Non riguarda solo il futuro di unazienda, ma quello di migliaia di lavoratrici e lavoratori e di un intero sistema produttivo che ha fatto la storia industriale del nostro territorio. È il momento di agire con determinazione, visione e responsabilità.