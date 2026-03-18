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La voce della Politica
|Le strategie di sviluppo per il post-Pnrr
18/03/2026
|Lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha partecipato oggi a Roma, presso la sede di Cassa Depositi e Prestiti, alliniziativa istituzionale promossa da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), ANFIR Associazione Nazionale Finanziarie Regionali e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che ha riunito Regioni, istituzioni e stakeholder sui temi dello sviluppo sostenibile, della programmazione degli investimenti e delle politiche territoriali. Lincontro, intitolato Oggi, per lItalia del futuro 4° Incontro Annuale per lo sviluppo sostenibile delle Regioni, ha rappresentato un momento di approfondimento sulle sfide della fase post-PNRR, con particolare riferimento alla gestione delle risorse pubbliche, al rafforzamento degli ecosistemi regionali e alle politiche per la residenzialità. Entriamo in una fase decisiva ha dichiarato Latronico in cui è necessario consolidare quanto avviato con il PNRR e costruire una programmazione capace di rendere strutturali gli investimenti, rafforzando la capacità amministrativa e la qualità della spesa pubblica. La sfida non è solo utilizzare le risorse, ma definire modelli duraturi e replicabili. Nel corso del confronto, lassessore ha evidenziato limportanza di un approccio integrato allo sviluppo territoriale, in grado di mettere in relazione politiche sanitarie, sociali, abitative ed economiche. La sfida è costruire modelli di sviluppo che tengano insieme crescita economica e coesione sociale. In questo quadro, il rafforzamento del tessuto imprenditoriale e dei servizi alla persona rappresenta una leva fondamentale per contrastare le disuguaglianze territoriali e sostenere le comunità, in particolare nelle aree interne.
Latronico ha inoltre richiamato il ruolo strategico delle politiche per labitare, inserendole allinterno di una visione più ampia di welfare territoriale: La casa è il presupposto fondamentale per costruire percorsi di dignità, autonomia e inclusione sociale. Senza stabilità abitativa, ogni politica pubblica rischia di essere incompleta. Oggi registriamo un divario crescente tra domanda e offerta di alloggi accessibili, che colpisce soprattutto giovani, lavoratori, anziani e famiglie fragili. Per questo abbiamo scelto un approccio integrato, che mette insieme rigenerazione urbana, housing sociale e welfare territoriale. In Basilicata stiamo investendo su modelli che vanno dalla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente ai programmi di edilizia residenziale sociale, fino ai progetti finanziati dal PNRR e al recupero dei borghi, con particolare attenzione alle aree interne. Stiamo inoltre sperimentando soluzioni innovative, come il cohousing e i modelli intergenerazionali, per rafforzare le relazioni di comunità e migliorare la qualità della vita. È necessario superare una visione tradizionale delledilizia pubblica e costruire veri e propri ecosistemi dellabitare, integrando risorse pubbliche e private e utilizzando strumenti finanziari più evoluti, anche con il supporto di Cassa Depositi e Prestiti.
In una fase di transizione complessa ha concluso Latronico è fondamentale rafforzare le partnership tra istituzioni, sistema finanziario e territori, per costruire politiche integrate, sostenibili e capaci di rispondere ai nuovi bisogni sociali ed economici. Per una regione come la Basilicata, la residenzialità rappresenta inoltre una leva strategica per contrastare lo spopolamento e rafforzare la coesione sociale.
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