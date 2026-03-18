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European Capitals of Inclusion, il plauso di Padula a Comune Marsicovetere

18/03/2026

European Capitals of Inclusion and Diversity Award 2026, la Garante per le persone con disabilità: riconoscimento di grande rilievo, che valorizza il lavoro svolto da Amministrazione comunale sui temi di inclusione, coesione sociale e promozione diversità

La Garante per i diritti delle persone con disabilità della Regione Basilicata, Marika Padula, esprime il proprio plauso al Comune di Marsicovetere per il prestigioso traguardo raggiunto con la selezione a finalista agli European Capitals of Inclusion and Diversity Award 2026, nella categoria riservata alle autorità locali con meno di 50.000 abitanti.

Si tratta di un riconoscimento di grande rilievo  evidenzia Padula - che valorizza il lavoro svolto dallAmministrazione comunale sui temi dellinclusione, della coesione sociale e della promozione delle diversità, offrendo allintera Basilicata un motivo di orgoglio e un esempio virtuoso di buona amministrazione.

La Garante sottolinea come questo importante risultato confermi il valore delle politiche pubbliche capaci di mettere al centro la persona, il rispetto della dignità umana, laccessibilità e la piena partecipazione di tutti alla vita sociale e istituzionale, con particolare attenzione alle persone con disabilità e a quanti vivono condizioni di fragilità.

Secondo la Garante Padula, il percorso intrapreso dal Comune di Marsicovetere rappresenta un segnale concreto e positivo, dimostrando come anche i piccoli Comuni possano distinguersi a livello europeo per visione, responsabilità e capacità di costruire comunità realmente inclusive.

La Garante rivolge pertanto le più vive congratulazioni al Sindaco, allAmministrazione comunale e allintera comunità di Marsicovetere, con lauspicio che questo riconoscimento possa costituire un ulteriore stimolo a proseguire lungo la strada dellinclusione, della valorizzazione delle differenze e della tutela dei diritti di ogni persona.




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