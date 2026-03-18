-->
|
La voce della Politica
|European Capitals of Inclusion, il plauso di Padula a Comune Marsicovetere
18/03/2026
|European Capitals of Inclusion and Diversity Award 2026, la Garante per le persone con disabilità: riconoscimento di grande rilievo, che valorizza il lavoro svolto da Amministrazione comunale sui temi di inclusione, coesione sociale e promozione diversità
La Garante per i diritti delle persone con disabilità della Regione Basilicata, Marika Padula, esprime il proprio plauso al Comune di Marsicovetere per il prestigioso traguardo raggiunto con la selezione a finalista agli European Capitals of Inclusion and Diversity Award 2026, nella categoria riservata alle autorità locali con meno di 50.000 abitanti.
Si tratta di un riconoscimento di grande rilievo evidenzia Padula - che valorizza il lavoro svolto dallAmministrazione comunale sui temi dellinclusione, della coesione sociale e della promozione delle diversità, offrendo allintera Basilicata un motivo di orgoglio e un esempio virtuoso di buona amministrazione.
La Garante sottolinea come questo importante risultato confermi il valore delle politiche pubbliche capaci di mettere al centro la persona, il rispetto della dignità umana, laccessibilità e la piena partecipazione di tutti alla vita sociale e istituzionale, con particolare attenzione alle persone con disabilità e a quanti vivono condizioni di fragilità.
Secondo la Garante Padula, il percorso intrapreso dal Comune di Marsicovetere rappresenta un segnale concreto e positivo, dimostrando come anche i piccoli Comuni possano distinguersi a livello europeo per visione, responsabilità e capacità di costruire comunità realmente inclusive.
La Garante rivolge pertanto le più vive congratulazioni al Sindaco, allAmministrazione comunale e allintera comunità di Marsicovetere, con lauspicio che questo riconoscimento possa costituire un ulteriore stimolo a proseguire lungo la strada dellinclusione, della valorizzazione delle differenze e della tutela dei diritti di ogni persona.
|
archivio
|La Voce della Politica
|18/03/2026 - Bonifiche Sin: dal Mase quasi 27 milioni per Tito e Val Basento
La Basilicata segna un punto decisivo nella partita della riqualificazione ambientale. Con circolare ufficiale del 16 marzo 2026, il Ministero dellAmbiente e della Sicurezza energetica ha formalizzato l'assegnazione di 26.910.000,00 euro destinati agli interventi di bonific...-->continua
|
|
|18/03/2026 - Scanzano Jonico, consegnata la Costituzione ai nati nel 2007
Nel pomeriggio di martedì 17 marzo, nella storica cornice del Salone delle Feste del Palazzo Baronale di Scanzano Jonico, si è svolto levento Giovani, diritti e responsabilità, un incontro voluto e organizzato dal Sindaco Pasquale Cariello insieme con la su...-->continua
|
|
|18/03/2026 - Le strategie di sviluppo per il post-Pnrr
Lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha partecipato oggi a Roma, presso la sede di Cassa Depositi e Prestiti, alliniziativa istituzionale promossa da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), ANFIR Associazione Nazionale Finanz...-->continua
|
|
|18/03/2026 - European Capitals of Inclusion, il plauso di Padula a Comune Marsicovetere
European Capitals of Inclusion and Diversity Award 2026, la Garante per le persone con disabilità: riconoscimento di grande rilievo, che valorizza il lavoro svolto da Amministrazione comunale sui temi di inclusione, coesione sociale e promozione diversità
...-->continua
|
|
|18/03/2026 - MT Academy, al via ledizione 2026
Si è svolto ieri, presso la Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera, il Welcome Day della prima edizione 2026 della MT Academy in Cloud Architecting e AI, realizzata in collaborazione con Amazon Web Services. Un momento che segna lavvio ufficiale di un perc...-->continua
|
|
|18/03/2026 - Grave episodio di violenza a Genzano, l'intervento di Silletti
Il grave episodio avvenuto a Genzano di Lucania, dove un uomo ha sparato allex compagna ferendola, ci scuote profondamente e ci richiama a una responsabilità che non può più essere rimandata. Esprimo sincera e partecipe vicinanza alla vittima che, sulla base...-->continua
|
|
|17/03/2026 - Proseguono le iniziative del comitato per il NO Sociale al referendum
La manifestazione nazionale tenutasi il 14 marzo, nata dentro la campagna per il NO sociale al referendum del 22 e 23 marzo, nel contesto di queste settimane ha ampliato ulteriormente il significato politico: costruire una risposta sociale alle politiche de...-->continua
|
|