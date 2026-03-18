Si è svolto ieri, presso la Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera, il Welcome Day della prima edizione 2026 della MT Academy in Cloud Architecting e AI, realizzata in collaborazione con Amazon Web Services. Un momento che segna lavvio ufficiale di un percorso formativo altamente specialistico che, nelle prossime dieci settimane, approfondirà la progettazione di architetture cloud e lintegrazione dellintelligenza artificiale nei processi aziendali. Le numerose candidature pervenute confermano il crescente interesse verso uniniziativa che, già nel 2025, aveva dimostrato la propria capacità di attrarre profili qualificati e creare un primo collegamento concreto con il mondo del lavoro. Per questa edizione sono stati selezionati 15 partecipanti, tutti con un solido background tecnico-scientifico, prevalentemente laureati in discipline STEM e con competenze già maturate nel settore ICT, dallo sviluppo software alla gestione di sistemi fino alle tecnologie cloud. Un livello coerente con limpostazione dellAcademy, costruita insieme ad AWS, partner strategico che contribuisce alla definizione degli standard formativi e delle competenze richieste dal mercato. In apertura dei lavori, Gabriella Megale, Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata S.p.A., ha sottolineato il valore dellAcademy come strumento capace di creare le condizioni per trattenere e attrarre competenze qualificate, offrendo opportunità concrete di inserimento professionale sul territorio e rafforzando il legame tra capitale umano e sistema produttivo. Sulla stessa linea Elisa Angi, Public Policy Specialist di AWS, che ha evidenziato come il cloud rappresenti oggi uninfrastruttura abilitante per la crescita delle imprese, sempre più integrata con lintelligenza artificiale. Un contesto che rende sempre più richieste figure in grado di progettare, gestire e ottimizzare architetture cloud. Il radicamento territoriale resta uno degli elementi chiave del progetto, anche grazie al contributo dei cluster dellinnovazione lucani. Raffaele Vitulli, Presidente di Basilicata Creativa, ha ribadito il ruolo di Matera come polo emergente per la specializzazione tecnologica regionale, capace di attrarre giovani talenti e favorire la nascita di nuove competenze. Durante il Welcome Day, Patrizia Orofino e Claudia Masi hanno illustrato il programma formativo: 300 ore di attività in presenza, con una forte componente laboratoriale e un project work che vedrà i partecipanti lavorare a stretto contatto con le imprese del territorio.



Resta inoltre attiva la long list regionale che consente alle aziende di interagire con la MT Academy, partecipare alle attività e conoscere direttamente i giovani talenti formati. Il percorso rientra tra gli interventi finanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 20212027, nellambito della programmazione CIPESS, ed è promosso dal Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Basilicata. Dichiarazione dellAssessore regionale allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo: «Esperienze come la MT Academy dimostrano che è possibile colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro, formando sul territorio quelle figure altamente specialistiche che oggi le imprese cercano e non riescono a trovare. Il nostro obiettivo è rafforzare questo modello, investendo su competenze innovative come cloud e intelligenza artificiale, per rendere la Basilicata più competitiva e capace di trattenere i giovani talenti. Solo così possiamo costruire un sistema economico moderno, dinamico e in grado di affrontare le sfide della trasformazione digitale».



