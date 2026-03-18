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La voce della Politica
|MT Academy, al via ledizione 2026
18/03/2026
|Si è svolto ieri, presso la Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera, il Welcome Day della prima edizione 2026 della MT Academy in Cloud Architecting e AI, realizzata in collaborazione con Amazon Web Services. Un momento che segna lavvio ufficiale di un percorso formativo altamente specialistico che, nelle prossime dieci settimane, approfondirà la progettazione di architetture cloud e lintegrazione dellintelligenza artificiale nei processi aziendali. Le numerose candidature pervenute confermano il crescente interesse verso uniniziativa che, già nel 2025, aveva dimostrato la propria capacità di attrarre profili qualificati e creare un primo collegamento concreto con il mondo del lavoro. Per questa edizione sono stati selezionati 15 partecipanti, tutti con un solido background tecnico-scientifico, prevalentemente laureati in discipline STEM e con competenze già maturate nel settore ICT, dallo sviluppo software alla gestione di sistemi fino alle tecnologie cloud. Un livello coerente con limpostazione dellAcademy, costruita insieme ad AWS, partner strategico che contribuisce alla definizione degli standard formativi e delle competenze richieste dal mercato. In apertura dei lavori, Gabriella Megale, Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata S.p.A., ha sottolineato il valore dellAcademy come strumento capace di creare le condizioni per trattenere e attrarre competenze qualificate, offrendo opportunità concrete di inserimento professionale sul territorio e rafforzando il legame tra capitale umano e sistema produttivo. Sulla stessa linea Elisa Angi, Public Policy Specialist di AWS, che ha evidenziato come il cloud rappresenti oggi uninfrastruttura abilitante per la crescita delle imprese, sempre più integrata con lintelligenza artificiale. Un contesto che rende sempre più richieste figure in grado di progettare, gestire e ottimizzare architetture cloud. Il radicamento territoriale resta uno degli elementi chiave del progetto, anche grazie al contributo dei cluster dellinnovazione lucani. Raffaele Vitulli, Presidente di Basilicata Creativa, ha ribadito il ruolo di Matera come polo emergente per la specializzazione tecnologica regionale, capace di attrarre giovani talenti e favorire la nascita di nuove competenze. Durante il Welcome Day, Patrizia Orofino e Claudia Masi hanno illustrato il programma formativo: 300 ore di attività in presenza, con una forte componente laboratoriale e un project work che vedrà i partecipanti lavorare a stretto contatto con le imprese del territorio.
Resta inoltre attiva la long list regionale che consente alle aziende di interagire con la MT Academy, partecipare alle attività e conoscere direttamente i giovani talenti formati. Il percorso rientra tra gli interventi finanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 20212027, nellambito della programmazione CIPESS, ed è promosso dal Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Basilicata. Dichiarazione dellAssessore regionale allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo: «Esperienze come la MT Academy dimostrano che è possibile colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro, formando sul territorio quelle figure altamente specialistiche che oggi le imprese cercano e non riescono a trovare. Il nostro obiettivo è rafforzare questo modello, investendo su competenze innovative come cloud e intelligenza artificiale, per rendere la Basilicata più competitiva e capace di trattenere i giovani talenti. Solo così possiamo costruire un sistema economico moderno, dinamico e in grado di affrontare le sfide della trasformazione digitale».
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|17/03/2026 - Unità, Costituzione e Orgoglio: il messaggio da Senise
In occasione della Giornata dellUnità Nazionale, della Costituzione, dellInno e della Bandiera, il Sindaco e lAmministrazione Comunale di Senise desiderano rivolgere un pensiero sentito e partecipe a tutta la comunità.
Il 17 marzo non è soltanto una ric...-->continua
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|17/03/2026 - SS7 Matera-Ferrandina: nuovo incidente, richiesta audizione
Lennesima tragedia consumatasi pochi giorni fa sulla SS7 Matera-Ferrandina non può e non deve lasciarci indifferenti. Oltre ad esprimere profondo cordoglio per le famiglie colpite da questo lutto, sento il dovere di intraprendere unazione istituzionale decis...-->continua
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|17/03/2026 - Bernalda, Comitato Santa Pelagina incontra la sindaca
Una delegazione del Comitato Santa Pelagina ha incontrato, presso il Comune di Bernalda, il Sindaco Francesca Matarazzo e lAssessore Francesco Coppola, con delega al Lido di Metaponto.
Nel corso dellincontro sono state affrontate alcune importanti critic...-->continua
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