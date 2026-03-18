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La voce della Politica
|Grave episodio di violenza a Genzano, l'intervento di Silletti
18/03/2026
|Il grave episodio avvenuto a Genzano di Lucania, dove un uomo ha sparato allex compagna ferendola, ci scuote profondamente e ci richiama a una responsabilità che non può più essere rimandata. Esprimo sincera e partecipe vicinanza alla vittima che, sulla base delle informazioni acquisite, non versa in pericolo di vita. Una notizia che solleva, ma che non può e non deve farci abbassare la guardia. Lo dichiara Tiziana Silletti, Garante regionale delle vittime di reato.
Dietro ogni gesto di violenza prosegue - cè quasi sempre una storia che ha chiesto ascolto, aiuto, protezione. E troppo spesso quei segnali restano inascoltati, sottovalutati, lasciati soli. È lì che è fondamentale intervenire. Prima. In modo deciso. La violenza nelle relazioni affettive non è mai un fatto improvviso: cresce nel silenzio, nelle fragilità, nelle crepe che una rete assente o non sufficientemente forte non riesce a contenere. Per questo oggi più che mai è indispensabile rafforzare una rete territoriale viva, presente, capace di intercettare il disagio e accompagnare le persone nei momenti più delicati della loro vita.
Come Garante dei detenuti e delle vittime di reato della Regione Basilicata sottolinea Silletti - ribadisco che la tutela delle persone fragili non può essere affidata allemergenza o alla casualità degli eventi. Deve essere una scelta quotidiana, concreta, condivisa tra istituzioni, servizi, operatori e comunità. Servono ascolto, competenza, presenza. Serve una rete che non lasci indietro nessuno. Che sappia proteggere, ma anche prevenire.
Questo episodio conclude - non è solo cronaca. È un richiamo forte, umano, urgente. È il segno che cè ancora tanto da fare. E che farlo insieme non è unopzione, ma una necessità. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Nessun territorio è immune.
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|La Voce della Politica
|18/03/2026 - MT Academy, al via ledizione 2026
Si è svolto ieri, presso la Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera, il Welcome Day della prima edizione 2026 della MT Academy in Cloud Architecting e AI, realizzata in collaborazione con Amazon Web Services. Un momento che segna lavvio ufficiale di un percorso formativo ...-->continua
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|17/03/2026 - Proseguono le iniziative del comitato per il NO Sociale al referendum
La manifestazione nazionale tenutasi il 14 marzo, nata dentro la campagna per il NO sociale al referendum del 22 e 23 marzo, nel contesto di queste settimane ha ampliato ulteriormente il significato politico: costruire una risposta sociale alle politiche de...-->continua
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|17/03/2026 - ''Sì a una giustizia giusta'': chiusura campagna referendaria di Forza Italia giovedì 19 a Potenza
Giovedì 19 marzo alle ore 17:00, presso il Grande Albergo di Potenza, Forza Italia Basilicata chiuderà la campagna referendaria per il Sì al prossimo referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Sarà un momento di confronto e di approfondimento sulle ragioni ...-->continua
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|17/03/2026 - Unità, Costituzione e Orgoglio: il messaggio da Senise
In occasione della Giornata dellUnità Nazionale, della Costituzione, dellInno e della Bandiera, il Sindaco e lAmministrazione Comunale di Senise desiderano rivolgere un pensiero sentito e partecipe a tutta la comunità.
Il 17 marzo non è soltanto una ric...-->continua
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|17/03/2026 - SS7 Matera-Ferrandina: nuovo incidente, richiesta audizione
Lennesima tragedia consumatasi pochi giorni fa sulla SS7 Matera-Ferrandina non può e non deve lasciarci indifferenti. Oltre ad esprimere profondo cordoglio per le famiglie colpite da questo lutto, sento il dovere di intraprendere unazione istituzionale decis...-->continua
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|17/03/2026 - Bernalda, Comitato Santa Pelagina incontra la sindaca
Una delegazione del Comitato Santa Pelagina ha incontrato, presso il Comune di Bernalda, il Sindaco Francesca Matarazzo e lAssessore Francesco Coppola, con delega al Lido di Metaponto.
Nel corso dellincontro sono state affrontate alcune importanti critic...-->continua
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