Il grave episodio avvenuto a Genzano di Lucania, dove un uomo ha sparato allex compagna ferendola, ci scuote profondamente e ci richiama a una responsabilità che non può più essere rimandata. Esprimo sincera e partecipe vicinanza alla vittima che, sulla base delle informazioni acquisite, non versa in pericolo di vita. Una notizia che solleva, ma che non può e non deve farci abbassare la guardia. Lo dichiara Tiziana Silletti, Garante regionale delle vittime di reato.



Dietro ogni gesto di violenza  prosegue - cè quasi sempre una storia che ha chiesto ascolto, aiuto, protezione. E troppo spesso quei segnali restano inascoltati, sottovalutati, lasciati soli. È lì che è fondamentale intervenire. Prima. In modo deciso. La violenza nelle relazioni affettive non è mai un fatto improvviso: cresce nel silenzio, nelle fragilità, nelle crepe che una rete assente o non sufficientemente forte non riesce a contenere. Per questo oggi più che mai è indispensabile rafforzare una rete territoriale viva, presente, capace di intercettare il disagio e accompagnare le persone nei momenti più delicati della loro vita.



Come Garante dei detenuti e delle vittime di reato della Regione Basilicata  sottolinea Silletti - ribadisco che la tutela delle persone fragili non può essere affidata allemergenza o alla casualità degli eventi. Deve essere una scelta quotidiana, concreta, condivisa tra istituzioni, servizi, operatori e comunità. Servono ascolto, competenza, presenza. Serve una rete che non lasci indietro nessuno. Che sappia proteggere, ma anche prevenire.



Questo episodio  conclude - non è solo cronaca. È un richiamo forte, umano, urgente. È il segno che cè ancora tanto da fare. E che farlo insieme non è unopzione, ma una necessità. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Nessun territorio è immune.



