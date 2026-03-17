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La voce della Politica
|Proseguono le iniziative del comitato per il NO Sociale al referendum
17/03/2026
|La manifestazione nazionale tenutasi il 14 marzo, nata dentro la campagna per il NO sociale al referendum del 22 e 23 marzo, nel contesto di queste settimane ha ampliato ulteriormente il significato politico: costruire una risposta sociale alle politiche del governo Meloni e alla crescente militarizzazione dello scenario internazionale.
Lo abbiamo visto chiaramente proprio in questi giorni anche nel nostro Paese.
I salari restano tra i più bassi dEuropa, il costo della vita continua a crescere e interi settori produttivi sono attraversati da ristrutturazioni, cessioni e dismissioni che mettono a rischio migliaia di posti di lavoro.
In questo contesto si prova sempre più spesso a presentare la riconversione militare come una possibile prospettiva. È una strada sbagliata e pericolosa. Non solo perché alimenta uneconomia fondata sulla guerra ma perché non è in grado di garantire sviluppo equilibrato, occupazione stabile e prospettive per il Paese.
LItalia avrebbe bisogno di tuttaltro: investimenti pubblici nellindustria civile, nella ricerca, nella transizione energetica, nella messa in sicurezza del territorio, nella sanità e nei servizi pubblici.
Invece si continua a scaricare il peso della crisi sulle lavoratrici e sui lavoratori mentre si restringono progressivamente gli spazi democratici e si rafforza un modello politico sempre più distante dai bisogni sociali.
Per questo il NO Sociale al Referendum del 22 e 23 marzo vuole affermare con chiarezza che il futuro di questo paese non può essere la guerra, limpoverimento e la precarietà.
Intanto proseguono le iniziative programmate sul referendum del 22/23 Marzo dal COMITATO PER IL NO SOCIALE BASILICATA:
Mercoledì 18 Marzo dalle ore 9:30 - MATERA - volantinaggio presso il mercato rionale di Serra Venerdì
Giovedì 19 Marzo - AVIGLIANO - dalle ore 11:00 - p.zza Gianturco - presidio/volantinaggio
Venerdì 20 Marzo - BELLA - dalle ore 15:30 - p.zza Plebiscito. - presidio/volantinaggio
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|17/03/2026 - Proseguono le iniziative del comitato per il NO Sociale al referendum
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