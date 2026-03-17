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La voce della Politica
|''Sì a una giustizia giusta'': chiusura campagna referendaria di Forza Italia giovedì 19 a Potenza
17/03/2026
|Giovedì 19 marzo alle ore 17:00, presso il Grande Albergo di Potenza, Forza Italia Basilicata chiuderà la campagna referendaria per il Sì al prossimo referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Sarà un momento di confronto e di approfondimento sulle ragioni di una riforma che il Paese attende da decenni e che finalmente potrà garantire ai cittadini un processo giusto, un giudice terzo e imparziale e la fine del correntismo e dei troppi casi di malagiustizia.
Levento, che sarà moderato dal Segretario Provinciale di Forza Italia Potenza, Vincenzo Taddei, vedrà la partecipazione del Ministro per le Riforme istituzionali, nonché Segretario Regionale di Forza Italia Basilicata, Maria Elisabetta Alberti Casellati, oltre che di tutta la classe dirigente regionali. Interverranno, infatti, per i saluti istituzionali, Simone Pierro, Segretario Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata, Lucia Pangaro, Coordinatrice Regionale di Azzurro Donna Basilicata, Donato Carriero, Coordinatore Regionale Forza Italia Seniores Basilicata, Roberta Taddei, Componente del Direttivo del Comitato Giovani Garantisti per il Sì, Gianluca Modarelli, Segretario Provinciale Forza Italia Matera, Rocco Buccico, Vice Sindaco di Matera. Presenti, inoltre, i Consiglieri Regionali di Forza Italia, Michele Casino, Gianuario Aliandro e Fernando Picerno, lAssessore Regionale alle Attività produttive, Francesco Cupparo, e il Presidente della Giunta regionale, Vito Bardi.
Approfondiranno le ragioni del Sì, dal punto di vista tecnico e giuridico, il Presidente del Comitato per il Sì, avv. Sergio Lapenna, lavvocato Giuseppe Mariani, il Responsabile Regionale del dipartimento Giustizia di Forza Italia, avv. Matteo Restaino, e la Presidente delle Camere Penali della Basilicata, Avv. Shara Zolla.
Lincontro di giovedì, che chiuderà una campagna referendaria svolta capillarmente da Forza Italia su tutti i territori lucani, rappresenterà una grande occasione per entrare nel merito di una riforma trasversale che inciderà positivamente nella vita di tutti i nostri concittadini. È arrivato il momento di rendere la giustizia più equa e moderna e al passo con le altre democrazie europee.
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|La Voce della Politica
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