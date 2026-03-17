Lennesima tragedia consumatasi pochi giorni fa sulla SS7 Matera-Ferrandina non può e non deve lasciarci indifferenti. Oltre ad esprimere profondo cordoglio per le famiglie colpite da questo lutto, sento il dovere di intraprendere unazione istituzionale decisa, affinché si possano finalmente individuare soluzioni rapide per evitare che questa importante arteria stradale continui ad essere un tragitto di morte per i lucani.



Chi percorre quotidianamente la SS7, soprattutto nelle ore di punta, conosce bene il senso di pericolo di questo tratto caratterizzato da traffico molto intenso, dove auto e mezzi pesanti sono costretti a condividere corsie troppo strette e un manto stradale spesso sconnesso, segnato da avvallamenti che rendono più difficile il controllo dei veicoli. È uninfrastruttura ormai anacronistica, del tutto inadeguata a sostenere gli attuali flussi di pendolari e turisti.



La messa in sicurezza e il raddoppio della sede stradale non sono più richieste procrastinabili, ma una necessità vitale per il territorio materano e per lintera regione.



Per queste ragioni, ho deciso di procedere immediatamente con la richiesta di audizione in Commissione consiliare dellassessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità e del responsabile territoriale di Anas Basilicata, per avere risposte chiare e definitive.



È necessario che la Regione e Anas facciano chiarezza sulle reali intenzioni di ammodernamento della SS7: vogliamo conoscere lo stato dei finanziamenti, i costi stimati e, soprattutto, un cronoprogramma certo degli interventi. I cittadini hanno il diritto di sapere se e quando questa strada smetterà di essere uninsidia quotidiana. La sicurezza stradale è un diritto e la mia battaglia per la SS7 proseguirà finché non vedremo lapertura dei cantieri.