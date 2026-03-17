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La voce della Politica
|SS7 Matera-Ferrandina: nuovo incidente, richiesta audizione
17/03/2026
|Lennesima tragedia consumatasi pochi giorni fa sulla SS7 Matera-Ferrandina non può e non deve lasciarci indifferenti. Oltre ad esprimere profondo cordoglio per le famiglie colpite da questo lutto, sento il dovere di intraprendere unazione istituzionale decisa, affinché si possano finalmente individuare soluzioni rapide per evitare che questa importante arteria stradale continui ad essere un tragitto di morte per i lucani.
Chi percorre quotidianamente la SS7, soprattutto nelle ore di punta, conosce bene il senso di pericolo di questo tratto caratterizzato da traffico molto intenso, dove auto e mezzi pesanti sono costretti a condividere corsie troppo strette e un manto stradale spesso sconnesso, segnato da avvallamenti che rendono più difficile il controllo dei veicoli. È uninfrastruttura ormai anacronistica, del tutto inadeguata a sostenere gli attuali flussi di pendolari e turisti.
La messa in sicurezza e il raddoppio della sede stradale non sono più richieste procrastinabili, ma una necessità vitale per il territorio materano e per lintera regione.
Per queste ragioni, ho deciso di procedere immediatamente con la richiesta di audizione in Commissione consiliare dellassessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità e del responsabile territoriale di Anas Basilicata, per avere risposte chiare e definitive.
È necessario che la Regione e Anas facciano chiarezza sulle reali intenzioni di ammodernamento della SS7: vogliamo conoscere lo stato dei finanziamenti, i costi stimati e, soprattutto, un cronoprogramma certo degli interventi. I cittadini hanno il diritto di sapere se e quando questa strada smetterà di essere uninsidia quotidiana. La sicurezza stradale è un diritto e la mia battaglia per la SS7 proseguirà finché non vedremo lapertura dei cantieri.
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|17/03/2026 - SS7 Matera-Ferrandina: nuovo incidente, richiesta audizione
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