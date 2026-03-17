Una delegazione del Comitato Santa Pelagina ha incontrato, presso il Comune di Bernalda, il Sindaco Francesca Matarazzo e lAssessore Francesco Coppola, con delega al Lido di Metaponto.

Nel corso dellincontro sono state affrontate alcune importanti criticità che interessano la Contrada Santa Pelagina di Metaponto, area caratterizzata dalla presenza di numerosi villaggi turistici e campeggi. In particolare, lattenzione si è concentrata su temi prioritari quali la sicurezza stradale, la bonifica del canale adiacente alla viabilità e la necessità di una disinfestazione puntuale e tempestiva.

Il confronto si è svolto in un clima di collaborazione e ha fatto emergere la disponibilità dellAmministrazione comunale ad attivarsi per la risoluzione delle problematiche segnalate. In tal senso, si auspica anche un coinvolgimento concreto e operativo del Consorzio di Bonifica, il cui ruolo risulta fondamentale per alcuni degli interventi richiesti.

Considerato lapprossimarsi della stagione estiva, periodo in cui larea registra una significativa presenza turistica, il Comitato Santa Pelagina sottolinea lurgenza di unaccelerazione nelle azioni da intraprendere, confidando in interventi rapidi ed efficaci da parte delle istituzioni competenti.

Il Comitato continuerà a monitorare la situazione, mantenendo un dialogo costante con gli enti preposti, con lobiettivo di garantire maggiore sicurezza, decoro e vivibilità per residenti e turisti.

Comitato Santa Pelagina