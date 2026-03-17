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La voce della Politica
|Bernalda, Comitato Santa Pelagina incontra la sindaca
17/03/2026
|Una delegazione del Comitato Santa Pelagina ha incontrato, presso il Comune di Bernalda, il Sindaco Francesca Matarazzo e lAssessore Francesco Coppola, con delega al Lido di Metaponto.
Nel corso dellincontro sono state affrontate alcune importanti criticità che interessano la Contrada Santa Pelagina di Metaponto, area caratterizzata dalla presenza di numerosi villaggi turistici e campeggi. In particolare, lattenzione si è concentrata su temi prioritari quali la sicurezza stradale, la bonifica del canale adiacente alla viabilità e la necessità di una disinfestazione puntuale e tempestiva.
Il confronto si è svolto in un clima di collaborazione e ha fatto emergere la disponibilità dellAmministrazione comunale ad attivarsi per la risoluzione delle problematiche segnalate. In tal senso, si auspica anche un coinvolgimento concreto e operativo del Consorzio di Bonifica, il cui ruolo risulta fondamentale per alcuni degli interventi richiesti.
Considerato lapprossimarsi della stagione estiva, periodo in cui larea registra una significativa presenza turistica, il Comitato Santa Pelagina sottolinea lurgenza di unaccelerazione nelle azioni da intraprendere, confidando in interventi rapidi ed efficaci da parte delle istituzioni competenti.
Il Comitato continuerà a monitorare la situazione, mantenendo un dialogo costante con gli enti preposti, con lobiettivo di garantire maggiore sicurezza, decoro e vivibilità per residenti e turisti.
Comitato Santa Pelagina
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archivio
|La Voce della Politica
|17/03/2026 - SS7 Matera-Ferrandina: nuovo incidente, richiesta audizione
Lennesima tragedia consumatasi pochi giorni fa sulla SS7 Matera-Ferrandina non può e non deve lasciarci indifferenti. Oltre ad esprimere profondo cordoglio per le famiglie colpite da questo lutto, sento il dovere di intraprendere unazione istituzionale decisa, affinché si ...-->continua
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|17/03/2026 - Bernalda, Comitato Santa Pelagina incontra la sindaca
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|17/03/2026 - Sanità, Capigruppo di Maggioranza: trasparenza e correttezza
Napoli, Casino, Morea, Tataranno, Polese: Più alto è il ruolo ricoperto, tanto più elevato deve essere il livello di attenzione e di rigore. Per questa ragione riteniamo che ogni valutazione debba svolgersi esclusivamente nelle sedi istituzionali competenti
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|17/03/2026 - Bcc: ''Risorse petrolifere,oltre 1miliardo versato in 5 anni ma senza risultati'
Oltre 1 miliardo di euro versato dalle compagnie petrolifere negli ultimi cinque anni nelle casse della Regione Basilicata, a fronte di risultati scarsi, se non addirittura inesistenti, nella realizzazione dei progetti di sviluppo non oil. È questo il dato p...-->continua
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|17/03/2026 - A.P. Basilaureati, finanziate tutte le domande
La Giunta regionale della Basilicata ha approvato la Deliberazione n. 97 del 10 marzo 2026, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, con cui viene autorizzato lo scorrimento integrale delle istanze presentate nellambito dellAvv...-->continua
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|17/03/2026 - Europa Verde Basilicata su iniziativa referendum costituzionale a Maratea
Referendum Costituzionale, a Maratea iniziativa PD-AVS-M5stelle per il No
Un momento di confronto pubblico, aperto e plurale, per discutere nel merito delle modifiche costituzionali e delle loro conseguenze sulla qualità della nostra democrazia. È que...-->continua
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|17/03/2026 - Basilicata. ''Il dentista nelle scuole'': prevenzione per i più piccoli
Lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha partecipato questa mattina alla conferenza stampa di presentazione del progetto Il dentista nelle scuole, iniziativa promossa da Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) Ba...-->continua
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