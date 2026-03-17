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La voce della Politica
|Europa Verde Basilicata su iniziativa referendum costituzionale a Maratea
17/03/2026
|Referendum Costituzionale, a Maratea iniziativa PD-AVS-M5stelle per il No
Un momento di confronto pubblico, aperto e plurale, per discutere nel merito delle modifiche costituzionali e delle loro conseguenze sulla qualità della nostra democrazia. È questo lo spirito delliniziativa Le ragioni del NO, in programma giovedì 19 marzo alle ore 18:00 a Maratea, presso il ristorante White Horse.
Lincontro rappresenta unoccasione importante per riportare il dibattito fuori dalle semplificazioni e dentro la vita reale delle persone, nei territori, tra le comunità. Perché la Costituzione non è un testo astratto, ma il patto vivo che tiene insieme diritti, equilibri istituzionali e futuro del Paese.
Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Maratea, Cesare Albanese. Seguiranno gli interventi di esponenti politici, rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni: Luca Pacchiano, Lucio Libonati, Pierluigi Smaldone, Vincenzo Esposito, Franco Maldonato, Giuseppe Sabella e Gianfranco Donadio, già Procuratore della Repubblica di Lagonegro.
A moderare il dibattito sarà la giornalista Maria Grazia Cianciulli.
Liniziativa, che vede anche la partecipazione del Movimento 5 Stelle di Maratea, si inserisce in un percorso più ampio di informazione e sensibilizzazione in vista del voto del 22 e 23 marzo.
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|17/03/2026 - Europa Verde Basilicata su iniziativa referendum costituzionale a Maratea
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