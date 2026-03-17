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La voce della Politica
|Basilicata. ''Il dentista nelle scuole'': prevenzione per i più piccoli
17/03/2026
|Lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha partecipato questa mattina alla conferenza stampa di presentazione del progetto Il dentista nelle scuole, iniziativa promossa da Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) Basilicata in collaborazione con la Regione Basilicata e con le Commissioni Albo Odontoiatri degli Ordini di Potenza e Matera.
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie e rappresenta unimportante azione di prevenzione e promozione della salute orale fin dalletà scolare. Ad oggi liniziativa ha già coinvolto 62 Comuni, 70 scuole e oltre 1.500 bambini, grazie allimpegno di circa 80 odontoiatri volontari.
Gli interventi nelle scuole prevedono attività educative, dimostrazioni pratiche di igiene orale e momenti di confronto con studenti e insegnanti, con lobiettivo di diffondere comportamenti corretti e una maggiore consapevolezza sullimportanza della prevenzione. A ciascun bambino viene inoltre consegnato un kit con spazzolino e dentifricio, insieme a un attestato di partecipazione.
«Questo progetto ha dichiarato lassessore Latronico rappresenta un esempio concreto di sanità di prossimità e di prevenzione efficace. Portare il dentista nelle scuole significa intercettare precocemente i bisogni di salute e, soprattutto, educare le nuove generazioni a prendersi cura di sé. La prevenzione è il primo e più importante investimento che possiamo fare per il futuro del nostro sistema sanitario. Liniziativa ha aggiunto valorizza il ruolo degli odontoiatri come veri e propri presìdi territoriali, capaci di affiancare le istituzioni e le famiglie nella costruzione di una cultura della salute. È attraverso sinergie come questa che rafforziamo la rete della prevenzione e promuoviamo stili di vita corretti sin dallinfanzia».
Il progetto Il dentista nelle scuole si configura così come un modello innovativo di collaborazione tra istituzioni, professionisti sanitari e comunità educante, con lobiettivo di consolidare una cultura condivisa della prevenzione e della salute orale in tutto il territorio lucano.
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