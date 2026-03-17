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Basilicata. ''Il dentista nelle scuole'': prevenzione per i più piccoli

17/03/2026

Lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha partecipato questa mattina alla conferenza stampa di presentazione del progetto Il dentista nelle scuole, iniziativa promossa da Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) Basilicata in collaborazione con la Regione Basilicata e con le Commissioni Albo Odontoiatri degli Ordini di Potenza e Matera.

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie e rappresenta unimportante azione di prevenzione e promozione della salute orale fin dalletà scolare. Ad oggi liniziativa ha già coinvolto 62 Comuni, 70 scuole e oltre 1.500 bambini, grazie allimpegno di circa 80 odontoiatri volontari.

Gli interventi nelle scuole prevedono attività educative, dimostrazioni pratiche di igiene orale e momenti di confronto con studenti e insegnanti, con lobiettivo di diffondere comportamenti corretti e una maggiore consapevolezza sullimportanza della prevenzione. A ciascun bambino viene inoltre consegnato un kit con spazzolino e dentifricio, insieme a un attestato di partecipazione.

«Questo progetto  ha dichiarato lassessore Latronico  rappresenta un esempio concreto di sanità di prossimità e di prevenzione efficace. Portare il dentista nelle scuole significa intercettare precocemente i bisogni di salute e, soprattutto, educare le nuove generazioni a prendersi cura di sé. La prevenzione è il primo e più importante investimento che possiamo fare per il futuro del nostro sistema sanitario. Liniziativa  ha aggiunto  valorizza il ruolo degli odontoiatri come veri e propri presìdi territoriali, capaci di affiancare le istituzioni e le famiglie nella costruzione di una cultura della salute. È attraverso sinergie come questa che rafforziamo la rete della prevenzione e promuoviamo stili di vita corretti sin dallinfanzia».

Il progetto Il dentista nelle scuole si configura così come un modello innovativo di collaborazione tra istituzioni, professionisti sanitari e comunità educante, con lobiettivo di consolidare una cultura condivisa della prevenzione e della salute orale in tutto il territorio lucano.



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