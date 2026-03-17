Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata ricorda il funzionario regionale, punto di riferimento per professionalità e dedizione al servizio della Regione"







"Esprimo il mio più sentito cordoglio per la scomparsa di Antonio Fasanella, funzionario della Regione Basilicata. Negli anni ho potuto apprezzare la sua professionalità, il senso del dovere e la dedizione con cui ha svolto il proprio lavoro al servizio della Regione e della comunità lucana. Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella.







Antonio Fasanella - afferma il Presidente del Consiglio - ha rappresentato, nel suo ruolo, un punto di riferimento solido e presente, distinguendosi per competenza, equilibrio e disponibilità al dialogo. La sua scomparsa lascia un vuoto umano e professionale che sarà difficile colmare. Alla sua famiglia, ai colleghi e a quanti gli hanno voluto bene, rivolgo, anche a nome dellintero Consiglio regionale della Basilicata, un pensiero affettuoso di vicinanza e partecipazione al dolore.