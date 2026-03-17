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La voce della Politica
|Pittella: cordoglio per la scomparsa di Antonio Fasanella
17/03/2026
|Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata ricorda il funzionario regionale, punto di riferimento per professionalità e dedizione al servizio della Regione"
"Esprimo il mio più sentito cordoglio per la scomparsa di Antonio Fasanella, funzionario della Regione Basilicata. Negli anni ho potuto apprezzare la sua professionalità, il senso del dovere e la dedizione con cui ha svolto il proprio lavoro al servizio della Regione e della comunità lucana. Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella.
Antonio Fasanella - afferma il Presidente del Consiglio - ha rappresentato, nel suo ruolo, un punto di riferimento solido e presente, distinguendosi per competenza, equilibrio e disponibilità al dialogo. La sua scomparsa lascia un vuoto umano e professionale che sarà difficile colmare. Alla sua famiglia, ai colleghi e a quanti gli hanno voluto bene, rivolgo, anche a nome dellintero Consiglio regionale della Basilicata, un pensiero affettuoso di vicinanza e partecipazione al dolore.
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archivio
|La Voce della Politica
|17/03/2026 - Europa Verde Basilicata su iniziativa referendum costituzionale a Maratea
Referendum Costituzionale, a Maratea iniziativa PD-AVS-M5stelle per il No
Un momento di confronto pubblico, aperto e plurale, per discutere nel merito delle modifiche costituzionali e delle loro conseguenze sulla qualità della nostra democrazia. È questo lo spirito ...-->continua
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|17/03/2026 - Basilicata. ''Il dentista nelle scuole'': prevenzione per i più piccoli
Lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha partecipato questa mattina alla conferenza stampa di presentazione del progetto Il dentista nelle scuole, iniziativa promossa da Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) Ba...-->continua
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|17/03/2026 - Cestari, crisi energetica: lAfrica paga il prezzo più alto tra rincari del petrolio e vulnerabilità alle importazioni
Gli effetti della nuova crisi energetica globale si stanno già ripercuotendo pesantemente sui paesi africani. Gli stati del continente sono mediamente grandi importatori di prodotti petroliferi raffinati, motivo per cui sono particolarmente esposti allimpenn...-->continua
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|17/03/2026 - Pittella: cordoglio per la scomparsa di Antonio Fasanella
Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata ricorda il funzionario regionale, punto di riferimento per professionalità e dedizione al servizio della Regione"
"Esprimo il mio più sentito cordoglio per la scomparsa di Antonio Fasa...-->continua
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|17/03/2026 - Nardella (Lega). Giustizia, merito e trasparenza: le ragioni del Sì contro la politica dei favori
In vista dellimminente appuntamento referendario, avvertiamo il dovere morale e politico di riportare il dibattito pubblico su un piano di serietà e di contenuti concreti. La riforma oggetto del quesito rappresenta un passaggio rilevante per il futuro del Pae...-->continua
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|17/03/2026 - Matera Capitale Mediterranea della Cultura: attivato il C.O.C. per sicurezza e viabilità durante linaugurazione
In occasione della cerimonia inaugurale di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, in programma venerdì 20 marzo 2026 a partire dalle ore 17, sarà attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) del Comune di Matera.
La misura si re...-->continua
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|17/03/2026 - Sanità, Picerno in visita allA.O.R. San Carlo di Potenza
Nella giornata del 16 marzo 2026, il Consigliere Regionale Fernando Picerno si è recato presso lA.O.R. San Carlo di Potenza per una visita istituzionale. Nel corso della giornata, il Consigliere ha avuto un colloquio molto esaustivo con il Direttore General...-->continua
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