-->
|
La voce della Politica
|Nardella (Lega). Giustizia, merito e trasparenza: le ragioni del Sì contro la politica dei favori
17/03/2026
|In vista dellimminente appuntamento referendario, avvertiamo il dovere morale e politico di riportare il dibattito pubblico su un piano di serietà e di contenuti concreti. La riforma oggetto del quesito rappresenta un passaggio rilevante per il futuro del Paese: lobiettivo è costruire una giustizia realmente più giusta, con magistrati liberi da ogni condizionamento politico e chiamati a rispondere unicamente alla legge e alla propria coscienza, come previsto dalla nostra Costituzione.
Proprio perché crediamo nel valore di una giustizia autonoma e credibile, prendiamo con fermezza le distanze da ogni narrazione che riduca la politica a uno scambio di favori o, peggio, a un sistema fondato sul clientelismo. Il voto non è e non può essere una merce di scambio, ma rappresenta un atto di fiducia che i cittadini affidano a chi è chiamato a operare per il bene comune.
Parlare di sistemi clientelari significa offendere limpegno quotidiano di tanti amministratori e rappresentanti che lavorano con serietà sul territorio di Potenza e dellintera Basilicata. La buona politica non ha bisogno di clientele né di attacchi personali costruiti sullestetica dei leader, ma si fonda su coerenza, merito e visione.
Il nostro impegno è quello di parlare ai cittadini con responsabilità, spiegando che sostenere il Sì significa scegliere:
Trasparenza, per una gestione della cosa pubblica che rifiuti la logica del favore personale;
Efficienza, per garantire il corretto funzionamento della macchina giudiziaria;
Dignità, nel rispetto di una comunità che merita di essere rappresentata attraverso risultati concreti e non attraverso dinamiche di potere ormai superate.
Rivolgiamo un appello al buonsenso dei cittadini, invitandoli a non lasciarsi distrarre da polemiche che nulla hanno a che vedere con il merito della questione. Il referendum rappresenta unoccasione per riaffermare che la sovranità appartiene al popolo e che le istituzioni devono essere improntate a trasparenza e rispetto del mandato elettorale.
Rinnoviamo quindi linvito a partecipare al voto e a sostenere con convinzione il Sì, nellinteresse del Paese e per una giustizia davvero uguale per tutti.
|
archivio
|La Voce della Politica
|17/03/2026 - Europa Verde Basilicata su iniziativa referendum costituzionale a Maratea
Referendum Costituzionale, a Maratea iniziativa PD-AVS-M5stelle per il No
Un momento di confronto pubblico, aperto e plurale, per discutere nel merito delle modifiche costituzionali e delle loro conseguenze sulla qualità della nostra democrazia. È questo lo spirito ...-->continua
|
|
|17/03/2026 - Basilicata. ''Il dentista nelle scuole'': prevenzione per i più piccoli
Lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha partecipato questa mattina alla conferenza stampa di presentazione del progetto Il dentista nelle scuole, iniziativa promossa da Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) Ba...-->continua
|
|
|17/03/2026 - Cestari, crisi energetica: lAfrica paga il prezzo più alto tra rincari del petrolio e vulnerabilità alle importazioni
Gli effetti della nuova crisi energetica globale si stanno già ripercuotendo pesantemente sui paesi africani. Gli stati del continente sono mediamente grandi importatori di prodotti petroliferi raffinati, motivo per cui sono particolarmente esposti allimpenn...-->continua
|
|
|17/03/2026 - Pittella: cordoglio per la scomparsa di Antonio Fasanella
Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata ricorda il funzionario regionale, punto di riferimento per professionalità e dedizione al servizio della Regione"
"Esprimo il mio più sentito cordoglio per la scomparsa di Antonio Fasa...-->continua
|
|
|17/03/2026 - Nardella (Lega). Giustizia, merito e trasparenza: le ragioni del Sì contro la politica dei favori
In vista dellimminente appuntamento referendario, avvertiamo il dovere morale e politico di riportare il dibattito pubblico su un piano di serietà e di contenuti concreti. La riforma oggetto del quesito rappresenta un passaggio rilevante per il futuro del Pae...-->continua
|
|
|17/03/2026 - Matera Capitale Mediterranea della Cultura: attivato il C.O.C. per sicurezza e viabilità durante linaugurazione
In occasione della cerimonia inaugurale di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, in programma venerdì 20 marzo 2026 a partire dalle ore 17, sarà attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) del Comune di Matera.
La misura si re...-->continua
|
|
|17/03/2026 - Sanità, Picerno in visita allA.O.R. San Carlo di Potenza
Nella giornata del 16 marzo 2026, il Consigliere Regionale Fernando Picerno si è recato presso lA.O.R. San Carlo di Potenza per una visita istituzionale. Nel corso della giornata, il Consigliere ha avuto un colloquio molto esaustivo con il Direttore General...-->continua
|
|