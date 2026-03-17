In vista dellimminente appuntamento referendario, avvertiamo il dovere morale e politico di riportare il dibattito pubblico su un piano di serietà e di contenuti concreti. La riforma oggetto del quesito rappresenta un passaggio rilevante per il futuro del Paese: lobiettivo è costruire una giustizia realmente più giusta, con magistrati liberi da ogni condizionamento politico e chiamati a rispondere unicamente alla legge e alla propria coscienza, come previsto dalla nostra Costituzione.



Proprio perché crediamo nel valore di una giustizia autonoma e credibile, prendiamo con fermezza le distanze da ogni narrazione che riduca la politica a uno scambio di favori o, peggio, a un sistema fondato sul clientelismo. Il voto non è e non può essere una merce di scambio, ma rappresenta un atto di fiducia che i cittadini affidano a chi è chiamato a operare per il bene comune.



Parlare di sistemi clientelari significa offendere limpegno quotidiano di tanti amministratori e rappresentanti che lavorano con serietà sul territorio di Potenza e dellintera Basilicata. La buona politica non ha bisogno di clientele né di attacchi personali costruiti sullestetica dei leader, ma si fonda su coerenza, merito e visione.



Il nostro impegno è quello di parlare ai cittadini con responsabilità, spiegando che sostenere il Sì significa scegliere:

Trasparenza, per una gestione della cosa pubblica che rifiuti la logica del favore personale;

Efficienza, per garantire il corretto funzionamento della macchina giudiziaria;

Dignità, nel rispetto di una comunità che merita di essere rappresentata attraverso risultati concreti e non attraverso dinamiche di potere ormai superate.



Rivolgiamo un appello al buonsenso dei cittadini, invitandoli a non lasciarsi distrarre da polemiche che nulla hanno a che vedere con il merito della questione. Il referendum rappresenta unoccasione per riaffermare che la sovranità appartiene al popolo e che le istituzioni devono essere improntate a trasparenza e rispetto del mandato elettorale.



Rinnoviamo quindi linvito a partecipare al voto e a sostenere con convinzione il Sì, nellinteresse del Paese e per una giustizia davvero uguale per tutti.