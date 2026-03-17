Nel pomeriggio di ieri, 16 marzo, nella Sala Inguscio della Regione Basilicata, si è svolto un incontro informativo dedicato allavviso pubblico per i Contributi a fondo perduto per linstallazione di impianti da fonti rinnovabili a servizio delle unità abitative ricadenti nel territorio lucano, promosso dallassessore allAmbiente e alla Transizione energetica Laura Mongiello.



Allappuntamento hanno partecipato numerosi operatori del settore, associazioni e professionisti interessati alle opportunità offerte dalla misura regionale. Lincontro ha rappresentato un momento di confronto diretto durante il quale lassessore Mongiello e lingegnere Coviello hanno risposto alle domande e ai chiarimenti posti dai partecipanti in merito alle modalità di accesso al bando, agli interventi ammissibili e alle procedure di presentazione delle istanze.



Al tavolo erano presenti anche il direttore generale dellAmbiente Canio Santarsiero, lavvocato Rosaria Mattia, la dirigente Rosalia Smaldone che hanno contribuito ad approfondire gli aspetti tecnici e amministrativi dellavviso.



Il bando, approvato dalla Giunta regionale nellambito delle politiche per la transizione energetica, prevede contributi a fondo perduto destinati allinstallazione di impianti da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo nelle abitazioni lucane. Nel corso dellincontro è stato evidenziato a più riprese che lavviso, seppur noto come bando non metanizzati sostiene la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili presso unità abitative del territorio lucano allacciate o meno alla rete metano. La misura dispone di una dotazione complessiva di 24 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ed è finalizzata a sostenere la diffusione di modelli energetici sostenibili, contribuendo alla riduzione dei costi energetici per le famiglie e alla crescita di una filiera locale legata alle energie rinnovabili.



Tra gli interventi ammissibili rientrano linstallazione di impianti fotovoltaici o microeolici, sistemi di accumulo, collettori solari e pompe di calore, con contributi che possono arrivare fino a 5 mila euro per le unità abitative singole, estendibili fino a 7.500 euro in caso di installazione congiunta con sistemi di accumulo o pompe di calore, e fino 10 mila euro per i condomini, estendibili a 15 mila euro per interventi congiunti di installazione di impianti fotovoltaici e accumuli.



Nel corso dellincontro sono state illustrate anche le modalità di partecipazione attraverso la piattaforma regionale Centrale Bandi, accessibile dal sito istituzionale della Regione Basilicata tramite autenticazione digitale, e le finestre temporali previste per la prenotazione delle risorse: la prima è programmata dal 1 al 30 aprile 2026, con una dotazione di 10 milioni di euro.



La partecipazione registrata ieri - ha dichiarato lassessore allAmbiente e alla Transizione energetica Laura Mongiello - conferma linteresse del territorio verso le opportunità offerte dal bando. Il confronto con operatori e professionisti è fondamentale per chiarire ogni aspetto operativo e favorire la più ampia partecipazione possibile, sostenendo la diffusione delle fonti rinnovabili nelle abitazioni lucane.



Lincontro rientra nelle iniziative promosse dalla Regione Basilicata per accompagnare operatori e cittadini nella conoscenza degli strumenti messi in campo per la transizione energetica e per sostenere lo sviluppo di una filiera locale nel settore dellinstallazione, manutenzione e gestione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.