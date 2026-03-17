Storico funzionario dell'Ufficio Stampa e Comunicazione della Giunta regionale, si è spento dopo una lunga malattia.





Il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime il suo cordoglio per la scomparsa : Antonio è stato un dipendente esemplare e di rara dedizione che ha servito la nostra istituzione con passione, garbo e un profondo senso del dovere. Un abbraccio alla famiglia e ai suoi cari.