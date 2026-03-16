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La voce della Politica

Chiorazzo risponde ai capigruppo di centro destra

16/03/2026

"Le parole dei capigruppo di Centrodestra pongono un tema inquietante: che i torti che ha denunciato di subire la coop Auxilium  da me fondata e che ho lasciato per dedicarmi alla vita pubblica  siano collegati al mio impegno politico. È quanto dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, con riferimento alla dichiarazione congiunta dei capigruppo del centro destra in consiglio regionale relativa alla conferenza stampa della Cooperativa Auxilium. Credo che  anche alla luce delle loro parole  sia indispensabile che nelle sedi opportune sia approfondito anche questo tema insieme ad altri possibili collegamenti di questa storia. E voglio tranquillizzarli - conclude Chiorazzo - che mi adopererò per questo.



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