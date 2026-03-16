|La Voce della Politica
|16/03/2026 - Libera Basilicata e Articolo 21 Basilicata sul ''solito sistema clientelare'' proposto dal deputato Aldo Mattia
Non siamo nati ieri e sappiamo molto bene quanto il sistema clientelare in Basilicata come nel resto del Paese, allunghi i suoi tentacoli ovunque. Lo raccontano molto bene le inchieste trasversali che riguardano tutti i settori, in particolari i più cruciali. E che i tentaco...-->continua
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|16/03/2026 - Chiorazzo risponde ai capigruppo di centro destra
"Le parole dei capigruppo di Centrodestra pongono un tema inquietante: che i torti che ha denunciato di subire la coop Auxilium da me fondata e che ho lasciato per dedicarmi alla vita pubblica siano collegati al mio impegno politico. È quanto dichiara il V...-->continua
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|16/03/2026 - Nota capigruppi maggioranza consiglio regionale Basilicata: nota Auxilium
In relazione alla nota firmata dai capigruppo della maggioranza in Regione, sottolineiamo che la Cooperativa Auxilium si è già rivolta agli organi giudiziari che hanno dato ragione già in due circostanze a noi e torto agli uffici regionali. Siamo ben contenti ...-->continua
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|16/03/2026 - Sanità, il centrodestra: ''Sulle presunte irregolarità verifiche nelle sedi competenti''
I capigruppo della maggioranza di centrodestra nel Consiglio regionale della Basilicata intervengono sulla vicenda sollevata nelle ultime ore da una società privata operante nel settore delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali, richiamando alla necess...-->continua
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|16/03/2026 - Sifus Basilicata: condanna indignata per le parole di Mattia
Il SIFUS Basilicata esprime la propria ferma e indignata condanna per le gravi dichiarazioni pronunciate dal deputato Mattia di Fratelli dItalia nei confronti della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.
Riteniamo inaccettabili e vergognose paro...-->continua
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|16/03/2026 - Vertenza Smartpaper: continua la mobilitazione dei lavoratori
Prosegue la mobilitazione dei lavoratori della Smartpaper. Quella di oggi è stata una giornata lunga e intensa, iniziata con un incontro presso lAssessorato alle Attività Produttive della Regione Basilicata con lassessore Francesco Cupparo, durante il quale ...-->continua
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|16/03/2026 - Coop. Auxilum:''irregolarità nella gara per la gestione dei servizi residenziali psichiatrici''
Un bando di gara con requisiti impossibili che si ammorbidiscono dopo laggiudicazione allunico soggetto partecipante e uno schema di contratto che cambia per tre volte.
Il 16 marzo, nella sede Auxilium di Potenza, il presidente Pietro Chiorazzo, il...-->continua
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