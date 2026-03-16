Non siamo nati ieri e sappiamo molto bene quanto il sistema clientelare in Basilicata come nel resto del Paese, allunghi i suoi tentacoli ovunque. Lo raccontano molto bene le inchieste trasversali che riguardano tutti i settori, in particolari i più cruciali. E che i tentaco... -->continua

16/03/2026 - Chiorazzo risponde ai capigruppo di centro destra

"Le parole dei capigruppo di Centrodestra pongono un tema inquietante: che i torti che ha denunciato di subire la coop Auxilium  da me fondata e che ho lasciato per dedicarmi alla vita pubblica  siano collegati al mio impegno politico. È quanto dichiara il V...-->continua