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La voce della Politica
|Sifus Basilicata: condanna indignata per le parole di Mattia
16/03/2026
|Il SIFUS Basilicata esprime la propria ferma e indignata condanna per le gravi dichiarazioni pronunciate dal deputato Mattia di Fratelli dItalia nei confronti della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.
Riteniamo inaccettabili e vergognose parole che trascendono il normale confronto politico e che offendono non solo una leader politica ma il livello stesso del dibattito democratico nel nostro Paese. In una fase storica in cui i cittadini chiedono serietà, rispetto e responsabilità alle istituzioni, assistiamo invece a dichiarazioni che alimentano divisioni e abbassano ulteriormente il tono della politica.
Ancora più grave è il riferimento a presunti meccanismi clientelari come strumento per il raggiungimento di risultati referendari. Evocare o normalizzare pratiche di questo tipo significa colpire direttamente i principi di trasparenza, legalità e correttezza democratica che dovrebbero guidare lazione pubblica.
Il SIFUS Basilicata, organizzazione impegnata ogni giorno nella difesa dei diritti dei lavoratori e nella promozione della legalità, non può e non intende rimanere in silenzio di fronte a simili affermazioni.
Chiediamo con forza che il confronto politico torni a svolgersi nel rispetto delle istituzioni, delle persone e dei valori democratici.
La politica deve tornare ad essere luogo di confronto civile e responsabile, non terreno di offese e insinuazioni che alimentano sfiducia nei cittadini.
Il silenzio, di fronte a episodi come questo, non è unopzione.
Pina De Donato
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|16/03/2026 - Sifus Basilicata: condanna indignata per le parole di Mattia
Il SIFUS Basilicata esprime la propria ferma e indignata condanna per le gravi dichiarazioni pronunciate dal deputato Mattia di Fratelli dItalia nei confronti della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.
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