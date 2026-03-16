Educare oggi per avere adulti più sani domani. Con questo spirito nasce Dentista nelle Scuole in Basilicata, lambizioso progetto di prevenzione odontoiatrica che verrà presentato ufficialmente in conferenza stampa domani, 17 marzo, alle ore 10, nella Pinacoteca della Scuola Domenico Savio di Potenza. Liniziativa, promossa da ANDI Basilicata (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) in stretta sinergia con gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO) di Potenza e Matera e con il patrocinio dellAssessorato alla Sanità della Regione Basilicata, punta a trasformare la cultura della salute orale in unabitudine quotidiana per i cittadini più giovani. Il cuore del progetto sono gli alunni delle classi quinte della scuola primaria. Attraverso incontri formativi e materiali didattici dedicati, i professionisti entreranno nelle aule di tutto il territorio regionale per insegnare ai bambini limportanza di una corretta igiene e della prevenzione, strumenti fondamentali per evitare patologie future e ridurre l'impatto della spesa sanitaria sulle famiglie.



Alla conferenza stampa interverranno i principali rappresentanti istituzionali e professionali coinvolti nel progetto: Cosimo Latronico, Assessore alla Sanità Regione Basilicata; Rocco Paternò, Presidente OMCeO Potenza; Eduardo Veralli, Presidente CAO (Commissione Albo Odontoiatri) Potenza; Giuseppe Reale, Presidente ANDI Basilicata; Paolo Padula, Presidente ANDI Matera; Giulio Ruggieri, Presidente ANDI Potenza e coordinatore organizzativo del progetto.



"La prevenzione non è solo un atto medico, ma un investimento sociale - sottolineano gli organizzatori -. Portare il dentista nelle scuole significa abbattere le barriere della paura e della disinformazione, costruendo un ponte diretto tra istituzioni, medici e famiglie.