



In vista della storica finale di Coppa Italia di Serie C, che vedrà il Potenza Calcio sfidare il Latina mercoledì prossimo allo stadio Alfredo Viviani(gara di andata), il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha voluto rivolgere un ringraziamento alla società rossoblù per la scelta di scendere in campo con il logo della Regione sulla divisa ufficiale. Vedere il nome della nostra terra sulla maglia dei calciatori in una vetrina così prestigiosa è un gesto di grande sensibilità e attaccamento alle radici. Voglio ringraziare personalmente la società, e in particolare il Presidente Donato Macchia, per aver voluto trasformare questa finale in unoccasione di promozione e di orgoglio per tutta la Basilicata. Ai ragazzi che disputeranno la partita  conclude Bardi  va il mio più grande in bocca al lupo.