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La voce della Politica
|Offese a Elly Schlein, Chiorazzo esprime solidarietà
16/03/2026
|"Esprimo piena solidarietà a Elly Schlein per le offese volgari e gratuite pronunciate nei suoi confronti nel corso di una iniziativa politica sul referendum sulla giustizia". Lo dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo.
"Ho ascoltato con attenzione i due passaggi dellintervento dellonorevole Aldo Mattia di Fratelli dItalia. Nell'uno emerge un modo di intendere la politica fondato apertamente sulle logiche clientelari. Nell'altro si consuma invece una volgare offesa personale nei confronti di Elly Schlein, accompagnata dalle risate dei presenti. Un episodio grave che nulla ha a che vedere con il confronto politico".
"Quando la politica scade nellinsulto personale e nella legittimazione di pratiche clientelari - prosegue Chiorazzo - viene meno il rispetto dovuto alle persone e si impoverisce il dibattito democratico".
Il Vice Presidente del Consiglio regionale richiama anche un precedente episodio. "Non possiamo dimenticare che lo stesso onorevole Mattia e molti dei presenti a quellincontro, poche settimane fa, provarono a linciare politicamente Viviana Cervellino, sindaca di Genzano di Lucania, ricordando a se stessi a questo punto che l'insulto è debolezza".
"Per queste ragioni - conclude Chiorazzo - sono certo che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, anche nella sua qualità di leader di Fratelli dItalia, vorrà prendere le distanze da parole e comportamenti che non rendono un buon servizio alla politica e alle istituzioni".
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