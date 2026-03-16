«Rafforzare lospedale di Villa dAgri significa garantire servizi sanitari più accessibili e vicini ai cittadini della Val dAgri e dellintero territorio regionale. Gli spazi che vediamo oggi pronti rappresentano un passo concreto in questa direzione». Lo ha dichiarato lassessore regionale alle Politiche agricole Carmine Cicala, nel corso di una visita agli spazi del piano terra del nuovo padiglione dellospedale San Pio da Pietrelcina di Villa dAgri, dove sono stati completati i lavori di adeguamento funzionale destinati ai servizi di accesso e accoglienza dellutenza. Lintervento, realizzato con un investimento di circa 550 mila euro, ha consentito di riorganizzare e rendere più efficienti alcuni servizi fondamentali per laccesso dei cittadini alla sanità, tra cui il nuovo CUP per le prenotazioni, una sala prelievi rinnovata e più funzionale e una sala conferenze destinata ad attività istituzionali e formative. Linaugurazione ufficiale degli spazi è prevista nei prossimi giorni, con la successiva attivazione dei servizi a disposizione dellutenza. «Si tratta di un intervento che migliora concretamente lorganizzazione dei servizi e laccoglienza dei cittadini  ha aggiunto Cicala  e che si inserisce in un percorso più ampio di rafforzamento dellospedale di Villa dAgri, un presidio sanitario strategico per tutta la Val dAgri e per una parte significativa della Basilicata». Cicala ha seguito il progetto fin dalla scorsa legislatura nel suo ruolo di rappresentante politico del territorio della Val dAgri, contribuendo al percorso istituzionale che ha portato al finanziamento del completamento del nuovo padiglione ospedaliero. La programmazione sanitaria regionale, in capo allAssessore alla Salute Cosimo Latronico, prosegue con una collaborazione istituzionale finalizzata al rafforzamento della rete ospedaliera sul territorio.



Il progetto di completamento del nuovo padiglione è sostenuto da un investimento di circa 11 milioni di euro finanziato con i Fondi di Sviluppo e Coesione e consentirà di rendere pienamente operativa la struttura con nuovi reparti e servizi sanitari. Il nuovo padiglione ospiterà complessivamente 108 posti letto e reparti organizzati secondo standard logistici e funzionali più moderni, tra cui Medicina-Pneumologia, Chirurgia generale, Pediatria, Oculistica e Ortopedia, oltre a un nuovo gruppo operatorio. Negli ultimi anni il presidio ospedaliero di Villa dAgri ha già registrato risultati significativi nel potenziamento delle attività e dei servizi sanitari. Tra questi, il riconoscimento della certificazione SICOB per la chirurgia bariatrica e una crescita complessiva dellattività sanitaria che ha raggiunto circa il 50 per cento in più rispetto agli anni precedenti, segnali concreti di un percorso di rilancio della struttura. «Dietro questi risultati  ha concluso Cicala  cè un lavoro lungo e complesso fatto di programmazione, confronto istituzionale e collaborazione tra amministrazioni, tecnici e operatori sanitari. Lobiettivo è continuare a rafforzare questo ospedale come punto di riferimento per la Val dAgri e per lintera Basilicata, garantendo servizi sanitari sempre più efficienti e vicini ai cittadini».