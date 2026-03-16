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La voce della Politica
|Cicala: ospedale di Villa dAgri rafforzato
16/03/2026
|«Rafforzare lospedale di Villa dAgri significa garantire servizi sanitari più accessibili e vicini ai cittadini della Val dAgri e dellintero territorio regionale. Gli spazi che vediamo oggi pronti rappresentano un passo concreto in questa direzione». Lo ha dichiarato lassessore regionale alle Politiche agricole Carmine Cicala, nel corso di una visita agli spazi del piano terra del nuovo padiglione dellospedale San Pio da Pietrelcina di Villa dAgri, dove sono stati completati i lavori di adeguamento funzionale destinati ai servizi di accesso e accoglienza dellutenza. Lintervento, realizzato con un investimento di circa 550 mila euro, ha consentito di riorganizzare e rendere più efficienti alcuni servizi fondamentali per laccesso dei cittadini alla sanità, tra cui il nuovo CUP per le prenotazioni, una sala prelievi rinnovata e più funzionale e una sala conferenze destinata ad attività istituzionali e formative. Linaugurazione ufficiale degli spazi è prevista nei prossimi giorni, con la successiva attivazione dei servizi a disposizione dellutenza. «Si tratta di un intervento che migliora concretamente lorganizzazione dei servizi e laccoglienza dei cittadini ha aggiunto Cicala e che si inserisce in un percorso più ampio di rafforzamento dellospedale di Villa dAgri, un presidio sanitario strategico per tutta la Val dAgri e per una parte significativa della Basilicata». Cicala ha seguito il progetto fin dalla scorsa legislatura nel suo ruolo di rappresentante politico del territorio della Val dAgri, contribuendo al percorso istituzionale che ha portato al finanziamento del completamento del nuovo padiglione ospedaliero. La programmazione sanitaria regionale, in capo allAssessore alla Salute Cosimo Latronico, prosegue con una collaborazione istituzionale finalizzata al rafforzamento della rete ospedaliera sul territorio.
Il progetto di completamento del nuovo padiglione è sostenuto da un investimento di circa 11 milioni di euro finanziato con i Fondi di Sviluppo e Coesione e consentirà di rendere pienamente operativa la struttura con nuovi reparti e servizi sanitari. Il nuovo padiglione ospiterà complessivamente 108 posti letto e reparti organizzati secondo standard logistici e funzionali più moderni, tra cui Medicina-Pneumologia, Chirurgia generale, Pediatria, Oculistica e Ortopedia, oltre a un nuovo gruppo operatorio. Negli ultimi anni il presidio ospedaliero di Villa dAgri ha già registrato risultati significativi nel potenziamento delle attività e dei servizi sanitari. Tra questi, il riconoscimento della certificazione SICOB per la chirurgia bariatrica e una crescita complessiva dellattività sanitaria che ha raggiunto circa il 50 per cento in più rispetto agli anni precedenti, segnali concreti di un percorso di rilancio della struttura. «Dietro questi risultati ha concluso Cicala cè un lavoro lungo e complesso fatto di programmazione, confronto istituzionale e collaborazione tra amministrazioni, tecnici e operatori sanitari. Lobiettivo è continuare a rafforzare questo ospedale come punto di riferimento per la Val dAgri e per lintera Basilicata, garantendo servizi sanitari sempre più efficienti e vicini ai cittadini».
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