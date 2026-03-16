La Cgil Basilicata e la Rete degli Studenti Medi di Basilicata condannano fermamente le dichiarazioni espresse ieri dal deputato di Fratelli dItalia, Aldo Mattia, durante un incontro elettorale a Genzano di Lucania (Potenza) a sostegno del "Sì" al Referendum sulla giustizia.



"Un'offesa alla Basilicata, ai cittadini, al diritto di voto e alle istituzioni nazionali e regionali che il deputato di FdI rappresenta - dichiara Fernando Mega, segretario generale della Cgil Basilicata - Le parole usate da Mattia, che invita al voto clientelare, esprimono bene il clima creato dai sostenitori del sì in questa campagna elettorale, nonché tutta l'inadeguatezza e mancanza di argomentazioni nel sostenere una riforma che nulla ha a che vedere con la giustizia, come sempre ripetiamo, non riducendone nè i costi nè i tempi. Si tratta di un attacco alla Costituzione che sottende quel modo di pensare e di agire che è proprio di questa destra al potere, come confermano le parole dello stesso Mattia. Per questo dobbiamo andare a votare e votare no, per difendere la Costituzione e la democrazia nel nostro paese. Condanniamo anche fortemente le parole offensive usate nei confronti della segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, cui va la nostra solidarietà".



Per Teresa D'Onofrio, segretaria generale Rete studenti medi Basilicata è inaccettabile che in una regione martoriata dallo spopolamento, si faccia

campagna elettorale in questo modo. Riteniamo quanto dichiarato un insulto gravissimo alla dignità dei cittadini e, in particolare, di giovani e studentesse. Sostenere che il clientelismo possa essere lo strumento per raccogliere consensi non è solo sbagliato, ma la conferma di un sistema malato che la nostra terra subisce da troppo tempo.

Il merito della riforma evidentemente non conta per loro. Al contrario contano i parenti, gli amici e coloro a cui si è fatto un favore, in barba alla dignità dall'elettorato, sempre più stanco di essere svilito in questa maniera. Anche per questo i giovani scappano per cercare lavoro e futuro. Anche per questo si allontanano dalla partecipazione attiva.

Per difendere la nostra democrazia e anche la nostra dignità di cittadini e di elettori il 22 e il 23 marzo votiamo NO.