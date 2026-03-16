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Clientelismo evocato sul referendum, Manca: Parole gravissime da Mattia

16/03/2026

Le dichiarazioni pronunciate dallonorevole Aldo Mattia, responsabile nazionale agricoltura di Fratelli dItalia, nel video che sta circolando in queste ore stanno suscitando forte preoccupazione sul piano politico e istituzionale.

Nel filmato il parlamentare afferma:
Non ci credi? Non fa niente, tu sei mio cugino, a te tho fatto un favore, a te te nho fatti tanti. Devi votare sì.
E aggiunge: Utilizzate anche il solito sistema clientelare.

Per Daniele Manca, commissario regionale Pd Basilicata, si tratta di dichiarazioni gravissime.

Parole che evocano apertamente pratiche clientelari nel voto su una riforma costituzionale e che richiamano un modo di concepire la politica che pensavamo appartenesse al passato peggiore del nostro Paese, afferma Manca.

Il commissario regionale del Pd sottolinea anche la gravità istituzionale delle affermazioni.

È ancora più grave che queste parole arrivino da un parlamentare della Repubblica che ha giurato sulla Costituzione. Quel giuramento richiama ogni rappresentante delle istituzioni al rispetto della libertà del voto e dei principi democratici.

Manca evidenzia inoltre gli attacchi rivolti alla segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, definendoli offensivi e incompatibili con un confronto democratico civile.

Il commissario regionale richiama infine una precedente dichiarazione dello stesso Aldo Mattia:
È irrispettoso e inaccettabile il linguaggio usato dalla sindaca di Genzano di Lucania nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni.

Una contraddizione evidente  conclude Manca  che rende ancora più necessario un chiarimento politico.

Quando si parla di Costituzione e di libertà del voto non possono esserci ambiguità. Per questo il 22 e 23 marzo invitiamo i cittadini a votare NO al referendum.



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