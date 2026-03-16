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La voce della Politica
|Clientelismo evocato sul referendum, Manca: Parole gravissime da Mattia
16/03/2026
|Le dichiarazioni pronunciate dallonorevole Aldo Mattia, responsabile nazionale agricoltura di Fratelli dItalia, nel video che sta circolando in queste ore stanno suscitando forte preoccupazione sul piano politico e istituzionale.
Nel filmato il parlamentare afferma:
Non ci credi? Non fa niente, tu sei mio cugino, a te tho fatto un favore, a te te nho fatti tanti. Devi votare sì.
E aggiunge: Utilizzate anche il solito sistema clientelare.
Per Daniele Manca, commissario regionale Pd Basilicata, si tratta di dichiarazioni gravissime.
Parole che evocano apertamente pratiche clientelari nel voto su una riforma costituzionale e che richiamano un modo di concepire la politica che pensavamo appartenesse al passato peggiore del nostro Paese, afferma Manca.
Il commissario regionale del Pd sottolinea anche la gravità istituzionale delle affermazioni.
È ancora più grave che queste parole arrivino da un parlamentare della Repubblica che ha giurato sulla Costituzione. Quel giuramento richiama ogni rappresentante delle istituzioni al rispetto della libertà del voto e dei principi democratici.
Manca evidenzia inoltre gli attacchi rivolti alla segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, definendoli offensivi e incompatibili con un confronto democratico civile.
Il commissario regionale richiama infine una precedente dichiarazione dello stesso Aldo Mattia:
È irrispettoso e inaccettabile il linguaggio usato dalla sindaca di Genzano di Lucania nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni.
Una contraddizione evidente conclude Manca che rende ancora più necessario un chiarimento politico.
Quando si parla di Costituzione e di libertà del voto non possono esserci ambiguità. Per questo il 22 e 23 marzo invitiamo i cittadini a votare NO al referendum.
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archivio
|La Voce della Politica
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