Le dichiarazioni pronunciate dallonorevole Aldo Mattia, responsabile nazionale agricoltura di Fratelli dItalia, nel video che sta circolando in queste ore stanno suscitando forte preoccupazione sul piano politico e istituzionale.



Nel filmato il parlamentare afferma:

Non ci credi? Non fa niente, tu sei mio cugino, a te tho fatto un favore, a te te nho fatti tanti. Devi votare sì.

E aggiunge: Utilizzate anche il solito sistema clientelare.



Per Daniele Manca, commissario regionale Pd Basilicata, si tratta di dichiarazioni gravissime.



Parole che evocano apertamente pratiche clientelari nel voto su una riforma costituzionale e che richiamano un modo di concepire la politica che pensavamo appartenesse al passato peggiore del nostro Paese, afferma Manca.



Il commissario regionale del Pd sottolinea anche la gravità istituzionale delle affermazioni.



È ancora più grave che queste parole arrivino da un parlamentare della Repubblica che ha giurato sulla Costituzione. Quel giuramento richiama ogni rappresentante delle istituzioni al rispetto della libertà del voto e dei principi democratici.



Manca evidenzia inoltre gli attacchi rivolti alla segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, definendoli offensivi e incompatibili con un confronto democratico civile.



Il commissario regionale richiama infine una precedente dichiarazione dello stesso Aldo Mattia:

È irrispettoso e inaccettabile il linguaggio usato dalla sindaca di Genzano di Lucania nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni.



Una contraddizione evidente  conclude Manca  che rende ancora più necessario un chiarimento politico.



Quando si parla di Costituzione e di libertà del voto non possono esserci ambiguità. Per questo il 22 e 23 marzo invitiamo i cittadini a votare NO al referendum.