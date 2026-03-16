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La voce della Politica
|Unibas, Bochicchio: al centro del rinnovamento regionale
16/03/2026
|LUnibas deve diventare il pivot di un rilancio della Basilicata sotto ogni punto di vista. Intorno allUniversità della Basilicata occorre costruire una nuova prospettiva capace di trainare lintera regione verso vocazioni avanzate, potendo contare su innovazione, ricerca e formazione. Sarebbe tutta la collettività ad avvantaggiarsene, dai cittadini alle imprese fino ai corpi sociali intermedi, che devono essere stimolati a una palingenesi territoriale per inserirsi pienamente nelle dinamiche globali della modernità. Lo dichiara il capogruppo di Avs-Psi-Lbp in Consiglio regionale, Antonio Bochicchio.
In questi anni sono stati compiuti sforzi importanti per lUnibas, ma è necessario proseguire con ancora maggiore determinazione per conseguire ulteriori e significativi risultati. Grazie a un accordo dodicennale, la Regione stanzierà 14 milioni di euro allanno, con lindicizzazione del contributo a partire dal 2028, determinando un incremento progressivo delle risorse destinate allUniversità. Si tratta di una scelta che conferma il ruolo strategico che lUnibas riveste nello scenario che si sta costruendo, poiché lUniversità rappresenta un motore fondamentale per la rigenerazione della nostra comunità.
Per rendere lUniversità realmente attrattiva aggiunge Bochicchio è necessario garantire servizi adeguati e assicurare che gli studenti, in particolare quelli meritevoli ma privi di adeguati mezzi economici, possano accedere alle stesse opportunità. Proprio la scorsa settimana abbiamo audito il direttore generale dellArdsu in Seconda Commissione e abbiamo ricevuto indicazioni positive in merito alle borse di studio e al servizio mensa, strumenti fondamentali per consentire agli studenti di affrontare con serenità il proprio percorso di studi, soprattutto quando le famiglie non riescono a sostenere interamente i costi necessari. Da parte dellArdsu è giunta la rassicurazione che saranno onorati gli impegni assunti per le borse di studio relative alle annualità 2026-2028 sulla base delle risorse disponibili, che allo stato attuale risultano sufficienti a soddisfare tutte le domande. Anche sul servizio mensa sono emersi segnali incoraggianti, il servizio è in fase di miglioramento e potrà essere ulteriormente rafforzato per rispondere in modo più efficace alle esigenze degli studenti. Con il direttore dellArdsu è stato inoltre concordato di avviare nei prossimi mesi un monitoraggio dellattuale organizzazione del servizio mensa, al fine di valutare leventuale introduzione di correttivi che consentano di garantire anche il servizio serale agli studenti, sia residenti sia fuori sede.
Sono numerosi i tasselli che compongono una strategia regionale complessiva sullUnibas conclude Bochicchio che deve essere sempre più il centro di un sistema nel quale tutti gli attori istituzionali e sociali operino, allunisono e ciascuno nel proprio ambito, per assicurare alla Basilicata quel rinnovamento non più procrastinabile. Le società aperte devono puntare sullUniversità per costruire un futuro fondato sulla conoscenza e su uno sviluppo sociale adeguato alle trasformazioni del nostro tempo.
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|La Voce della Politica
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