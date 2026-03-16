LUnibas deve diventare il pivot di un rilancio della Basilicata sotto ogni punto di vista. Intorno allUniversità della Basilicata occorre costruire una nuova prospettiva capace di trainare lintera regione verso vocazioni avanzate, potendo contare su innovazione, ricerca e formazione. Sarebbe tutta la collettività ad avvantaggiarsene, dai cittadini alle imprese fino ai corpi sociali intermedi, che devono essere stimolati a una palingenesi territoriale per inserirsi pienamente nelle dinamiche globali della modernità. Lo dichiara il capogruppo di Avs-Psi-Lbp in Consiglio regionale, Antonio Bochicchio.



In questi anni sono stati compiuti sforzi importanti per lUnibas, ma è necessario proseguire con ancora maggiore determinazione per conseguire ulteriori e significativi risultati. Grazie a un accordo dodicennale, la Regione stanzierà 14 milioni di euro allanno, con lindicizzazione del contributo a partire dal 2028, determinando un incremento progressivo delle risorse destinate allUniversità. Si tratta di una scelta che conferma il ruolo strategico che lUnibas riveste nello scenario che si sta costruendo, poiché lUniversità rappresenta un motore fondamentale per la rigenerazione della nostra comunità.



Per rendere lUniversità realmente attrattiva  aggiunge Bochicchio  è necessario garantire servizi adeguati e assicurare che gli studenti, in particolare quelli meritevoli ma privi di adeguati mezzi economici, possano accedere alle stesse opportunità. Proprio la scorsa settimana abbiamo audito il direttore generale dellArdsu in Seconda Commissione e abbiamo ricevuto indicazioni positive in merito alle borse di studio e al servizio mensa, strumenti fondamentali per consentire agli studenti di affrontare con serenità il proprio percorso di studi, soprattutto quando le famiglie non riescono a sostenere interamente i costi necessari. Da parte dellArdsu è giunta la rassicurazione che saranno onorati gli impegni assunti per le borse di studio relative alle annualità 2026-2028 sulla base delle risorse disponibili, che allo stato attuale risultano sufficienti a soddisfare tutte le domande. Anche sul servizio mensa sono emersi segnali incoraggianti, il servizio è in fase di miglioramento e potrà essere ulteriormente rafforzato per rispondere in modo più efficace alle esigenze degli studenti. Con il direttore dellArdsu è stato inoltre concordato di avviare nei prossimi mesi un monitoraggio dellattuale organizzazione del servizio mensa, al fine di valutare leventuale introduzione di correttivi che consentano di garantire anche il servizio serale agli studenti, sia residenti sia fuori sede.



Sono numerosi i tasselli che compongono una strategia regionale complessiva sullUnibas  conclude Bochicchio  che deve essere sempre più il centro di un sistema nel quale tutti gli attori istituzionali e sociali operino, allunisono e ciascuno nel proprio ambito, per assicurare alla Basilicata quel rinnovamento non più procrastinabile. Le società aperte devono puntare sullUniversità per costruire un futuro fondato sulla conoscenza e su uno sviluppo sociale adeguato alle trasformazioni del nostro tempo.