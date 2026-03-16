-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Referendum costituzionale, a Potenza incontro di AVS sulle ragioni del No

16/03/2026

In vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) promuove un incontro pubblico di approfondimento e confronto sulle ragioni del NO alla riforma e sui possibili rischi di una modifica della Costituzione che accentra maggiormente il potere.

Liniziativa si terrà lunedì 16 marzo alle ore 17:30 a Potenza, presso Scambiologico in Via Istria 1, e sarà un momento di discussione aperta tra esponenti politici, rappresentanti del mondo associativo e della società civile.

Porterà i saluti Giovanni Mussuto della Direzione nazionale Europa Verde. Lincontro sarà coordinato da Michela Trivigno, co-portavoce di Europa Verde Basilicata.

Interverranno Gianni Rondinone, segretario regionale di Sinistra Italiana Basilicata; Donato Lettieri, co-portavoce di Europa Verde Basilicata; Teresa DOnofrio della segreteria regionale della Rete degli Studenti Medi Basilicata; Emilia Simonetti, già consigliera regionale della Basilicata; Luciano Castrignano, vice direttore di Legambiente Basilicata; Nicola Magnella del WWF Aree Interne Potenza.

Le conclusioni saranno affidate a Marco Boato della Direzione nazionale Europa Verde e a Peppe De Cristofaro, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra al Senato.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
16/03/2026 - Cgil e Rete studenti medi Basilicata: "Inaccettabili le parole deputato Mattia

La Cgil Basilicata e la Rete degli Studenti Medi di Basilicata condannano fermamente le dichiarazioni espresse ieri dal deputato di Fratelli dItalia, Aldo Mattia, durante un incontro elettorale a Genzano di Lucania (Potenza) a sostegno del "Sì" al Referendum sulla giustizia...-->continua
16/03/2026 - Verri-Araneo: inaccettabili le parole dellonorevole di FdI Aldo Mattia

Non è una coincidenza che il referendum sulla magistratura arrivi in questo momento. Arriva dopo anni in cui la destra al governo ha sistematicamente lavorato a indebolire ogni istituzione capace di dire no, no a una legge incostituzionale, no a un atto ammini...-->continua
16/03/2026 - Clientelismo evocato sul referendum, Manca: Parole gravissime da Mattia

Le dichiarazioni pronunciate dallonorevole Aldo Mattia, responsabile nazionale agricoltura di Fratelli dItalia, nel video che sta circolando in queste ore stanno suscitando forte preoccupazione sul piano politico e istituzionale.

Nel filmato il parl...-->continua
16/03/2026 - Unibas, Bochicchio: al centro del rinnovamento regionale

LUnibas deve diventare il pivot di un rilancio della Basilicata sotto ogni punto di vista. Intorno allUniversità della Basilicata occorre costruire una nuova prospettiva capace di trainare lintera regione verso vocazioni avanzate, potendo contare su innova...-->continua
16/03/2026 - Referendum costituzionale, a Potenza incontro di AVS sulle ragioni del No

In vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) promuove un incontro pubblico di approfondimento e confronto sulle ragioni del NO alla riforma e sui possibili rischi di una modifica della Costituzione che accentra magg...-->continua
16/03/2026 - Cultura, Casino: Leva sviluppo economico e crescita territoriale

Michele Casino, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, esprime pieno plauso all'Avviso pubblico Programma Infrastrutture Culturali pubblicato dalla direzione dello sviluppo economico della Regione Basilicata, che mette a disposizione risorse sig...-->continua
16/03/2026 - Nidi e borse di studio: rafforzate politiche sociali

La Regione Basilicata rafforza le politiche per linfanzia e per il diritto allo studio con un pacchetto di interventi destinati ai Comuni e agli studenti lucani, approvato dalla Giunta regionale nellambito del Programma Regionale FESR FSE+ Basilicata 2021-20...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo