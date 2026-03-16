In vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) promuove un incontro pubblico di approfondimento e confronto sulle ragioni del NO alla riforma e sui possibili rischi di una modifica della Costituzione che accentra maggiormente il potere.



Liniziativa si terrà lunedì 16 marzo alle ore 17:30 a Potenza, presso Scambiologico in Via Istria 1, e sarà un momento di discussione aperta tra esponenti politici, rappresentanti del mondo associativo e della società civile.



Porterà i saluti Giovanni Mussuto della Direzione nazionale Europa Verde. Lincontro sarà coordinato da Michela Trivigno, co-portavoce di Europa Verde Basilicata.



Interverranno Gianni Rondinone, segretario regionale di Sinistra Italiana Basilicata; Donato Lettieri, co-portavoce di Europa Verde Basilicata; Teresa DOnofrio della segreteria regionale della Rete degli Studenti Medi Basilicata; Emilia Simonetti, già consigliera regionale della Basilicata; Luciano Castrignano, vice direttore di Legambiente Basilicata; Nicola Magnella del WWF Aree Interne Potenza.



Le conclusioni saranno affidate a Marco Boato della Direzione nazionale Europa Verde e a Peppe De Cristofaro, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra al Senato.