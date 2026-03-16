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La voce della Politica
|Referendum costituzionale, a Potenza incontro di AVS sulle ragioni del No
16/03/2026
|In vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) promuove un incontro pubblico di approfondimento e confronto sulle ragioni del NO alla riforma e sui possibili rischi di una modifica della Costituzione che accentra maggiormente il potere.
Liniziativa si terrà lunedì 16 marzo alle ore 17:30 a Potenza, presso Scambiologico in Via Istria 1, e sarà un momento di discussione aperta tra esponenti politici, rappresentanti del mondo associativo e della società civile.
Porterà i saluti Giovanni Mussuto della Direzione nazionale Europa Verde. Lincontro sarà coordinato da Michela Trivigno, co-portavoce di Europa Verde Basilicata.
Interverranno Gianni Rondinone, segretario regionale di Sinistra Italiana Basilicata; Donato Lettieri, co-portavoce di Europa Verde Basilicata; Teresa DOnofrio della segreteria regionale della Rete degli Studenti Medi Basilicata; Emilia Simonetti, già consigliera regionale della Basilicata; Luciano Castrignano, vice direttore di Legambiente Basilicata; Nicola Magnella del WWF Aree Interne Potenza.
Le conclusioni saranno affidate a Marco Boato della Direzione nazionale Europa Verde e a Peppe De Cristofaro, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra al Senato.
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archivio
|La Voce della Politica
|16/03/2026 - Cgil e Rete studenti medi Basilicata: "Inaccettabili le parole deputato Mattia
La Cgil Basilicata e la Rete degli Studenti Medi di Basilicata condannano fermamente le dichiarazioni espresse ieri dal deputato di Fratelli dItalia, Aldo Mattia, durante un incontro elettorale a Genzano di Lucania (Potenza) a sostegno del "Sì" al Referendum sulla giustizia...-->continua
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|16/03/2026 - Verri-Araneo: inaccettabili le parole dellonorevole di FdI Aldo Mattia
Non è una coincidenza che il referendum sulla magistratura arrivi in questo momento. Arriva dopo anni in cui la destra al governo ha sistematicamente lavorato a indebolire ogni istituzione capace di dire no, no a una legge incostituzionale, no a un atto ammini...-->continua
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|16/03/2026 - Clientelismo evocato sul referendum, Manca: Parole gravissime da Mattia
Le dichiarazioni pronunciate dallonorevole Aldo Mattia, responsabile nazionale agricoltura di Fratelli dItalia, nel video che sta circolando in queste ore stanno suscitando forte preoccupazione sul piano politico e istituzionale.
Nel filmato il parl...-->continua
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|16/03/2026 - Unibas, Bochicchio: al centro del rinnovamento regionale
LUnibas deve diventare il pivot di un rilancio della Basilicata sotto ogni punto di vista. Intorno allUniversità della Basilicata occorre costruire una nuova prospettiva capace di trainare lintera regione verso vocazioni avanzate, potendo contare su innova...-->continua
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|16/03/2026 - Cultura, Casino: Leva sviluppo economico e crescita territoriale
Michele Casino, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, esprime pieno plauso all'Avviso pubblico Programma Infrastrutture Culturali pubblicato dalla direzione dello sviluppo economico della Regione Basilicata, che mette a disposizione risorse sig...-->continua
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|16/03/2026 - Nidi e borse di studio: rafforzate politiche sociali
La Regione Basilicata rafforza le politiche per linfanzia e per il diritto allo studio con un pacchetto di interventi destinati ai Comuni e agli studenti lucani, approvato dalla Giunta regionale nellambito del Programma Regionale FESR FSE+ Basilicata 2021-20...-->continua
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