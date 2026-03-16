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La voce della Politica
|Cultura, Casino: Leva sviluppo economico e crescita territoriale
16/03/2026
|Michele Casino, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, esprime pieno plauso all'Avviso pubblico Programma Infrastrutture Culturali pubblicato dalla direzione dello sviluppo economico della Regione Basilicata, che mette a disposizione risorse significative per il potenziamento e la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio lucano".
"Condivido pienamente - dichiara Casino - la visione dell'assessore Cupparo, secondo cui la cultura rappresenta una leva concreta di crescita economica e di coesione sociale. Investire nelle infrastrutture culturali significa investire nel futuro delle nostre comunità, creando spazi moderni e accessibili capaci di attrarre cittadini, giovani e visitatori."
L'iniziativa regionale si propone di migliorare l'accessibilità, la qualità dei servizi e la capacità di attrazione dei nostri spazi culturali, favorendo al contempo l'introduzione di modelli innovativi di fruizione del patrimonio. Un approccio che rispecchia la giusta consapevolezza che la valorizzazione della cultura non rappresenta un lusso, ma una necessità strategica per contrastare lo spopolamento e creare nuove opportunità nei nostri territori, soprattutto nelle aree interne.
"La Basilicata - conclude Casino - possiede un patrimonio straordinario. Iniziative come questa dimostrano che la Giunta regionale ha compreso l'importanza di trasformarlo in una risorsa concreta di sviluppo locale. È il genere di visione che merita il nostro sostegno.
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|La Voce della Politica
|16/03/2026 - Cgil e Rete studenti medi Basilicata: "Inaccettabili le parole deputato Mattia
La Cgil Basilicata e la Rete degli Studenti Medi di Basilicata condannano fermamente le dichiarazioni espresse ieri dal deputato di Fratelli dItalia, Aldo Mattia, durante un incontro elettorale a Genzano di Lucania (Potenza) a sostegno del "Sì" al Referendum sulla giustizia...-->continua
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|16/03/2026 - Verri-Araneo: inaccettabili le parole dellonorevole di FdI Aldo Mattia
Non è una coincidenza che il referendum sulla magistratura arrivi in questo momento. Arriva dopo anni in cui la destra al governo ha sistematicamente lavorato a indebolire ogni istituzione capace di dire no, no a una legge incostituzionale, no a un atto ammini...-->continua
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|16/03/2026 - Clientelismo evocato sul referendum, Manca: Parole gravissime da Mattia
Le dichiarazioni pronunciate dallonorevole Aldo Mattia, responsabile nazionale agricoltura di Fratelli dItalia, nel video che sta circolando in queste ore stanno suscitando forte preoccupazione sul piano politico e istituzionale.
Nel filmato il parl...-->continua
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|16/03/2026 - Unibas, Bochicchio: al centro del rinnovamento regionale
LUnibas deve diventare il pivot di un rilancio della Basilicata sotto ogni punto di vista. Intorno allUniversità della Basilicata occorre costruire una nuova prospettiva capace di trainare lintera regione verso vocazioni avanzate, potendo contare su innova...-->continua
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|16/03/2026 - Referendum costituzionale, a Potenza incontro di AVS sulle ragioni del No
In vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) promuove un incontro pubblico di approfondimento e confronto sulle ragioni del NO alla riforma e sui possibili rischi di una modifica della Costituzione che accentra magg...-->continua
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|16/03/2026 - Cultura, Casino: Leva sviluppo economico e crescita territoriale
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|16/03/2026 - Nidi e borse di studio: rafforzate politiche sociali
La Regione Basilicata rafforza le politiche per linfanzia e per il diritto allo studio con un pacchetto di interventi destinati ai Comuni e agli studenti lucani, approvato dalla Giunta regionale nellambito del Programma Regionale FESR FSE+ Basilicata 2021-20...-->continua
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