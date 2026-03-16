Michele Casino, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, esprime pieno plauso all'Avviso pubblico Programma Infrastrutture Culturali pubblicato dalla direzione dello sviluppo economico della Regione Basilicata, che mette a disposizione risorse significative per il potenziamento e la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio lucano".



"Condivido pienamente - dichiara Casino - la visione dell'assessore Cupparo, secondo cui la cultura rappresenta una leva concreta di crescita economica e di coesione sociale. Investire nelle infrastrutture culturali significa investire nel futuro delle nostre comunità, creando spazi moderni e accessibili capaci di attrarre cittadini, giovani e visitatori."



L'iniziativa regionale si propone di migliorare l'accessibilità, la qualità dei servizi e la capacità di attrazione dei nostri spazi culturali, favorendo al contempo l'introduzione di modelli innovativi di fruizione del patrimonio. Un approccio che rispecchia la giusta consapevolezza che la valorizzazione della cultura non rappresenta un lusso, ma una necessità strategica per contrastare lo spopolamento e creare nuove opportunità nei nostri territori, soprattutto nelle aree interne.



"La Basilicata - conclude Casino - possiede un patrimonio straordinario. Iniziative come questa dimostrano che la Giunta regionale ha compreso l'importanza di trasformarlo in una risorsa concreta di sviluppo locale. È il genere di visione che merita il nostro sostegno.