La Regione Basilicata rafforza le politiche per linfanzia e per il diritto allo studio con un pacchetto di interventi destinati ai Comuni e agli studenti lucani, approvato dalla Giunta regionale nellambito del Programma Regionale FESR FSE+ Basilicata 2021-2027.



Le misure riguardano il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia e lassegnazione di borse di studio agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, con lobiettivo di sostenere le famiglie, ampliare lofferta educativa e promuovere pari opportunità nellaccesso allistruzione.







Servizi per linfanzia: continuità e nuovi servizi nei comuni



Con una prima deliberazione la Giunta regionale ha approvato lavviso pubblico Un nido per linfanzia  prosecuzione dei servizi educativi per la prima infanzia per lanno educativo 2025/2026, che consentirà ai Comuni già coinvolti nelle precedenti programmazioni di proseguire le attività dei servizi educativi destinati ai bambini da 0 a 3 anni.



Contestualmente è stato approvato un secondo avviso pubblico destinato allattivazione di nuovi servizi educativi per la prima infanzia nei comuni che ancora non ne dispongono, con lobiettivo di estendere la copertura territoriale e garantire maggiori opportunità alle famiglie lucane.



Le due misure si inseriscono in una strategia più ampia volta a rafforzare il sistema regionale dei servizi educativi, sostenendo i Comuni e favorendo la conciliazione tra vita familiare e lavoro.







Borse di studio per gli studenti



La Giunta regionale ha inoltre approvato lavviso pubblico per lassegnazione di borse di studio per lanno scolastico 2025/2026 destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, previsto dallarticolo 9 del decreto legislativo n. 63/2017.



Lintervento è finalizzato a sostenere il diritto allo studio e a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, offrendo un supporto economico alle famiglie per le spese legate al percorso formativo degli studenti.



Le borse di studio potranno essere utilizzate, tra laltro, per lacquisto di libri di testo, per il trasporto e per laccesso a beni e servizi culturali.







Cupparo: Investiamo su servizi e formazione per il futuro dei giovani



Con questi interventi  ha dichiarato lassessore alle Attività produttive, Lavoro, Formazione e Sport, Francesco Cupparo  la Regione Basilicata continua a investire in modo concreto sulle politiche educative e sul sostegno alle famiglie. Garantire servizi per la prima infanzia diffusi sul territorio e sostenere il diritto allo studio significa creare le condizioni per una società più equa e offrire ai nostri giovani maggiori opportunità di crescita e di formazione. Si tratta di misure che mobilitano risorse importanti della programmazione europea e nazionale e che confermano limpegno della Regione nel rafforzare il sistema dei servizi educativi e nel sostenere il percorso scolastico degli studenti lucani.



Lassessore ha infine sottolineato il lavoro svolto dallamministrazione regionale: Un ringraziamento va al direttore generale Giuseppina Lo Vecchio e agli uffici regionali che hanno lavorato alla definizione e alla predisposizione di queste misure, consentendo di mettere in campo interventi concreti a sostegno delle famiglie e del diritto allo studio.

