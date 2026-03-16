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Nidi e borse di studio: rafforzate politiche sociali

16/03/2026

La Regione Basilicata rafforza le politiche per linfanzia e per il diritto allo studio con un pacchetto di interventi destinati ai Comuni e agli studenti lucani, approvato dalla Giunta regionale nellambito del Programma Regionale FESR FSE+ Basilicata 2021-2027.

Le misure riguardano il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia e lassegnazione di borse di studio agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, con lobiettivo di sostenere le famiglie, ampliare lofferta educativa e promuovere pari opportunità nellaccesso allistruzione.



Servizi per linfanzia: continuità e nuovi servizi nei comuni

Con una prima deliberazione la Giunta regionale ha approvato lavviso pubblico Un nido per linfanzia  prosecuzione dei servizi educativi per la prima infanzia per lanno educativo 2025/2026, che consentirà ai Comuni già coinvolti nelle precedenti programmazioni di proseguire le attività dei servizi educativi destinati ai bambini da 0 a 3 anni.

Contestualmente è stato approvato un secondo avviso pubblico destinato allattivazione di nuovi servizi educativi per la prima infanzia nei comuni che ancora non ne dispongono, con lobiettivo di estendere la copertura territoriale e garantire maggiori opportunità alle famiglie lucane.

Le due misure si inseriscono in una strategia più ampia volta a rafforzare il sistema regionale dei servizi educativi, sostenendo i Comuni e favorendo la conciliazione tra vita familiare e lavoro.



Borse di studio per gli studenti

La Giunta regionale ha inoltre approvato lavviso pubblico per lassegnazione di borse di studio per lanno scolastico 2025/2026 destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, previsto dallarticolo 9 del decreto legislativo n. 63/2017.

Lintervento è finalizzato a sostenere il diritto allo studio e a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, offrendo un supporto economico alle famiglie per le spese legate al percorso formativo degli studenti.

Le borse di studio potranno essere utilizzate, tra laltro, per lacquisto di libri di testo, per il trasporto e per laccesso a beni e servizi culturali.



Cupparo: Investiamo su servizi e formazione per il futuro dei giovani

Con questi interventi  ha dichiarato lassessore alle Attività produttive, Lavoro, Formazione e Sport, Francesco Cupparo  la Regione Basilicata continua a investire in modo concreto sulle politiche educative e sul sostegno alle famiglie. Garantire servizi per la prima infanzia diffusi sul territorio e sostenere il diritto allo studio significa creare le condizioni per una società più equa e offrire ai nostri giovani maggiori opportunità di crescita e di formazione. Si tratta di misure che mobilitano risorse importanti della programmazione europea e nazionale e che confermano limpegno della Regione nel rafforzare il sistema dei servizi educativi e nel sostenere il percorso scolastico degli studenti lucani.

Lassessore ha infine sottolineato il lavoro svolto dallamministrazione regionale: Un ringraziamento va al direttore generale Giuseppina Lo Vecchio e agli uffici regionali che hanno lavorato alla definizione e alla predisposizione di queste misure, consentendo di mettere in campo interventi concreti a sostegno delle famiglie e del diritto allo studio.



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