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La voce della Politica
|Nidi e borse di studio: rafforzate politiche sociali
16/03/2026
|La Regione Basilicata rafforza le politiche per linfanzia e per il diritto allo studio con un pacchetto di interventi destinati ai Comuni e agli studenti lucani, approvato dalla Giunta regionale nellambito del Programma Regionale FESR FSE+ Basilicata 2021-2027.
Le misure riguardano il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia e lassegnazione di borse di studio agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, con lobiettivo di sostenere le famiglie, ampliare lofferta educativa e promuovere pari opportunità nellaccesso allistruzione.
Servizi per linfanzia: continuità e nuovi servizi nei comuni
Con una prima deliberazione la Giunta regionale ha approvato lavviso pubblico Un nido per linfanzia prosecuzione dei servizi educativi per la prima infanzia per lanno educativo 2025/2026, che consentirà ai Comuni già coinvolti nelle precedenti programmazioni di proseguire le attività dei servizi educativi destinati ai bambini da 0 a 3 anni.
Contestualmente è stato approvato un secondo avviso pubblico destinato allattivazione di nuovi servizi educativi per la prima infanzia nei comuni che ancora non ne dispongono, con lobiettivo di estendere la copertura territoriale e garantire maggiori opportunità alle famiglie lucane.
Le due misure si inseriscono in una strategia più ampia volta a rafforzare il sistema regionale dei servizi educativi, sostenendo i Comuni e favorendo la conciliazione tra vita familiare e lavoro.
Borse di studio per gli studenti
La Giunta regionale ha inoltre approvato lavviso pubblico per lassegnazione di borse di studio per lanno scolastico 2025/2026 destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, previsto dallarticolo 9 del decreto legislativo n. 63/2017.
Lintervento è finalizzato a sostenere il diritto allo studio e a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, offrendo un supporto economico alle famiglie per le spese legate al percorso formativo degli studenti.
Le borse di studio potranno essere utilizzate, tra laltro, per lacquisto di libri di testo, per il trasporto e per laccesso a beni e servizi culturali.
Cupparo: Investiamo su servizi e formazione per il futuro dei giovani
Con questi interventi ha dichiarato lassessore alle Attività produttive, Lavoro, Formazione e Sport, Francesco Cupparo la Regione Basilicata continua a investire in modo concreto sulle politiche educative e sul sostegno alle famiglie. Garantire servizi per la prima infanzia diffusi sul territorio e sostenere il diritto allo studio significa creare le condizioni per una società più equa e offrire ai nostri giovani maggiori opportunità di crescita e di formazione. Si tratta di misure che mobilitano risorse importanti della programmazione europea e nazionale e che confermano limpegno della Regione nel rafforzare il sistema dei servizi educativi e nel sostenere il percorso scolastico degli studenti lucani.
Lassessore ha infine sottolineato il lavoro svolto dallamministrazione regionale: Un ringraziamento va al direttore generale Giuseppina Lo Vecchio e agli uffici regionali che hanno lavorato alla definizione e alla predisposizione di queste misure, consentendo di mettere in campo interventi concreti a sostegno delle famiglie e del diritto allo studio.
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