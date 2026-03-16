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La voce della Politica
|Bolognetti su conferenza stanpa convocata da Coop Auxilium
16/03/2026
|Non so cosa abbia improvvisamente indotto Angelo Chiorazzo, custode della altrui moralità, a fiondarsi nellagone politico. Non lo so, ma posso azzardare due ipotesi su chi si è autoeletto difensore del bene comune, o se volete del bene in comune, in assenza di un benché minimo riscontro. Il buon Chiorazzo potrebbe essere stato folgorato sulla via di Damasco, come novello San Paolo, oppure avrebbe voluto fare il Presidente della Regione Basilicata per difendere gli interessi della sua creatura: lAuxilum.
Di certo non ci son tracce nel passato di Chiorazzo di una benché minima critica rivolta al nostro Servizio Sanitario Nazionale. Insomma, da va tutto bene madama la marchesa ad una improvvisa conversione a U.
A un personaggio che solo poche settimane fa ha mostrato il suo vero volto in una lite con lass. Latronico, subendo una sconcertante trasfigurazione, verrebbe voglia di segnalare che i mali della nostra sanità non sono iniziati oggi, ma affondano le loro radici in un più o meno remoto passato.
Lo smantellamento della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (legge 883/1978), egregio Chiorazzo, è iniziato molto tempo fa. Eppure le cronache non riportano una sua parola, dico una, volta a stigmatizzare ciò che è andato stratificandosi nel tempo.
La Basilicata come il resto dItalia, come Milano, è lo specchio di scelte sbagliate, compiute nellarco di almeno 14-16 anni; ma lei, opportunisticamente, ha taciuto e mai ha pensato solo per un attimo di regalare la sua imbarazzante e farisaica presenza al popolo lucano.
A me sembra, cari amici dellAuxilium, che in questo momento ci sia una squadra affiatata che ha le idee chiare e sta facendo tutto il possibile per migliorare lofferta sanitaria. Questa squadra, caro signor di non so quale bene comune, è composta che piaccia o meno dalla triade Latronico, Spera e De Filippis.
Apprendo dalle pagine del Corriere Lucano che la cooperativa Auxilium ha convocato una conferenza stampa nella sua sede, alla presenza niente po po di meno che del presidente della Cooperativa, Pietro Chiorazzo, che, per chi non lo sapesse, è il fratello del signor Bene comune.
Non so cosa vogliano denunciare lor signori, ma trovo che la cosa sia piuttosto esilarante alla luce di ultradecennali silenzi.
La vita è strana: abbiamo un Pietro e un novello Paolo. Troppo divertente o forse tragicomico.
Mi sarei aspettato, lo confesso, la convocazione di una conferenza stampa in cui Auxilium spiegasse come si è arrivati, nel dicembre 2025, a mettere in pericolo la vita dei pazienti del San Raffaele di Milano.
A tal proposito gioverà ricordare quanto scrivevano i colleghi de Il Giorno l11 dicembre 2025: La cooperativa che dal 5 dicembre doveva gradualmente prendere in gestione lassistenza infermieristica al settore 3I dellIceberg del San Raffaele di pazienti critici spesso provenienti dal pronto soccorso, alcuni in ventilazione non invasiva o tracheostomizzati , e che vi ha mandato, secondo i racconti dei medici nelle mail interne, infermieri che non sapevano attaccare una Niv (ventilazione non invasiva, dalla mascherina nasale al Cpap), dove fossero i farmaci o cosa (una ha dosato dieci volte un potente principio attivo contro le aritmie) appartiene alla galassia Auxilium: un colosso della cooperazione sociale col cuore a Senise in Basilicata, molto presente anche in Puglia, ramificato nel Lazio e in Lombardia, fondato nel 1999 da Angelo Chiorazzo, attuale vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata.
Trasparenza, amici dellAuxilium? Bene, allora iniziamo dal caso Milano e dai vostri fin troppo eloquenti silenzi.
A fare eco a il Giorno troviamo un interessante articolo pubblicato da Fanpage e intitolato Cosè la Auxilium Care Scarl, la cooperativa esterna coinvolta nel caos del San Raffaele di Milano: Auxilium Care Scarl è la cooperativa coinvolta nel caos esploso allospedale San Raffaele di Milano tra il 5 e il 7 dicembre. È collegata alla più grande e nota Auxilium Scarl, fondata nel 1999 da Angelo Chiorazzo, oggi consigliere regionale in Basilicata [
] Stando a quanto emerso finora, la dirigenza dell'ospedale (privato convenzionato con il pubblico) aveva deciso di affidare la gestione infermieristica della Medicina ad alta intensità, di cure intensive e dell'Admission room a una cooperativa esterna, i cui infermieri si sarebbero rivelati non formati per quel tipo di prestazioni al punto, secondo il personale, da mettere in pericolo la salute dei pazienti stessi. La cooperativa in questione è la Auxilium Care Scarl, collegata alla più grande e nota Auxilium Scarl che dal 2014 collabora con il Gruppo San Donato [
] Chiorazzo, però, ha lasciato Auxilium Scarl in seguito alla sua elezione nel consiglio regionale della Basilicata (è stato il candidato che ha ottenuto più preferenze ed è anche vicepresidente del Consiglio), lasciando la cooperativa nelle mani del fratello Pietro Francesco Chiorazzo. Come si può vedere nell'ultimo bilancio pubblicato da Auxilium Scarl, che fa riferimento al 2024, il nome di Angelo non appare più nella struttura organizzativa della cooperativa, con Pietro Francesco indicato come presidente e Isabella Retta e Rocco Vincenzo Virgallita membri del cda.
Benedetti figlioli, vorrei dire a lor signori, siamo alle solite: la trave e la pagliuzza.
Vi rivolgo una preghiera: abbiate, vi prego, un minimo sindacale di pudore e siate intellettualmente onesti, se vi riesce.
Di Maurizio Bolognetti, Segretario di Radicali Lucani, già membro del Consiglio Nazionale dei Club Pannella.
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