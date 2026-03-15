Un confronto operativo sulle strategie per il turismo e sullorganizzazione delle attività dei prossimi mesi si è svolto mercoledì 11 marzo nella sala Mandela del Comune di Matera, dove lamministrazione comunale ha incontrato associazioni di categoria, operatori del settore e lApt di Basilicata nellambito del tavolo tecnico dedicato al settore turistico.



Allincontro hanno partecipato il Sindaco Antonio Nicoletti, lAssessora alla Cultura e al Turismo Simona Orsi e il presidente della commissione consiliare Francesco Lisurici.



Nel corso del tavolo è stato illustrato il quadro economico di ripartizione relativo alla previsione di spesa della tassa di soggiorno per il 2026. Una quota rilevante delle risorse sarà destinata alla programmazione degli eventi legati a Matera 2026.



È stato inoltre ripreso il tema della partecipazione alle fiere di settore, con lobiettivo condiviso di orientare la presenza della destinazione verso appuntamenti più mirati, in particolare quelli a carattere B2B (Business-to-business), attraverso accordi e collaborazioni con gli operatori turistici.



Nel quadro delle azioni previste, è stata illustrato anche il potenziamento dei servizi di igiene e manutenzione urbana, con un rafforzamento della dotazione di bagni pubblici, cestini e altri interventi utili a migliorare laccoglienza e la qualità degli spazi urbani. Tra i temi affrontati anche il servizio di Trasporto Pubblico Urbano (TPU), alla luce della richiesta di sostegno avanzata dal sindaco alla Regione per lattivazione di servizi aggiuntivi, in attesa della ridefinizione complessiva del servizio con il nuovo gestore.



Durante lincontro si è discusso inoltre dellaggiornamento del Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile, e del rafforzamento del sistema di accoglienza attraverso nuove aree camper. A tal proposito, il Sindaco ha condiviso lacquisizione di un finanziamento per le aree di Serra Rifusa e di via dei Normanni.



Il confronto si è svolto in un clima di dialogo costruttivo, con diversi punti di condivisione tra amministrazione e operatori del settore.



Il tavolo tecnico sul turismo è uno spazio di confronto stabile con chi ogni giorno lavora per la crescita della nostra città  ha dichiarato il Sindaco Nicoletti . Il percorso avviato ci consente di condividere strategie e priorità, dalla programmazione degli eventi alla mobilità, fino al miglioramento dei servizi urbani. Lobiettivo è costruire insieme un sistema turistico sempre più competitivo e sostenibile, anche in vista delle opportunità legate al 2026.



Lincontro ha confermato limportanza del dialogo con le associazioni e gli operatori  ha aggiunto lAssessora Orsi . Stiamo lavorando a una programmazione che valorizzi la città attraverso eventi di qualità e una presenza più mirata nelle fiere di settore, rafforzando allo stesso tempo i servizi e laccoglienza.