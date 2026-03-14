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Paesaggio, Cifarelli: in Basilicata manca ancora il piano paesaggistico regionale

14/03/2026

La Giornata nazionale del Paesaggio rappresenta unoccasione importante per riflettere sul valore straordinario del patrimonio paesaggistico della Basilicata, ma anche per richiamare lattenzione sulla necessità di dotare finalmente la regione degli strumenti adeguati per tutelarlo. Interessanti, per questo, le due belle iniziative a Matera, con una narrazione delle trasformazioni di uno spazio urbano del Sasso Barisano, e a Potenza, con un evento dedicato alla valorizzazione del paesaggio fluviale lucano e, in particolare, del Ponte Romano di San Vito sul fiume Basento. Lo afferma il consigliere regionale Roberto Cifarelli.
Il paesaggio lucano  prosegue  è il risultato di secoli di relazione tra comunità e territorio: dai Sassi di Matera ai paesaggi fluviali, dalle aree rurali ai centri storici. Un patrimonio identitario che deve essere difeso e governato con visione e responsabilità.
Il Consigliere Cifarelli sottolinea che il lavoro avviato dallassessora Mongiello va nella direzione di affrontare un nodo rimasto irrisolto per troppo tempo e sono convinto che in questa legislatura si potrà chiudere un iter estremamente complesso, perché la Basilicata non ha ancora approvato il Piano paesaggistico regionale, lo strumento principale di tutela e governo del territorio.
La legge regionale n. 23 del 1999, modificata nel tempo, stabilisce che la Regione, ai fini dellarticolo 145 del decreto legislativo 42 del 2004, debba redigere il Piano paesaggistico regionale quale unico strumento di tutela, governo e uso del territorio della Basilicata. Siamo vicini alladozione del piano, ma distanti dallapprovazione.
Celebrare il paesaggio è giusto  conclude Cifarelli  ma la sua tutela richiede scelte concrete e strumenti di pianificazione efficaci. Per questo è necessario accelerare il percorso per lapprovazione del Piano paesaggistico regionale, fondamentale per garantire sviluppo sostenibile e salvaguardia dellidentità dei territori.



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