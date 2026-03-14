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La voce della Politica
|Paesaggio, Cifarelli: in Basilicata manca ancora il piano paesaggistico regionale
14/03/2026
|La Giornata nazionale del Paesaggio rappresenta unoccasione importante per riflettere sul valore straordinario del patrimonio paesaggistico della Basilicata, ma anche per richiamare lattenzione sulla necessità di dotare finalmente la regione degli strumenti adeguati per tutelarlo. Interessanti, per questo, le due belle iniziative a Matera, con una narrazione delle trasformazioni di uno spazio urbano del Sasso Barisano, e a Potenza, con un evento dedicato alla valorizzazione del paesaggio fluviale lucano e, in particolare, del Ponte Romano di San Vito sul fiume Basento. Lo afferma il consigliere regionale Roberto Cifarelli.
Il paesaggio lucano prosegue è il risultato di secoli di relazione tra comunità e territorio: dai Sassi di Matera ai paesaggi fluviali, dalle aree rurali ai centri storici. Un patrimonio identitario che deve essere difeso e governato con visione e responsabilità.
Il Consigliere Cifarelli sottolinea che il lavoro avviato dallassessora Mongiello va nella direzione di affrontare un nodo rimasto irrisolto per troppo tempo e sono convinto che in questa legislatura si potrà chiudere un iter estremamente complesso, perché la Basilicata non ha ancora approvato il Piano paesaggistico regionale, lo strumento principale di tutela e governo del territorio.
La legge regionale n. 23 del 1999, modificata nel tempo, stabilisce che la Regione, ai fini dellarticolo 145 del decreto legislativo 42 del 2004, debba redigere il Piano paesaggistico regionale quale unico strumento di tutela, governo e uso del territorio della Basilicata. Siamo vicini alladozione del piano, ma distanti dallapprovazione.
Celebrare il paesaggio è giusto conclude Cifarelli ma la sua tutela richiede scelte concrete e strumenti di pianificazione efficaci. Per questo è necessario accelerare il percorso per lapprovazione del Piano paesaggistico regionale, fondamentale per garantire sviluppo sostenibile e salvaguardia dellidentità dei territori.
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archivio
|La Voce della Politica
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