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Così sarà valorizzato il castello di Lagopesole

13/03/2026

Cè unaria nuova tra le mura austere del maniero che fu caro a Federico II. E il vento che sferza laltopiano di Avigliano e spinge la rinascita culturale. Con la deliberazione n. 37 del 10 marzo 2026, la Giunta regionale ha messo nero su bianco unintesa che promette di trasformare il castello di Lagopesole in un polo dattrazione di respiro nazionale. Laccordo, un vero e proprio patto a quattro, vede seduti allo stesso tavolo la Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura, i Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa, la Regione Basilicata e la Fondazione Matera-Basilicata 2019. Lobiettivo? Valorizzare il castello attraverso una strategia integrata che punta dritto al cuore del Vulture-Melfese, integrando politiche di fruizione e promozione che finora avevano viaggiato su binari separati.
Soddisfatto il governatore lucano, Vito Bardi, che vede in questo accordo un tassello fondamentale per lo sviluppo del territorio: Con questa firma  spiega il Presidente  mettiamo a sistema le migliori energie per restituire al Castello di Lagopesole il ruolo che merita. Non è solo un atto burocratico, ma una visione strategica che unisce conservazione e innovazione, puntando a incrementare la capacità attrattiva di una delle aree più suggestive della nostra Basilicata.
Il cuore pulsante di questa intesa è il progetto Fantastico Medioevo: negli spazi del Quarto dellImperatore e del Quarto della Regina, al primo piano, prenderà vita un allestimento polimediale permanente che narrerà le dominazioni che hanno fatto la storia di queste terre: longobardi, normanno-svevi e aragonesi. Ma non finisce qui. Il Cortile Maggiore diventerà il teatro di una proiezione videomapping site-specific, una narrazione identitaria che saprà incantare i visitatori sotto il cielo stellato lucano, trasformando le pietre millenarie in uno schermo vivo.
E prevista una suddivisione dei compiti, un incastro necessario per far girare lingranaggio. LIstituto Museale si occuperà del recupero del Cortile Minore e della riapertura dellAntiquarium archeologico al piano terra. La Regione Basilicata e la Fondazione Matera-Basilicata 2019, braccio operativo della creatività, cureranno lallestimento che ripercorrerà il mondo normanno, integrando e aggiornando il precedente lavoro multimediale su Federico II. Listituzione di un biglietto dingresso unico è stata rinviata a un momento successivo, segno che la priorità è far ripartire la macchina. Laccordo ha una durata di tre anni, rinnovabili, e si basa su un principio di invarianza finanziaria: si lavora con le risorse già disponibili, ma con una sinergia che trasforma la somma dei singoli in un valore moltiplicato. Lagopesole non è più solo una sentinella di pietra della Basilicata. Grazie a questa intesa  conclude Bardi  si prepara a diventare il palcoscenico di un Medioevo che, lungi dallessere buio, si illumina di nuove tecnologie e speranza turistica. Unoccasione che la nostra terra non può permettersi di perdere.



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