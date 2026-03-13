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La voce della Politica
|PAT, Cicala: Leva di sviluppo per i territori lucani
13/03/2026
|L'assessore regionale alle Politiche agricole è intervenuto allincontro dedicato al tema La valorizzazione delle produzioni agroalimentari tradizionali (PAT) della Basilicata, promosso dallAssessorato e dall'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura.
«I prodotti agroalimentari tradizionali rappresentano una parte profonda dellidentità della Basilicata. Oggi però la sfida non è soltanto tutelarli e riconoscerli, ma trasformarli sempre di più in una leva concreta di sviluppo per i nostri territori e per le comunità che li custodiscono».
Lo ha dichiarato lassessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, intervenendo questa mattina nella Sala Inguscio della Regione allincontro dedicato al tema La valorizzazione delle produzioni agroalimentari tradizionali (PAT) della Basilicata, promosso dallAssessorato alle Politiche Agricole e da ALSIA.
Liniziativa ha registrato una partecipazione ampia e qualificata di rappresentanti istituzionali, enti tecnici, amministratori locali e realtà territoriali impegnate nella promozione delle tradizioni agroalimentari lucane.
Nel suo intervento Cicala ha evidenziato come negli ultimi anni la Basilicata abbia rafforzato il lavoro di riconoscimento e tutela delle produzioni tradizionali, sottolineando però la necessità di compiere oggi un ulteriore salto di qualità nella fase di valorizzazione economica e territoriale.
«Dietro ogni prodotto agroalimentare tradizionale ha spiegato lassessore cè la storia delle nostre comunità, il lavoro dei produttori e un patrimonio di saperi che si tramanda da generazioni. Il compito delle istituzioni è accompagnare questo patrimonio verso nuove opportunità di crescita, rafforzando le filiere locali e costruendo una rete sempre più forte tra agricoltura, ristorazione, turismo e promozione territoriale».
In questa prospettiva, ha aggiunto Cicala, il ruolo dellAssessorato alle Politiche Agricole e di ALSIA è quello di favorire il coordinamento tra territori, imprese e sistema della promozione, creando le condizioni per trasformare i prodotti identitari in opportunità di sviluppo economico e attrattività per lintera Basilicata.
Lincontro è stato aperto e moderato dal direttore di ALSIA Basilicata, Michele Blasi, e ha visto gli interventi di rappresentanti del sistema istituzionale e territoriale impegnati nella valorizzazione delle produzioni tradizionali.
Durante il confronto sono stati affrontati diversi temi, dalla sicurezza alimentare alle opportunità di sviluppo delle filiere agricole, fino al ruolo dei Comuni, dei GAL e delle Pro Loco nella promozione delle tradizioni e delle eccellenze enogastronomiche lucane.
Nel concludere i lavori, lassessore Cicala ha ribadito limpegno dellAssessorato a rafforzare le politiche dedicate alle produzioni identitarie.
«La tradizione non è nostalgia ha concluso ma una risorsa strategica per costruire sviluppo, creare opportunità economiche e rafforzare il legame tra comunità e territori. Su questa strada continueremo a lavorare per far conoscere sempre di più le eccellenze agroalimentari della Basilicata».
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|La Voce della Politica
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