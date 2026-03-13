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La voce della Politica
|PD. Il volontariato è una delle radici più profonde della comunità lucana
13/03/2026
| Il volontariato rappresenta una delle radici più profonde della comunità lucana e costituisce uno degli strumenti più importanti per rafforzare la coesione sociale e la partecipazione dei cittadini.
Lo dichiara Daniele Manca, commissario regionale del Pd Basilicata, commentando lapprovazione della legge regionale per il sostegno e la promozione degli enti del Terzo settore, avvenuta con voto unanime del Consiglio regionale nella seduta del 10 marzo.
Lassociazionismo afferma Manca contribuisce concretamente a contrastare la solitudine e lindifferenza, promuovendo una cultura del me ne occupo e del ci riguarda, attraverso la partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini.
Secondo il commissario regionale del Pd il volontariato rappresenta un elemento fondamentale nella costruzione di comunità più solide e inclusive.
Il volontariato, insieme agli enti locali e alla Regione, promuove e realizza progetti e azioni capaci di sostenere le famiglie e rafforzare la coesione sociale. È una delle alleanze più importanti per valorizzare il ruolo delle relazioni tra le persone e per costruire comunità più unite e solidali.
Manca sottolinea inoltre il valore politico del provvedimento approvato dal Consiglio regionale.
Lapprovazione del disegno di legge rappresenta un primo passaggio significativo per il sostegno e la promozione degli enti del Terzo settore. In questo provvedimento ritroviamo valori che appartengono profondamente al Partito Democratico.
Il commissario regionale del Pd ringrazia quindi il gruppo consiliare per il lavoro svolto.
È il risultato dellimpegno e della determinazione dei nostri consiglieri regionali e del nostro capogruppo Piero Lacorazza, che ringrazio a nome di tutta la comunità politica del Pd Basilicata per limportante lavoro svolto a servizio della comunità lucana.
Adesso conclude Manca sarà fondamentale vigilare affinché il disegno di legge trovi piena attuazione e siano definite le risorse necessarie da inserire nel prossimo bilancio di previsione pluriennale.
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