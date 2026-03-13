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PD. Il volontariato è una delle radici più profonde della comunità lucana

13/03/2026

 Il volontariato rappresenta una delle radici più profonde della comunità lucana e costituisce uno degli strumenti più importanti per rafforzare la coesione sociale e la partecipazione dei cittadini.

Lo dichiara Daniele Manca, commissario regionale del Pd Basilicata, commentando lapprovazione della legge regionale per il sostegno e la promozione degli enti del Terzo settore, avvenuta con voto unanime del Consiglio regionale nella seduta del 10 marzo.

Lassociazionismo  afferma Manca  contribuisce concretamente a contrastare la solitudine e lindifferenza, promuovendo una cultura del me ne occupo e del ci riguarda, attraverso la partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini.

Secondo il commissario regionale del Pd il volontariato rappresenta un elemento fondamentale nella costruzione di comunità più solide e inclusive.

Il volontariato, insieme agli enti locali e alla Regione, promuove e realizza progetti e azioni capaci di sostenere le famiglie e rafforzare la coesione sociale. È una delle alleanze più importanti per valorizzare il ruolo delle relazioni tra le persone e per costruire comunità più unite e solidali.

Manca sottolinea inoltre il valore politico del provvedimento approvato dal Consiglio regionale.

Lapprovazione del disegno di legge rappresenta un primo passaggio significativo per il sostegno e la promozione degli enti del Terzo settore. In questo provvedimento ritroviamo valori che appartengono profondamente al Partito Democratico.

Il commissario regionale del Pd ringrazia quindi il gruppo consiliare per il lavoro svolto.

È il risultato dellimpegno e della determinazione dei nostri consiglieri regionali e del nostro capogruppo Piero Lacorazza, che ringrazio a nome di tutta la comunità politica del Pd Basilicata per limportante lavoro svolto a servizio della comunità lucana.

Adesso  conclude Manca  sarà fondamentale vigilare affinché il disegno di legge trovi piena attuazione e siano definite le risorse necessarie da inserire nel prossimo bilancio di previsione pluriennale.



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