-->
|
La voce della Politica
|VENOSA 6 marzo nasce il comitato costituente di FUTURO NAZIONALE in Basilicata.
5/03/2026
|Venosa si prepara ad accogliere un appuntamento politico che sta già suscitando grande attenzione in tutta la Basilicata. Venerdì 6 marzo, presso Tenuta Lagala, si terrà linaugurazione del Comitato Costituente lucano di Futuro Nazionale, il nuovo progetto politico promosso dal Generale Roberto Vannacci.
Levento si aprirà alle ore 19:00 con gli accreditamenti, mentre alle 19:30 è prevista la conferenza stampa e lassemblea pubblica con gli interventi di:
Giulio Curatella, Referente Comitato Costituente
On. Rossano Sasso, Cofondatore di Futuro Nazionale e Responsabile Sud Futuro Nazionale
Linteresse attorno alliniziativa è già molto elevato. La cena conviviale prevista al termine dellincontro è già sold-out, mentre restano gli ultimi posti disponibili per partecipare allevento pubblico delle 19:00, che si annuncia come uno degli appuntamenti politici più partecipati degli ultimi mesi in Basilicata.
Sono attesi partecipanti da tutta la regione, in rappresentanza delle più diverse realtà sociali e professionali: operai, agricoltori, impiegati, dirigenti, imprenditori, professionisti, oltre a consiglieri e amministratori comunali e figure con esperienza istituzionale. Una platea trasversale anche dal punto di vista generazionale, con giovani, lavoratori e pensionati uniti dallinteresse verso il nuovo progetto politico del Generale Roberto Vannacci.
Nel corso dellincontro sarà inoltre possibile aderire e tesserarsi a Futuro Nazionale. Proprio a partire dai partecipanti presenti in sala verrà avviata la costituzione di nuovi comitati territoriali, con lobiettivo di presidiare progressivamente tutto il territorio lucano e dare struttura organizzativa al movimento nella regione.
Liniziativa di Venosa rappresenta dunque il primo passo di un percorso politico che punta a radicarsi capillarmente in Basilicata, coinvolgendo cittadini, amministratori locali e realtà professionali interessate a contribuire alla costruzione del progetto.
|
archivio
|La Voce della Politica
|5/03/2026 - Legambiente su sequestro cantiere a Matera
La notizia del sequestro preventivo di due cantieri impegnati nella trasformazione edilizia dellex comparto del centro direzionale in piazza Michele Bianco a Matera merita alcune necessarie riflessioni.
Sono anni che Legambiente racconta storie di malgoverno del te...-->continua
|
|
|5/03/2026 - "Un NO a difesa della Costituzione": iniziativa ANPI
A Potenza, venerdì 6 marzo, alle ore 17.30, nella sede di Scambiologico (Piazzale Istria), si svolgerà liniziativa Referendum sulla Giustizia, un NO a difesa della Costituzione, con la partecipazione del segretario nazionale ANPI, Vincenzo Calò. Nell'anno i...-->continua
|
|
|5/03/2026 - Diritto alla salute nel carcere di Potenza
Nuova puntata di Caleidoscopio, la rubrica video dellUfficio stampa della giunta regionale.
Il diritto alla salute e la cultura dellaiuto non conoscono confini, nemmeno quelli delle mura di un istituto penitenziario. Si è concluso con successo presso la ...-->continua
|
|
|5/03/2026 - Edilizia scolastica: 25 istanze per il Piano da 9,5 milioni di euro
Sono 25 le istanze pervenute in attuazione dellAvviso pubblico Piano edilizia scolastica, finanziato con 9,5 milioni di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027. A darne notizia è lAssessore allo Sviluppo Economico e alla Formazione,...-->continua
|
|
|5/03/2026 - Federconsumatori, allarme energia: nuovi rincari in arrivo
Federconsumatori Basilicata esprime forte preoccupazione per la nuova impennata dei prezzi dellenergia, che rischia di colpire duramente le famiglie lucane e italiane. Le tensioni in Medio Oriente, aggravate dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, stanno gene...-->continua
|
|
|5/03/2026 - 'Mezzogiorno in cura'. 7 marzo a Grassano un confronto organizzato dallo Svimar e dallAmministrazione comunale
La sanità nel Mezzogiorno: analisi e prospettive. Esperienze a confronto tra Campania, Basilicata e Puglia. E il titolo di un incontro in programma sabato 7 marzo 2026, alle ore 10.00, presso lAuditorium della Pace di Grassano, organizzato dallAmministraz...-->continua
|
|
|5/03/2026 - Piano Mattei, ItalAfrica accoglie con favore lingresso nuovi Paesi. Cestari: Impegno concreto per rafforzare coperazione
La Camera di Commercio ItalAfrica accoglie con grande favore lannuncio del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni relativo allestensione del Piano Mattei a nuovi Paesi africani nel corso del 2026, tra cui Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Gabon e Za...-->continua
|
|