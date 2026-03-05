Venosa si prepara ad accogliere un appuntamento politico che sta già suscitando grande attenzione in tutta la Basilicata. Venerdì 6 marzo, presso Tenuta Lagala, si terrà linaugurazione del Comitato Costituente lucano di Futuro Nazionale, il nuovo progetto politico promosso dal Generale Roberto Vannacci.



Levento si aprirà alle ore 19:00 con gli accreditamenti, mentre alle 19:30 è prevista la conferenza stampa e lassemblea pubblica con gli interventi di:



Giulio Curatella, Referente Comitato Costituente

On. Rossano Sasso, Cofondatore di Futuro Nazionale e Responsabile Sud Futuro Nazionale

Linteresse attorno alliniziativa è già molto elevato. La cena conviviale prevista al termine dellincontro è già sold-out, mentre restano gli ultimi posti disponibili per partecipare allevento pubblico delle 19:00, che si annuncia come uno degli appuntamenti politici più partecipati degli ultimi mesi in Basilicata.



Sono attesi partecipanti da tutta la regione, in rappresentanza delle più diverse realtà sociali e professionali: operai, agricoltori, impiegati, dirigenti, imprenditori, professionisti, oltre a consiglieri e amministratori comunali e figure con esperienza istituzionale. Una platea trasversale anche dal punto di vista generazionale, con giovani, lavoratori e pensionati uniti dallinteresse verso il nuovo progetto politico del Generale Roberto Vannacci.



Nel corso dellincontro sarà inoltre possibile aderire e tesserarsi a Futuro Nazionale. Proprio a partire dai partecipanti presenti in sala verrà avviata la costituzione di nuovi comitati territoriali, con lobiettivo di presidiare progressivamente tutto il territorio lucano e dare struttura organizzativa al movimento nella regione.



Liniziativa di Venosa rappresenta dunque il primo passo di un percorso politico che punta a radicarsi capillarmente in Basilicata, coinvolgendo cittadini, amministratori locali e realtà professionali interessate a contribuire alla costruzione del progetto.